Этот сюжет не только не исчезает, он явно набирает обороты.

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Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот

С растущим интересом наблюдаю за развитием педофильского скандала в США. Там появляется все больше свидетельств того, что Трамп там был едва ли не самым активным участником разного рода оргий, и уж точно — близким другом и компаньоном Эпштейна.

Репутация Трампа разрушается прямо на глазах. Противники открыто винят его в укрывательстве педофилов. От него начали отворачиваться даже некоторые близкие союзники.

Этот сюжет не только не исчезает, он явно набирает обороты. И я так скажу: если Трамп не придумает себе какое-то очень сильное оправдание, эта история может его свалить, погубить его карьеру и жизнь.

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Да, ему всегда и все прощали. Но тема массовых, протяженных во времени и безнаказанных изнасилований детей ударила в какое-то очень чувствительное место в коллективном сознании американцев. Они сейчас буквально наэлектризованы, жестко требуют правды, имён и крови.

Конечно, я не могу гарантировать, что эта история приведет к отставке Трампа. Но у нее явно намного больший потенциал в этом смысле, чем у обоих попыток импичмента.

Тогда речь шла о политических боданиях. Сейчас — о безопасности детей, об их спасении от самых отвратительных преступников. Это в сто раз более мощная мотивация для активных действий.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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