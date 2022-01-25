УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему России проще найти нового "пушилина", чем назначить Мураева

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

25 января 2022, 06:46

Если вариант создания правительства гипотетически и рассматривают в Кремле, то ставку будут на малоизвестных персонажей - так же, как и ранее на Донбассе.

Кремль
В случае создания подконтрольного РФ правительства, Кремль будет делать ставку на непубличных людей / Reuters

На фоне планов Кремля о вторжении в Украину, министерство иностранных дел Великобритании заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине. Потенциальным руководителем оккупационного правительства, согласно данным британской разведки, является экс-депутат ВРУ Евгений Мураев.

Есть подозрение, что эту сверхсекретную информацию из недр Кремля добыл агент Ее Величества Мистер Бин. А если серьезно, по степени идиотизма этот вброс может соперничать только с голливудскими фильмами, в которых мы уже видели в каком свете изображают Украину и украинцев - как что-то среднее между монголами и кавказцами.

Это - элемент той картинки мира, которую сейчас пытаются нарисовать Лондон и Вашингтон. Если бесконечно кричать "Путин нападет", то многие начинают верить. Потому с одной стороны, задачей такой публикации может быть блеф - то есть продемонстрировать себя с сильной позиции в ходе переговоров с РФ, показать своему электорату, что никто ничего не сдает и никуда не отступает перед злокозненным Путиным.

С другой стороны, возможно (и это худший сценарий), что речь действительно идет о том, чтобы спровоцировать хозяина Кремля на определенные жесткие действия тогда, когда он еще недостаточно к ним готов. Ведь если учесть программу модернизации вооруженных сил РФ, которая есть в открытом доступе, она должна закончится не раньше 2024-2025 года - то есть через пару лет агрессор явно будет куда в более лучших кондициях, чем сейчас.

Ну и заодно консолидировать европейцев, ведь в основном на постановку "Путин нападет" активнее всего реагируют прибалты, поляки - то есть та часть Европы, которая ориентирована на англосаксонский мир. Другая же часть Европы, в лице Германии, Франции и других ее членов (те же недавние заявления Борреля о том, что он не видит необходимости в эвакуации дипломатов) показывает, что их позиции существенно разнятся. И, возможно, что через этот фактор страха Европу удастся консолидировать. Тем более, что идея с марионеточным правительством как раз вписывается в это, ведь многие помнят, где в 1939 году формировалось правительство Финляндской республики, кто вместе с советской армией приехал в Будапешт в 1956-ом и в Прагу в 1968-ом. Соответственно, сейчас также нужно вставить недостающий пазл и не важно, что он выглядит инородно и противоречит логике.

Реклама

Читайте также"РФ продвигает мелкие фигуры": у Зеленского оценили сценарий с прокремлевским МураевымМожно сколько угодно говорить о том, что в свое время и Бородая, и Пушилина никто не знал. Но сравнивают сравнимое, а Мураев - фигура довольно хорошо известная и, к тому же, с 2019 года он находится под санкциями РФ. На этом фоне даже Бойко выглядит куда правдоподобнее.

Но если гипотетически такой вариант создания правительства и рассматривают в Кремле, то ставка наверняка будет делаться на персонажей, которые не находятся на политической авансцене. Точно так же, как это было на Донбассе, когда из ниоткуда появились лица, которые занимаются интеграцией неподконтрольных территорий в российскую экономику. Потому что в Москве бытует мнение о том, что в Украине нельзя верить никому.

При этом в Кремле до сих пор контактируют с людьми из пула Януковича - их до сих пор используют как экспертов и людей, худо-бедно ориентирующихся в украинских реалиях. Но за 7 лет утекло очень много воды и людям, которые прожили все эти годы в Москве, очень трудно держать руку на пульсе. Ведь Украина очень сильно изменилась и полагаться на мнение "эмигрантов" было бы большой ошибкой с российской стороны.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

viber
МИД Великобритании Андрей Золотарев Евгений Мураев новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в бедуПриметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в беду Гороскоп на сегодня, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших силГороскоп на сегодня, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших сил Любовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбыЛюбовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбы Доллар может "пробить потолок": украинцам назвал новый курсДоллар может "пробить потолок": украинцам назвал новый курс Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздникаКогда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника
06:46

Почему России проще найти нового "пушилина", чем назначить Мураева

06:45

Риск утраты поста и угроза покушения: астролог рассказал, что ждет Зеленского в ближайший год

