Новый Шелковый путь и Украина

Украинский евразийский степной коридор и Китайский срединный маршрут Нового шелкового пути - есть ли географические совпадения?

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Украинский евразийский степной коридор

Украина может развивать собственный национальный суверенный проект, интегрированный в Евразийский степной пояс по оси:

Украина - Закавказье -- Казахстан -- Китай.

Этот проект можно назвать условно "Украинская параллель" или "Евразийский украинский степной коридор".

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Также и шансы на появление "украинского меридиана" на векторе Балто-Черноморской оси:

Балтия - Польша - Украина - Турция - Ближний Восток - Индия.

Так что речь идет о геополитической точке пересечения двух ключевых осей - евразийской и балто-черноморской, которая формируется в Украине.

Это становится метагеографической гарантией сохранения нашего суверенитета в долгосрочной перспективе.

"Украинская параллель" - это развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Максимально бесконфликтного международного проекта.

Такой проект - это мир без войн, где страна становится ежегодно богаче за счет логистической ренты, потока товаров, энергии, инвестиций и технологий.

На юго-западе Казахстана, на полуострове Мангышлак, расположен единственный крупный (грузооборот до 20 млн тонн в год) порт этой страны на восточном берегу Каспийского моря - порт Актау, являющийся ключевым звеном в Транскаспийском транспортном коридоре, соединяющем Китай с ЕС в обход территории РФ.

Важно, что Китай заинтересован в развитии минимум двух таких альтернативных маршрутов. Оба идут через Центральную Азию, один - в Иран и далее в Турцию, второй - в Закавказье.

Это транспортное звено является частью международного проекта "Новый Шелковый путь" (Украина - Грузия - Азербайджан - Казахстан - Китай), который проходит в обход РФ.

Замечу, что ряд этих стран были участниками такого блока, как ГУУАМ, инициатором создания которого выступала Украина.

Кстати, в Актау есть и аэропорт, а в Украине - потенциал развития транспортной авиации. Как и у Казахстана, где планируют построить еще три аэропорта, а в Актау - создать аэрохаб.

В Украине тоже можно было бы создать аэрохаб в Узине и соединить его с аэрохабом в Актау как часть воздушного транспортного коридора ЕС - Китай.

Китай активизировал реализацию своих логистических проектов в Закавказье, прежде всего в Грузии.

Компания China Communications Construction сompany в рамках логистического проекта Китая "Один пояс - один путь", начинает строительство нового глубоководного порта в Грузии.

Объем инвестиций составит 600 млн долл. Мощность хранения порта - 600 тыс. контейнеров.

Украина могла бы "смонтировать" свой геополитический проект Евразийского степного коридора и китайский проект "срединного коридора" в рамках общей концепции Нового шелкового пути.

Для этого Украина может расширить свои порты на Дунае, проведя там дноуглубительные работы, и создать в Одессе региональную зону свободной торговли на условиях порто-франко.

Евразийский украинский степной коридор, соединяющий Китай и ЕС, может полностью восстановить транзитивность Украины как страны-хаба между Европой и Азией.

Преимущество этого направления для Украины - коридор проходит по территории либо нейтральных к Украине стран, либо дружественных: Казахстана, Азербайджана и Грузии.

Все три государства поддерживают территориальную целостность Украины на международном уровне.

Источник

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в Аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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