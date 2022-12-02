Недоимперия исчерпала ресурсы для перелома в войне

Украина побеждает в войне / 93-я ОМБр Холодный Яр

Пытаюсь даже не анализировать, а хотя бы придумать, что может недоимперия сделать, чтобы обеспечить перелом в проигрываемой ею войне.

Первое, что на поверхности — это применение ЯО. Но стратегическое ЯО — бессмысленно, так как это удар по самим себе. Тактическое — не имеет адекватных целей, поэтому перелома не обеспечивает. При этом ответный удар НАТО практически гарантирован — не ядерный, но все равно уничтожающий.

Важно также понимать, что в недоимперии явно теряют веру в свою победу, зато о победе Украины открыто говорят мировые лидеры. И даже конченные российские пропагандисты надевают памперсы перед тем, как рассуждать в эфирах, как они ну ни капельки не боятся Гааги. В этой пораженческой обстановке кремлевский фюрерок приказ на применение ЯО отдать может, но вот выполнение его под большим сомнением, мягко говоря.

Следующий подход — полное разрушение нашей энергетической инфраструктуры, чем недоимперия усиленно занимается. Потенциально это, увы, возможно, особенно, если РФ получит иранские баллистические ракеты. Но на боеспособность ВСУ блэкаут повлияет минимально.

Тоже самое касается и выпуска в недоимперии иранских "Шахидов 136" под маркой "Герань 2" и подобных беспилотников. Когда (если) они массово появятся на фронтах, наше ПВО тоже будет адекватно усилено. А ведь есть шансы, что у нас появятся средства уничтожения стартовых позиций вражеских беспилотников. Короче, переломом в пользу РФ не пахнет.

Могилизация? Они уже провели первый этап и никакого заметного эффекта на фронтах это не дало. Тоже самое получится с втягиванием в войну Минска — не столько усиление, сколько новые проблемы с удержанием политической ситуации в Беларуси. А также понятная реакция мира, включая Китай, который имеет на Беларусь свои виды.

Наиболее эффективным оказалось как раз привлечение зэков под эгидой "Вагнера". Зэки по своей психологии очень уповают на фарт, поэтому готовы лезть на наши позиции в надежде, что может подфартить — то есть, удастся выжить и получить амнистию. Но когда те же зэки поймут, что даже выживших вовсе не стремятся отпускать на свободу, то рвение у них сразу поубавится. В общем, и этот ресурс тоже на исходе.

Что еще? Какое-то супероружие, которое на скорую руку склепают в пригожинских шарашках? Но даже если его изобрести и спроектировать, что есть ненаучная фантастика, то на производство нужно время, минимум полгода, а судьба войны будет решаться уже весной, через три-четыре месяца.

Как ни крути, а у недоимперии назревает крах агрессивной бессмысленной войны, ею развязанной.

По сути, в ментально-общественном смысле этот крах уже произошел. Но институализировать его в виде справедливого мирного договора на украинских условиях не представляется возможным ранее осени будущего года. А значит, еще предстоят жертвы, разрушения и прочие неизбежные ужасы войны. Которые нам предстоит превозмочь. Таков путь.

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