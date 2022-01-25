Почему России проще найти нового "пушилина", чем назначить Мураева

В случае создания подконтрольного РФ правительства, Кремль будет делать ставку на непубличных людей / Reuters

На фоне планов Кремля о вторжении в Украину, министерство иностранных дел Великобритании заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине. Потенциальным руководителем оккупационного правительства, согласно данным британской разведки, является экс-депутат ВРУ Евгений Мураев.

Есть подозрение, что эту сверхсекретную информацию из недр Кремля добыл агент Ее Величества Мистер Бин. А если серьезно, по степени идиотизма этот вброс может соперничать только с голливудскими фильмами, в которых мы уже видели в каком свете изображают Украину и украинцев - как что-то среднее между монголами и кавказцами.

Это - элемент той картинки мира, которую сейчас пытаются нарисовать Лондон и Вашингтон. Если бесконечно кричать "Путин нападет", то многие начинают верить. Потому с одной стороны, задачей такой публикации может быть блеф - то есть продемонстрировать себя с сильной позиции в ходе переговоров с РФ, показать своему электорату, что никто ничего не сдает и никуда не отступает перед злокозненным Путиным.

С другой стороны, возможно (и это худший сценарий), что речь действительно идет о том, чтобы спровоцировать хозяина Кремля на определенные жесткие действия тогда, когда он еще недостаточно к ним готов. Ведь если учесть программу модернизации вооруженных сил РФ, которая есть в открытом доступе, она должна закончится не раньше 2024-2025 года - то есть через пару лет агрессор явно будет куда в более лучших кондициях, чем сейчас.

Ну и заодно консолидировать европейцев, ведь в основном на постановку "Путин нападет" активнее всего реагируют прибалты, поляки - то есть та часть Европы, которая ориентирована на англосаксонский мир. Другая же часть Европы, в лице Германии, Франции и других ее членов (те же недавние заявления Борреля о том, что он не видит необходимости в эвакуации дипломатов) показывает, что их позиции существенно разнятся. И, возможно, что через этот фактор страха Европу удастся консолидировать. Тем более, что идея с марионеточным правительством как раз вписывается в это, ведь многие помнят, где в 1939 году формировалось правительство Финляндской республики, кто вместе с советской армией приехал в Будапешт в 1956-ом и в Прагу в 1968-ом. Соответственно, сейчас также нужно вставить недостающий пазл и не важно, что он выглядит инородно и противоречит логике.

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Читайте также"РФ продвигает мелкие фигуры": у Зеленского оценили сценарий с прокремлевским МураевымМожно сколько угодно говорить о том, что в свое время и Бородая, и Пушилина никто не знал. Но сравнивают сравнимое, а Мураев - фигура довольно хорошо известная и, к тому же, с 2019 года он находится под санкциями РФ. На этом фоне даже Бойко выглядит куда правдоподобнее.

Но если гипотетически такой вариант создания правительства и рассматривают в Кремле, то ставка наверняка будет делаться на персонажей, которые не находятся на политической авансцене. Точно так же, как это было на Донбассе, когда из ниоткуда появились лица, которые занимаются интеграцией неподконтрольных территорий в российскую экономику. Потому что в Москве бытует мнение о том, что в Украине нельзя верить никому.

При этом в Кремле до сих пор контактируют с людьми из пула Януковича - их до сих пор используют как экспертов и людей, худо-бедно ориентирующихся в украинских реалиях. Но за 7 лет утекло очень много воды и людям, которые прожили все эти годы в Москве, очень трудно держать руку на пульсе. Ведь Украина очень сильно изменилась и полагаться на мнение "эмигрантов" было бы большой ошибкой с российской стороны.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда