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Новые сказки Абрамовича: как Путин водит Запад за нос

Игорь Эйдман
15 мая 2025, 08:10
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Абрамович всегда был человеком Путина, и, конечно же, отражает его интересы. Потому Путин будет пытаться выиграть время для продолжения войны
Роман Абрамович, Путин
Путин использует Абрамовича как успешного манипулятора в переговорах с Западом / Коллаж Главред, фото - Kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Российский олигарх Роман Абрамович, которого заметили в Кремле накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле, не только в 2022 году, но и позже, фактически все годы войны оставался одним из главных неофициальных кремлевских посредников.

Какую именно роль он будет играть в переговорах сейчас – неизвестно, однако ранее он действовал и через Турцию, и через арабские страны (ОАЭ, Саудовская Аравия) и суетился во время всех обменов пленными и возвращения детей, похищенных из Украины.

В последнее время, правда, было ощущение, что его функции частично перешли к Кириллу Дмитриеву, который стал кремлевским посредником в контактах с американцами. Но поскольку Абрамович снова "всплыл", то, возможно, он тоже примет какое-то прямое или косвенное участие в переговорах.

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При этом Абрамович всегда был человеком Путина, и, конечно же, отстаивает его интересы. Думаю, в личном плане он, конечно, хотел бы, чтобы война закончилась, а вместе с ней – и санкции, которые сильно мешают ему жить. Ведь из-за них Абрамович многое потерял: свой футбольный клуб "Челси", статус в Великобритании, где был одним из самых богатых людей и чувствовал себя как дома. Потому он в первую очередь хотел бы добиться снятия персональных санкций. Но для этого нужно, по всей видимости, окончание войны.

Но Путин использует Абрамовича как опытного и успешного манипулятора и пытается с его помощью водить за нос как западных союзников, так и восточных посредников, создавая иллюзию стремления к компромиссам и миру.

Именно в этом качестве он и может быть использован в переговорах. В частности, Абрамович будет распространять нарратив в западных и восточных элитах о том, что Путин якобы готов к миру, что на него не нужно давить, не нужно вводить новые санкции против России, не нужно помогать Украине. Что еще немного – и Путин, если на него не давить, сам придет к миру и закончит войну. Мол, если его не трогать, он сам все закончит.

Но на деле это обман – Путин не готов ни к миру, ни даже к устойчивому перемирию. Он открыто демонстрирует намерение продолжать войну до самого конца — надеюсь, до своего собственного.

И хоть Путин знает Абрамовича как очень хитрого, ловкого человека, но нынешний Запад, по крайней мере европейская его часть, не готова верить Абрамовичу на слово. С Америкой ситуация сложнее, но и там подобными песнями разводят не только Абрамович, но и Кирилл Дмитриев, которые говорят, что после окончания войны на Америку прольется российский "золотой дождь" из непонятно где взятых инвестиций, денег и природных ресурсов.

Но независимо от того, подключат Абрамовича к переговорам или нет — Украине от этих них ждать ничего хорошего не стоит. Это чистая имитация, ведь эти переговоры нужны Путину для манипуляции общественным мнением и для давления на правящую верхушку, прежде всего американскую.

Путин отказался от перемирия и, чтобы не огрести нового конфликта с США и избежать введения новых санкций, он решил выкрутиться через бессмысленные переговоры, которые ни к чему не приведут.

Я могу с уверенностью сказать: россияне будут на этих переговорах повторять те же требования — вплоть до сдачи Херсона, Запорожья и прочих нереализуемых условий. И пока идут переговоры — Путин будет продолжать войну.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книг, специально для Главреда

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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война в Украине Роман Абрамович Владимир Путин Игорь Эйдман Переговоры о прекращении огня
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