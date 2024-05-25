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Невозможность переговоров с Путиным

Виктор Андрусив
25 мая 2024, 22:40
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Единственный реальный сценарий на сегодня - это исчерпание сторонами своих сил и фиксация линии на поле боя.
Невозможность переговоров с Путиным
Успешный переговорный процесс с Путиным практически невозможен / Скриншот YouTube

Понятно, что все войны заканчиваются переговорами. Я убежден, что ближе к осени эта тема актуализируется и мы будем испытывать бешеное давление по этому поводу. путин давно хочет переговоров. Нет, он не планирует на них сдаваться или отступать. Он хочет зафиксировать "реалии на поле боя", потому что он и его стратеги понимают, что в долгосрочную войну им не выиграть.

Но для нас и для всего мира невозможно вести с ним переговоры. путин - лжец, и не придерживается договоров. Он это доказал накануне войны, рассказывая что все планы нападения на Украину являются американской выдумкой. Поэтому практически не существует никакой возможности заставить неадекватного владельца ядерного оружия придерживаться заключенного договора.

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В этой ситуации единственным правильным решением должно быть - ведение переговоров с Китаем. Именно благодаря Китаю Россия пока не рухнула, и его влияние на экономические и в перспективе политические процессы там будет только расти. В отличие от кремля Китай договоров придерживается, поскольку иначе рухнет вся его международная система торговли. Поэтому если в рамках переговоров Китай будет их важным участником и брать на себя обязательства - это единственное условие, благодаря которому можно достичь какого-то устойчивого результата переговоров с путиным.

Однако, Китай играет в свою игру, и ничего делать без учета его интересов он не будет. А это вопрос Тайваня и ограничений в доступах на западные рынки. Фактически, для достижения какого-то успеха в урегулировании войны в Украине путем переговоров, Запад будет вынужден считаться с китайским интересом. Но это вряд ли произойдет, учитывая возможный приход Трампа, лютого врага Китая.

Это все еще раз подводит меня к мысли, что успешный переговорный процесс практически невозможен. Единственный реальный сценарий на сегодня - это исчерпание сторонами своих сил и фиксация линии на поле боя. Он же корейский сценарий.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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