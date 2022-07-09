Нужно просто дать Украине больше необходимого оружия / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Я не люблю Бориса Джонсона. Он позер, любит эпатаж, слишком переигрывает, подражая Черчиллю, и очень некрасиво себя повел по отношению к Дэвиду Кэмерону и Терезе Мэй. К тому же он был мотором Брекзита, а я считаю, что это была ошибка, которая нанесла ущерб и ЕС и Великобритании.

Но я знаю, что в Украине к нему относятся очень хорошо за поддержку в войне и боятся, что Великобритания без Джонсона может ее ослабить. Вообще, опасения, что Запад может перестать поддерживать Украину в ее войне с Россией высказываются очень многими моими украинскими и российскими собеседниками.

...Но лично я, откровенно говоря, не верю, что Запад ослабит поддержку Украины безотносительно того, какие конкретно люди будут возглавлять правительства стран, входящих в это понятие - Запад. Для такого вывода у меня есть несколько оснований. Ниже, я попытаюсь их изложить.

Идеологически Запад, конечно, же воспринимает путинскую Россию как вражеское государство. Она враждебно ему и по риторике реванша, которая захлестнула Россию, и по жестокости, с которой она ведет войну, и по авторитарному режиму, который в ней установился.

Это усугубляется еще и тем, что Россия сама постоянно твердит о своей отдельности от западной цивилизации, об отрицании европейских ценностей и о том, что Запад всегда хотел ее захватить и поработить.

Читайте такжеОтвет Путина на все униженияВся нынешняя российская идеологическая конструкция строится на неизбежности столкновения в Западом. И эта неизбежность так громогласно и навязчиво внедрялась в общественное сознание, что даже уже и Запад смирился с тем, что рано или поздно столкновение неизбежно.

И уж коль оно случилось и все способы мирного урегулирования исчерпаны, то не остается ничего другого, как помогать Украине. Тем более, что этот неизбежный конфликт разворачивается по самому выгодному для Запада сценарию: война идет не на его территории и в ней гибнут не его граждане. И уж коль звезды встали так удачно, то грех этим не воспользоваться. Другой такой случай может больше и не представится.

К тому же, если накануне войны у Запада были преувеличенные представления о мощи российской армии, то теперь, после четырех с лишним месяцев войны, всем стало ясно, что путинское войско - это колосс на глиняных ногах. И является скорее продуктом шойговского пиара, чем путинского полководческого гения или вороватого чемезовского ВПК.

Еще одним важным фактором, влияющим на позицию Запада, является то, что теперь абсолютно понятен алгоритм победы: нужно просто дать Украине больше необходимого оружия. В некоторых других предыдущих конфликтах (например - в Афганистане) связь между победой и количеством оружия не была настолько прямой. Этому есть много объяснений, но я не хочу в них вдаваться. Просто зафиксируем это здесь как факт.

И вот тут мы подходим к самому, на мой взгляд, главному. Западная бюрократия отличается от украинской и российской двумя важными особенностями. Во-первых, она в значительно меньшей степени подвержена коррупции, но зато и рисковать она не любит. Во-вторых, она значительно более дисциплинирована и любит ясные и простые задачи. Игра фантазии и изобретательность (тесно связанные с ответственностью) - это не ее конек.

Читайте такжеЗадумка противника вполне очевиднаА тут как раз все свелось к очень понятной и простой задаче: выделить денег, произвести оружие, поставить его Украине. Все. Точка. Тут западная бюрократия попадает в свою стихию. Там где русско-украинский бюрократ видит не только шикарные откаты, но и риски для себя (А вдруг поймают? А что делать когда спросят результат, а его нет?), западный бюрократ видит абсолютно простую задачу, которая не перегружает его ответственностью: получи деньги (понятно у кого и сколько), проведи тендер (понятно по каким правилам), подпиши контракт с победителем (типовой контракт прилагается).

Единственное, что плохо, это то, что западный бюрократ работает очень медленно. В тварном мире не существует никаких сил заставить его ускорится. Даже если на Киев (да что на Киев, на Берлин!) упадет атомная бомба, он в пять пополудни встанет, наденет пиджак и пойдет домой. Рабочий день закончился.

Он прекратит писать письмо на полуслове и уйдет в очередной отпуск. И когда он в отпуске - он как умирает. До него не дозвонится, ничего не попросить, его нет ни для кого. Выбирая позвонить или отправить письмо почтой, он всегда выберет письмо почтой. И будет невозмутимо неделю ждать ответа. Хотя звонком он бы решил вопрос в пять минут.

Поначалу это ужасно бесит. Но потом ты с этим смиряешься как с природным явлением и понимаешь, что криками и визгами ты ничего не добьешься. Поэтому, дорогие мои украинцы, примите это как данность: западные бюрократы - это честные, но совершенно немотивированные истуканы, единственным стимулом которых является без проблем и скандалов дожить до пенсии. Но когда эта махина все-таки набирает обороты и то, что было авралом, становится рутиной - этого носорога уже не остановить.

Никакой новый премьер или президент не способен что-то поменять в этом несущемся локомотиве. И тогда уже, например, абсолютно бессмысленная и даже вредная военная помощь Афганистану будет идти и идти годами. Будут меняться президенты, они будут обещать закончить войну в Ираке, а она будет продолжаться, они будут хотеть закрыть тюрьму в Гуантанамо, а она будет работать как ни в чем не бывало и т.д.

Читайте такжеРебята, идите к Путину!Так вот: бюрократическая машина Запада набрала обороты для военной помощи Украине. Она долго раскручивалась и, наконец, раскрутилась. И теперь нужны сверхусилия для того чтобы ее остановить. И в любом случае это получится не сразу. Деньги выделены, контракты подписаны, логистика выстроена, рабочие работают, компании потирают ручки в ожидании барышей, сенаторы произносят красивые речи - кому сейчас придет в голову все это останавливать?

...Так что дорогие мои украинцы, не переживайте. Запад от вас не откажется. Дело теперь за вами. Лишь бы у вас не опустились руки. Лишь бы у вас все было хорошо с мотивацией.

И пусть вас ведет в бой понимание того, что наше дело - правое. Враг будет разбит. А победа будет - за нами.

Слава Украине!