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Новое контрнаступление ВСУ: какие направления будут ключевыми в 2024 году

Дмитрий Снегирев
5 января 2024, 08:36
Контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2024 году может состояться не только на южных участках театра военных действий, но и на востоке.
ВСУ, российские оккупанты
Снегирев - о планах ВСУ на 2024 год / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, Минобороны РФ

Недавно авторитетное немецкое издание Die Welt написало о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не хотел начинать контрнаступление-2023 при отсутствии необходимого количества военной техники, а теперь готовит полноценное контрнаступление на следующий год.

Ближе к концу осени появились разговоры о том, что нынешнее контрнаступление Вооруженных сил Украины якобы не является успешным.

Причина этого - отсутствие всей необходимой для полноценного контрнаступления техники. В частности, американских истребителей F-16 - а без преимущества в воздухе рассчитывать на стремительное преодоление эшелонированной российской обороны было бы очень наивно.

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Кроме того, отметили в Die Welt, 95% западной техники, которую уже передали в распоряжение ВСУ, остаются неиспользованными. Поэтому говорить, что в тех условиях, которые имели место, нынешние результаты контрнаступления — неуспешны, это не признавать очевидного.

Уверен, что в следующем году Силы обороны Украины вполне способны на проведение полноценного контрнаступления, с широким использованием наземной техники и преимуществом в воздухе. Впрочем, все будет зависеть прежде всего от западных партнеров Украины, то есть от того, сколько и какой именно техники они предоставят ВСУ для этого контрнаступления.

Статья же, опубликованная в немецком издании, сыграла очень важную роль, опровергнув слухи о том, что у Генерального штаба ВС Украины нет планов на военную кампанию в 2024 году. Планы, как мы видим из публикации, есть, планы амбициозные и вполне реалистичные.

Другим важным аспектом в контексте возможного контрнаступления в следующем году является вопрос места проведения контрнаступления. Проще говоря - на каком именно направлении будут происходить эти действия? И здесь, по моему мнению, можно говорить сразу о нескольких перспективных участках фронта.

Самым первым и самым очевидным вариантом является мелитопольское направление на Юге. На этом участке фронта Вооруженные силы Украины, даже в ограниченной технической комплектации, сумели отбить у российских оккупантов плацдарм, который вполне можно будет использовать для следующего удара по российским позициям.

Территория 10 на 10 километров - это серьезный плацдарм для того, чтобы, при условии наличия всего необходимого вооружения, начать там в следующем году полноценное контрнаступление. Прорыв как минимум части "линии Суровикина" является преимуществом этого направления - в следующем году придется проходить меньше оборонительных укреплений оккупационных войск.

К тому же, в районе Мелитополя проходит трасса на Мариуполь, которая является фактически единственным полноценным сухопутным логистическим путем на Херсонщину и Крым. Вторым таким направлением может стать левобережная часть Херсонской области.

Одним из основных преимуществ этого участка фронта является то, что здесь россияне не возвели таких масштабных укреплений, как в Запорожской области. Кроме того, десант украинских морпехов и дальнейшие успешные действия Сил обороны в районе села Крынки на левом берегу Днепра, где оккупанты уже несколько месяцев не могут ничего сделать с украинскими героями. И не столь критической там ситуация, как это описывают некоторые западные СМИ Впрочем, контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2024 году может произойти не только не южных участках театра военных действий, но и на Востоке.

В частности, неплохим местом для контрнаступательных действий может стать угледарское направление. От Угледара до Мариуполя и побережья Азовского моря - каких-то 70 километров. А Волноваху, которая является основным военно-транспортным хабом оккупационного контингента, отделяет от Угледара еще меньше, около 40 километров.

Поэтому можно предположить, что Генштаб ВСУ в конце концов отдаст предпочтение полноценному наступлению на территории Донецкой области. Российские войска, вероятно, предчувствуя возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2024 году, сейчас активизировались на нескольких участках фронта. Фактически россияне уже с ноября начали наступление на Донбассе, в том числе и для того, чтобы оттянуть силы ВСУ от подготовки к контрнаступлению на 2024 год Задача оккупантов на зимний период - взятие под контроль всей территории Донецкой области.

Именно поэтому они и активизировались на авдеевском, Марьинском и угледарском направлениях. Одним словом, украинское контрнаступление 2024 года, которое будет отличаться от летне-осенней кампании прошлого года, вполне возможно. Но основным условием для его успешного прохождения является полноценная военно-техническая помощь западных партнеров, без которой осуществить быстрый прорыв российской обороны Вооруженным силам Украины будет непросто.

Напомню, по информации немецкого издания Die Welt, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление ВСУ в 2024 году. В Украине уже начали накопление ресурсов для новых военных в следующем году. По информации издания, немало военной техники, которую предоставили иностранные партнеры, остается в запасах, поскольку она не была использована на фронте. Кроме того, танки Leopard 1 еще даже не прибыли в государство.

Сейчас из обещанных Германией 200 танков Украина получила только 30. Залужный, комментируя эту публикацию, заявил, что он не имеет права обсуждать военные стратегии, включая слухи о возможном контрнаступлении в 2024 году. По его словам, если он раскроет детали, то это превратится в шоу.есант украинских морпехов и дальнейшие успешные действия Сил обороны в районе села крынки На левом берегу Днепра, где оккупанты уже несколько месяцев не могут ничего сделать с украинскими героями. И не столь критичной там является ситуация, как это описывают некоторые западные СМИ

Впрочем, контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2024 году может состояться не только не на южных участках театра военных действий, но и на востоке. В частности, неплохим местом для контрнаступательных действий может стать Угледарское направление.

От Угледара до Мариуполя и побережья Азовского моря — каких-то 70 километров. А Волноваху, которая является основным военно-транспортным хабом оккупационного контингента, отделяет от Угледара еще меньше, около 40 километров. Поэтому можно предположить, что Генштаб ВСУ в конечном итоге предпочтет полноценное наступление на территории Донецкой области.

Российские войска, предположительно, предвкушая возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2024 году, сейчас активизировались на нескольких участках фронта. Фактически россияне уже с ноября начали наступление на Донбассе, в частности, и для того, чтобы оттянуть силы ВСУ от подготовки к контрнаступлению на 2024 год

Задача оккупантов на зимний период-взятие под контроль всей территории Донецкой области. Именно поэтому они и активизировались на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях.

Одним словом, украинское контрнаступление 2024 года, которое будет отличаться от летне-осенней кампании прошлого года, вполне возможно.

Но основным условием для его успешного прохождения является полноценная военно-техническая помощь западных партнеров, без которой осуществить быстрый прорыв российской обороны Вооруженным силам Украины будет непросто.

Напомню, по информации немецкого издания Die Welt, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление ВСУ в 2024 году. В Украине уже начали накопление ресурсов для новых военных в следующем году.

По информации издания, немало военной техники, которую предоставили иностранные партнеры, остается в запасах, поскольку она не была использована на фронте. Кроме того, танки Leopard 1 еще даже не прибыли в государство. Сейчас из обещанных Германией 200 танков Украина получила лишь 30.

Залужный, комментируя эту публикацию, заявил, что он не имеет права обсуждать военные стратегии, включая слухи о вероятном контрнаступлении в 2024 году. По его словам, если он раскроет детали, то это превратится в шоу.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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ВСУ контрнаступление ВСУ
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