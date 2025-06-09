Новый Шелковый путь и Украина

Украина может развивать собственный национальный суверенный проект, интегрированный в Евразийский степной пояс по оси:
Украина - Закавказье -- Казахстан -- Китай.
Этот проект можно назвать условно "Украинская параллель" или "Евразийский украинский степной коридор".
Также и шансы на появление "украинского меридиана" на векторе Балто-Черноморской оси:
Балтия - Польша - Украина - Турция - Ближний Восток - Индия.
Так что речь идет о геополитической точке пересечения двух ключевых осей - евразийской и балто-черноморской, которая формируется в Украине.
Это становится метагеографической гарантией сохранения нашего суверенитета в долгосрочной перспективе.
"Украинская параллель" - это развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Максимально бесконфликтного международного проекта.
Такой проект - это мир без войн, где страна становится ежегодно богаче за счет логистической ренты, потока товаров, энергии, инвестиций и технологий.
На юго-западе Казахстана, на полуострове Мангышлак, расположен единственный крупный (грузооборот до 20 млн тонн в год) порт этой страны на восточном берегу Каспийского моря - порт Актау, являющийся ключевым звеном в Транскаспийском транспортном коридоре, соединяющем Китай с ЕС в обход территории РФ.
Важно, что Китай заинтересован в развитии минимум двух таких альтернативных маршрутов. Оба идут через Центральную Азию, один - в Иран и далее в Турцию, второй - в Закавказье.
Это транспортное звено является частью международного проекта "Новый Шелковый путь" (Украина - Грузия - Азербайджан - Казахстан - Китай), который проходит в обход РФ.
Замечу, что ряд этих стран были участниками такого блока, как ГУУАМ, инициатором создания которого выступала Украина.
Кстати, в Актау есть и аэропорт, а в Украине - потенциал развития транспортной авиации. Как и у Казахстана, где планируют построить еще три аэропорта, а в Актау - создать аэрохаб.
В Украине тоже можно было бы создать аэрохаб в Узине и соединить его с аэрохабом в Актау как часть воздушного транспортного коридора ЕС - Китай.
Китай активизировал реализацию своих логистических проектов в Закавказье, прежде всего в Грузии.
Компания China Communications Construction сompany в рамках логистического проекта Китая "Один пояс - один путь", начинает строительство нового глубоководного порта в Грузии.
Объем инвестиций составит 600 млн долл. Мощность хранения порта - 600 тыс. контейнеров.
Украина могла бы "смонтировать" свой геополитический проект Евразийского степного коридора и китайский проект "срединного коридора" в рамках общей концепции Нового шелкового пути.
Для этого Украина может расширить свои порты на Дунае, проведя там дноуглубительные работы, и создать в Одессе региональную зону свободной торговли на условиях порто-франко.
Евразийский украинский степной коридор, соединяющий Китай и ЕС, может полностью восстановить транзитивность Украины как страны-хаба между Европой и Азией.
Преимущество этого направления для Украины - коридор проходит по территории либо нейтральных к Украине стран, либо дружественных: Казахстана, Азербайджана и Грузии.
Все три государства поддерживают территориальную целостность Украины на международном уровне.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в Аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
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