Согласно NYT, Украина имеет "долгую в истории коррупции и контрабанды оружия".

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Помощь США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Как-то без внимания и реакции осталась публикация New York Times о прошлогоднем отчете Генерального инспектора Минобороны США о плохом контроле Пентагона над оружием, которое было предоставлено Украине. С понятно негативными последствиями для дебатов о дальнейшей военной поддержке США Украине.

По сути, официально озвучен тезис о почти 40 000 единиц (!!!) оружия (ракет для Джавелинов и Стингеров, Switchblade дронов, ракет "воздух-воздух", приборов ночного видения и т.д.) - которые в первод до июня 2022 года не были должным образом протреканы (или не внесены в базу данных Пентагона, или внесены с опозданием).

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Из этого делается вывод, что есть опасность контрабанды оружия и его незаконного попадания в третьи страны. Ведь, согласно NYT, Украина имеет "долгую истории коррупции и контрабанды оружия".

Причем в подтверждение этих утверждений дается две ссылки - на статью 2022 года о влиянии войны на коррупцию в Украине, которую написал председатель рабочей группы OECD по борьбе со взяточничеством; и на информацию 2005 года о подтверждении поставок Украиной в 2000-2001 годах 12 крылатых ракет Х-55 Ирана и Китая. Вроде как следствие уголовной контрабандной схемы, а не с санкции украинского правительства. Эти ракеты будто должны были были поставлены РФ (да, в рамках нашей поставки ракет РФ в счет за долги), но по факту те пошли в Иран и в Китай, в обход международной системы контроля над ракетными вооружениями. Собственно, информация на американском сайте ссылается на заявления тогда Генпрокурора Пискуна и главы СБУ Турчинова - следовательно, в 2005 году - о возбуждении уголовного дела по этому поводу.

Вот так кейс более чем 20-летней давности догоняет нас в 2024 году. Как иллюстрация "долгой истории контрабанды оружия" Украиной во время войны с РФ.

Ну и ничего вообще в статье у NYT нет о контроле над оружием в ВСУ. Хотя признается, что хаос боя не позволяет вести правильную бюрократию, и что речь идет именно о лихорадке первых месяцев - до июня 2022 года - когда у посольства США даже не было людей в Украине, кто мог бы что-то контролировать.

Но совсем ничего нет о том, что наши военные называют "украинской бумажной армией", с ее "журналами учета журналов". Хотя и приведен один случай, отмеченный в отчете генинспектора, когда ВСУ отчитались о большем количестве единиц оружия, предоставленного в одной из переданных партий, чем было занесено в табличку в Пентагоне.

Кто такой Дмитрий Шульга? Дмитрий Шульга - директор программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение". Уроженец Севастополя. Учился в Институте международных отношений, украинской школе политических студий.

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