Новый Главком: чем отличился Сырский?

Сырский давно на войне. 10 лет. Его знают в армии, он знает, чем живет и дышит армия.

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Колаж: Главред, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Facebook/UALandForces

Новая военная команда для руководства ВСУ, которую рассматривает Президент Владимир Зеленский, выглядит обнадеживающе. Такую оценку дал Бутусов, анализируя вчерашнюю отставку Залужного и назначение на его место Сырского.

"Я обратил внимание на фамилии людей, с кем сегодня встречался Президент. И эти фамилии - Андрей Гнатов, Михаил Драпатый, Игорь Скибюк, Павел Палиса, Вадим Сухаревский - выглядят очень обнадеживающе. Мне такой список в целом понравился", - сказал Бутусов.

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Если пройтись по хронологии событий с начала широкомасштабного вторжения о новой команде можно найти ряд вещей. В том числе и чем отличился новый Главком.

До вчерашнего назначения Главнокомандующим ВСУ Александр Сырский возглавлял Сухопутные войска. Ему в частности приписывают ряд успешных операций.

Среди них: Киевская и Харьковская операции, а также несколько менее масштабных. Они показали, что он умеет достигать результата и в обороне, и в наступлении.

Кстати эти операции и могли стать решающим рычагом, который склонил Зеленского к этой кандидатуре.

Второй момент. Сырский давно на войне. 10 лет. Его знают в армии, он знает, чем живет и дышит армия.

Что еще по нему.

В 2014 году, Сырский возглавил штаб АТО и координировал выход украинских защитников из Дебальцево.

С 2016-го он стал главой Объединенного оперативного штаба ВСУ, а с 2017 - командиром всей Антитеррористической операции на востоке Украины. Еще через два года Сырского назначили командующим Сухопутными войсками, а вскоре и начальником Генштаба.

Кремлевские пропага**оны пишут о рождении генерала в РФ. Но издание "Spiegel" как-то назвало эту деталь биографии Сырского "одной из горьких ироний нынешней войны".

Что еще. Сырский прошел все командные ступени. Это 100% боевой генерал, который в 2013 году в штаб-квартире НАТО от имени Минобороны обсуждал изменения в украинской армии. То есть со стандартами НАТО он хорошо знаком.

Далее. Первые дни войны и оборону Киева. Когда было непонятно, выстоит ли Украина. По моей информации Сырский принял решение разрушить мосты, взорвать дамбу на реке Ирпень - остановили наступление рф.

Из-за взрыва дамбы, потом говорили военные, наступление россиян захлебнулось. Это стало переломом. Оборона Киева принесла Сырскому "Героя Украины".

Затем была долговременная оборона Северодонецка и успешное контрнаступление на Харьковщине. За несколько дней Балаклея, Купянск, Изюм и десятки меньших городков и сел освободили от оккупации. Тогда уже о Сырском заговорили еще масштабнее.

Потом был юг: освобождение Херсона завершило Херсонскую наступательную операцию.

Еще есть информация, что не боится принимать решения и умеет выбирать лучшую тактику боя, как быстрые маневры или тактика малых подразделений на Харьковщине. Знает внутреннюю кухню ВСУ.

Вот собственно, что есть по нему.

Есть надежда, что Сырский выберет дальнейшую стратегию войны, которая принесет успех.

Потому что очень надо победа.

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.

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