О многовекторности Эрдогана и отношении к Украине

Эрдоган хочет утвердить Турцию как логистический и геополитический суперхаб.

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Эрдоган и Украина / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Там султан заявил, что Крым надо вернуть Украине. Что в очередной раз напоминает нам насколько Турция в целом и Эрдоган как ее руководитель особенно пытается играть на всех шахматных досках одновременно. Что раздражает примерно всех, кроме его самого и его единомышленников.

Итак. Почему Эрдоган одновременно хочет вступить в БРИКС и поддерживает возвращение Крыма?

Первое - тот самый тюркский мир. Эрдоган регулярно подчеркивает приоритет защиты крымских татар, которые имеют тюркские корни. Турция длительное время поддерживает эту общину и выступает против нарушений их прав на оккупированной территории.

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Примерно по той же причине у Турции сложная динамика отношений с Китаем. Из-за уйгуров. И фактор влияния на тюркские общины и народы в других странах рассматривается как инструмент влияния на политику этих стран, даже если это такие гиганты как Китай и Россия.

Второе - фактор территориальной целостности. Турция, как и куча других стран, в которых не до конца решены территориальные споры или существуют сепаратистские движения, всегда будут поддерживать легитимную территориальную целостность других стран. Единственным исключением из этого правила была независимость Косово и Северный Кипр, но это - в первую очередь - религиозный фактор.

Третье - фактор Черного моря и региональной политики. Стратегически в интересах Турции сохранение адекватного баланса и безопасности в Черном море. Контроль России над Крымом создает дисбаланс в сторону последней и создает вызовы для Анкары, которая стремится усилить свое влияние на Черном море, обеспечить спокойную торговлю в регионе и не создавать угроз для своих стратегический проливов в Мраморном море. Поэтому украинский Крым гораздо более привлекательный сценарий.

Эрдоган пытается сохранять баланс в отношениях с Россией и Украиной, что важно для его региональной политики. Несмотря на стратегические проекты с Москвой в энергетике и еще нескольких отраслях, Турция продолжает укреплять связи с Украиной, особенно в военной и экономической сфере.

Четвертое - балансирование между Западом и Востоком. Выступая за возвращение Крыма Украине, Эрдоган посылает сигнал НАТО и западным партнерам о своей поддержке международного права. Это в очередной раз напоминает "да, мы, конечно, специфический член НАТО, но мы член НАТО, мы просто хотим защищать в первую очередь свои интересы".

Пятое - Эрдоган хочет утвердить Турцию как логистический и геополитический суперхаб. Именно поэтому он ведет свою страну - члена НАТО в БРИКС. БРИКС не надо рассматривать как некий "союз". Между его членами слишком много противоречий, и их всех объединяет только приемлемые (партнерские или нейтральные) отношения с Россией. Но как дипломатическая площадка БРИКС рассматриваться вполне может.

Поэтому Анкара туда и лезет. Чтобы укрепить свои экономические и политические позиции на глобальном уровне, получить дополнительные входы в Африку и в Азию, диверсифицировать свою политику.

С одной стороны, Турция поддерживает Украину и Запад в вопросе Крыма, но в то же время ищет возможности расширения сотрудничества с БРИКС, где ключевую роль играет Россия.

Турция стремится получить максимум политических и экономических инструментов, сохраняя контакты со всеми участниками регаты. И ради этого сделать заявление по Крыму - нормальная цена. Тем более, что для России Турция сейчас слишком важна, чтобы как-то протестовать.

Эта политика - политика балансировать между противоположными интересами. И - надо признать - вот в этом Эрдоган демонстрирует настоящее мастерство.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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