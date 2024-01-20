УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

О дальнейшей военной поддержке США Украине

Дмитрий Шульга
20 января 2024, 08:10
Согласно NYT, Украина имеет "долгую в истории коррупции и контрабанды оружия".
О дальнейшей военной поддержке США Украине
Помощь США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Как-то без внимания и реакции осталась публикация New York Times о прошлогоднем отчете Генерального инспектора Минобороны США о плохом контроле Пентагона над оружием, которое было предоставлено Украине. С понятно негативными последствиями для дебатов о дальнейшей военной поддержке США Украине.

По сути, официально озвучен тезис о почти 40 000 единиц (!!!) оружия (ракет для Джавелинов и Стингеров, Switchblade дронов, ракет "воздух-воздух", приборов ночного видения и т.д.) - которые в первод до июня 2022 года не были должным образом протреканы (или не внесены в базу данных Пентагона, или внесены с опозданием).

видео дня

Из этого делается вывод, что есть опасность контрабанды оружия и его незаконного попадания в третьи страны. Ведь, согласно NYT, Украина имеет "долгую истории коррупции и контрабанды оружия".

Причем в подтверждение этих утверждений дается две ссылки - на статью 2022 года о влиянии войны на коррупцию в Украине, которую написал председатель рабочей группы OECD по борьбе со взяточничеством; и на информацию 2005 года о подтверждении поставок Украиной в 2000-2001 годах 12 крылатых ракет Х-55 Ирана и Китая. Вроде как следствие уголовной контрабандной схемы, а не с санкции украинского правительства. Эти ракеты будто должны были были поставлены РФ (да, в рамках нашей поставки ракет РФ в счет за долги), но по факту те пошли в Иран и в Китай, в обход международной системы контроля над ракетными вооружениями. Собственно, информация на американском сайте ссылается на заявления тогда Генпрокурора Пискуна и главы СБУ Турчинова - следовательно, в 2005 году - о возбуждении уголовного дела по этому поводу.

Вот так кейс более чем 20-летней давности догоняет нас в 2024 году. Как иллюстрация "долгой истории контрабанды оружия" Украиной во время войны с РФ.

Ну и ничего вообще в статье у NYT нет о контроле над оружием в ВСУ. Хотя признается, что хаос боя не позволяет вести правильную бюрократию, и что речь идет именно о лихорадке первых месяцев - до июня 2022 года - когда у посольства США даже не было людей в Украине, кто мог бы что-то контролировать.

Но совсем ничего нет о том, что наши военные называют "украинской бумажной армией", с ее "журналами учета журналов". Хотя и приведен один случай, отмеченный в отчете генинспектора, когда ВСУ отчитались о большем количестве единиц оружия, предоставленного в одной из переданных партий, чем было занесено в табличку в Пентагоне.

Кто такой Дмитрий Шульга?

Дмитрий Шульга - директор программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение". Уроженец Севастополя. Учился в Институте международных отношений, украинской школе политических студий.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости США военная помощь Шульга
Реклама

Главное за день

Захват Россией Киева, Харькова и четырех областей: в ЦСК ответили на статью FT

Захват Россией Киева, Харькова и четырех областей: в ЦСК ответили на статью FT

09:42 Украина
Россияне перешли в наступление на Купянском направлении: в ISW раскрыли детали

Россияне перешли в наступление на Купянском направлении: в ISW раскрыли детали

09:14 Украина
Оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ

Оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ

08:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:29

Украину снова заморозит: синоптик назвала даты

10:11

Силы россиян в 2 областях могут оказаться в полуокружении: генерал назвал условие

09:42

Захват Россией Киева, Харькова и четырех областей: в ЦСК ответили на статью FT

09:14

Россияне перешли в наступление на Купянском направлении: в ISW раскрыли детали

08:41

Оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
08:10

О дальнейшей военной поддержке США Украинемнение

08:08

Монобанк атаковали хакеры: что известно

07:48

Россия хочет представить учения НАТО Steadfast Defender как провокацию – ISW

06:10

Объявление войны им немедленно подаваймнение

Реклама
05:30

Головоломка для самых внимательных: надо найти живую собаку за 11 секунд

05:00

"Весной будет активное наступление": ВСУ атакуют на Мелитопольском направлении - генерал