06:33

США готовы к новым контактам с Россией, но уступок в вопросах безопасности не будет - ГосдепВидео

06:08

К чему снятся мыши: о чем говорит такой сон

05:40

Привлечете счастье в дом: что обязательно нужно приготовить на Татьянин деньВидео

Реклама
05:05

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовВидео

04:44

Цены на бензин идут на рекорд: украинцев предупредили о новой стоимостиВидео

04:42

Анастасия Покрещук в одних кружевных трусиках показала горячее тело и внушительную силиконовую грудь

04:38

В Украине старует кампания по вакцинации от полиомиелита: кого и когда будут прививатьВидео

04:35

О каких опасных болезнях сигнализирует боль в спине - ответ ученых

04:21

Покупка лекарств за "тысячу Зеленского": в Кабмине анонсировали расширение программыВидео

03:44

Стало известно, сколько украинцев верит во вторжение РоссииВидео

03:33

Обольстительная Надежда Мейхер показала голую грудь и упругие бедра в постели

02:55

Экс-ведущая Орел и Решка позировала топлес с беременным животом

02:32

Названа самая полезная гречкаВидео

02:19

Какая косметика должна храниться в холодильнике: Топ-5 бьюти-средств

02:16

"С днем студента" - поздравления, прикольные картинки к празднику

01:25

Ученые рассказали, есть ли надежный способ побороть бессонницу

01:08

В АТБ оценили риск исчезновения продуктов с прилавков и предупредили о новом росте ценВидео

00:51

Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:48

Вера Брежнева показала редкие фото с мужем и дочкой

00:42

Как связаны шпинат и нормализация давления - комментарий диетолога

00:22

Гороскоп на сегодня, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удачаВидео

00:00

Прогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давленииВидео

24 января, понедельник
23:58

Пытали и хотели вырезать язык: под Черниговом мужчины убили 22-летнего парняВидео

23:26

"Для меня табу": пластический хирург рассказал, когда не станет делать операцию

22:58

В Украину идут морозы до -22 и новая волна снегопадовВидео

22:40

Эвакуация граждан США из Украины не планируется - Белый домВидео

22:30

Силы теробороны в приграничных областях Украины на случай вторжения сформированы на 70% - РезниковВидео

21:57

Главное - вакцинация: Зеленский назвал условие окончания пандемии коронавируса уже в 2022 годуВидео

21:47

Парализовало ноги: в Украине у ребенка обнаружили полиомиелитВидео

21:22

Украинцы могут потратить "ковидную" 1000 гривен на оплату коммуналки - ЗеленскийВидео

21:13

Кто сделает бустерную прививку – получит еще 500 грн: Зеленский пообещал новый бонус за вакцинациюВидео

21:12

Шмыгаль рассказал, как изменятся тарифы на газ до конца отопительного сезонаВидео

20:37

Достаток и денежное благополучие: знаки, которых в 2022 году неприятности обойдут сторонойВидео

20:34

Как напиток лучше всего употреблять перед сном - комментарий диетолога

20:32

"Все под контролем": Зеленский обратился к украинцам после СНБОВидео

20:31

Александра Зарицкая повторила легендарный образ Ким Кардашьян

20:11

Поводов для паники нет, у Украины есть ВСУ: Данилов ответил на угрозу военного вторжения России

20:09

Что будет с телом, если регулярно есть морскую капусту - ответ диетолога

Реклама
19:59

Украину ждет двукратное увеличение случаев коронавируса по сравнению с осенью - ЛяшкоВидео

19:53

Угроза войны с Россией, курс доллара и тарифы: главные заявления по итогам заседания СНБОВидео

19:37

В Одессе учительница избила школьника и прогрозила ему убийствомВидео

19:18

Как сейчас выглядит и чем занимается единственный сын Анастасии Заворотнюк - 21-летний Майкл СтрюковВидео

19:17

Международные авиакомпании стали массово менять график полетов в КиевВидео

19:15

Подорожание буханки на 10 гривен: украинцам назвали новую цену на хлебВидео

18:41

Признание Россией "ЛДНР" и обращение к Путину: в Госдуме рассмотрят документ уже через месяц

18:37

Нанести врагу неприемлемые потери: Резников объяснил, почему война касается каждогоВидео

18:30

Совет ЕС резко обратился к России и призвал к деэскалации вокруг УкраиныВидео

18:21

Самые модные женские стрижки для круглого лица 2022, которые чудесно стройнятФото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять