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Новая Ялта для Путина: Фесенко объяснил, почему не стоит паниковать из-за АТЭС

Владимир Фесенко
20 октября 2026, 08:40
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Политолог объясняет, почему Си и Трампу невыгоден трехсторонний формат и почему даже рамочные договоренности без Украины и Европы не реализовать.
Путин, Си Цзиньпин, Трамп
Путин, Си Цзиньпин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, wikimedia.org/The White House

Политолог Владимир Фесенко призывает не поддаваться панике из-за сообщения The Wall Street Journal о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае в ноябре. По его мнению, идея "новой Ялты" выгодна прежде всего диктатору страны-агрессора, а Си и Трамп вряд ли захотят повышать статус Кремля и вести переговоры втроем. Публикуем его размышления.

Встреча Путина с Трампом и Си Цзиньпином: как к этому относиться?

Украинское информационно-политическое пространство всколыхнула новость о возможности встречи Путина с Трампом и Си Цзиньпином в ноябре на саммите АТЭС в Китае. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений.

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По словам бывшего сотрудника российских спецслужб, осведомленного о вопросе, Путин выдвинул эту идею во время телефонного разговора с Трампом 9 октября.

На самом деле эту идею в Кремле начали продвигать еще летом. Ее обсуждают уже примерно два месяца. И это не является сенсацией. И это касается не только Украины. Это давняя идея Путина - новая Ялта, где он выглядел бы одним из победителей и одним из хозяев мира, который делит мир с партнерами.

Как к этому относиться? В Украине уже понеслась эмоциональная информационная волна, что это глобальное предательство, все пропало, нас сдают.

Советую относиться к этому более спокойно и рационально.

Будет ли встреча? Еще неизвестно. По данным The Wall Street Journal, Трамп пока не согласился на встречу, и пока непонятно, состоится ли этот саммит. В этой встрече заинтересован прежде всего Путин. Си заинтересован решать вопросы напрямую с Трампом. Зачем ему поднимать статус партнера, который зависит от него? Трампу тоже лучше вести переговоры отдельно с китайским лидером и отдельно с российским диктатором. И похоже, что советники Трампа убеждают его не соглашаться на это предложение Путина.

Если эта встреча все же состоится, договорятся ли три лидера? Тоже трудно сказать. Между тремя странами есть серьезные противоречия именно в этом треугольнике. А договариваться нужно не только об Украине, но и о Тайване, об Иране и многом другом. И в каждом из спорных вопросов интересы этих стран достаточно противоречивы.

Не похоже, что Путин сейчас хочет договариваться о мире, даже на своих условиях. Он сейчас стремится к полной победе над Украиной.

Даже если они встретятся и о чем-то договорятся, то лишь в общих чертах (как это было у Путина с Трампом в Анкоридже). И реализовать это без согласия Украины и Европы будет невозможно.

Безусловно, определенные риски есть. Поэтому вместе с европейскими партнерами нужно работать на опережение и на нейтрализацию потенциальных рисков. В частности, нужно прямо предупреждать и США, и Китай, что договориться об Украине без Украины и без Европы невозможно. Нужно возобновлять реальные мирные переговоры.

А вообще Украине вместе с европейскими партнерами нужно определяться со стратегией дальнейшего сопротивления России и в военном, и в политическом смысле, а также с тем, каким образом и в каком формате можно возобновить настоящие мирные переговоры. На сегодня, к величайшему сожалению, такой стратегии нет.

О личности: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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