04:30

"Так мы дадим России подготовиться": Маломуж сказал, какую ошибку не должна совершить УкраинаВидео

03:45

Как избавиться от неприятного запаха и шерсти домашних животных: эффективные советы

03:05

Что будет с организмом, если перестать есть супы: окончательный ответ эксперта

02:18

Новая атака РФ на Харьков: Маломуж оценил угрозу

01:30

"Пропетлять" от армии не выйдет: в Украине повестки будут рассылать по-новому

19 января, пятница
23:50

Зеленский пригласил Трампа в Киев, но при одном условии: детали

23:32

Злата Огневич в купальнике показала своей экзотический отдых

23:13

"Авдеевка - огромная страшная мясорубка": Дикий раскрыл колоссальные потери РФ

22:40

"Евровидение-2024": финалиста Нацотбора Yaktak подозревают в плагиате

Реклама
22:20

"Отказали органы": звезда "Эмили в Париже" пережила септический шок

22:17

Финляндия Путина не боится: в Хельсинки оценили угрозу нападения России

22:16

Врезал 5-бальный шторм: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

22:08

"Мы готовы": генерал Маломуж назвал максимум в продвижении россиян на Харьковщине

21:51

Как выбрать махровое полотенце: 8 основных параметров, чтобы найти идеальный вариант

21:39

"Крым станет ловушкой": генерал анонсировал успех ВСУ на юге

21:19

Для этого голодать не надо: 5 советов от эксперта, как грамотно откладывать деньги

20:36

Наступление ВСУ на Мелитополь минимум через два года: в CNN сделали прогноз

20:29

Почему капает кран: как определить и исправить распространенную проблему

20:18

Сам держал позиции: раненый воин 46 дней был в тылу врага и смог самостоятельно выбратьсяВидео

19:41

"Не хотят идти в атаку": россияне не могут вести масштабные атаки в Украине - разведка Эстонии

19:37

Видимость будет очень плохая: в каких областях будет наихудшая погода

19:30

Материал Bild – базовый сценарий агрессии РФ против НАТО, но есть еще один – СМИ

19:28

Порядка 70% проектов фонда Favbet Foundation направлены на помощь ВСУ новости компании

19:25

Лунный календарь 20 января 2024 года: за что вы можете быть наказаны

19:10

Россия по всему миру ищет оружие для войны в Украинемнение

18:55

Пятен не будет никогда: эксперты рассказали, как уничтожить налет на унитазе

18:32

"Путин хочет стереть Украину": РФ перед выборами усилит агрессию - спикер ЕС

18:32

Лежал в снегу возле оккупантов: раненого военного чудом спасли с помощью дрона

18:26

Война в Украине может длиться от 2 до 5 лет: CNN раскрыло прогнозы США

Реклама
18:09

Заменят витамины: какие продукты очень полезны для беременныхВидео

18:07

Что будет, если не менять белье каждый день: ответ врача заставит задуматься

17:59

На это способны единицы: лишь настоящий детектив сможет найти щенка за 13 секунд

17:49

Германия не дает Украине ракеты Taurus: у Шольца назвали три причины

17:24

Россияне изменили тактику в Авдеевке: Штупун раскрыл цели врага и новый метод атак

17:23

Нельзя допустить возобновления на должностях чиновников с гражданством РФ - эксперт

17:06

Этим хотели кормить военных: на складах ВСУ нашли кучу испорченной еды

17:03

Трамп призвал не заключать соглашение о границе, от которого зависит помощь Украине

16:55

Секрет раскрыт: для чего нужны маленькие черные точки на лобовом стекле

16:36

Дочь-Халк путинистки Шукшиной опозорила "родословную" нарядом

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подругеЦерковные праздники 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять