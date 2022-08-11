Не удивляйтесь отчету Amnesty International / фото: Amnesty International

После Второй мировой войны человечество поверило, что международные организации могут стать панацеей от новых разрушительных войн. Так родилась ООН. Так на руинах послевоенной Европы встали Совет Европы, а за ней - ЕОУС, и ЕЭС (ныне больше известные как Евросоюз). Так появилось НАТО. Так была создана ОБСЕ.

Среди глобальных NGO вспыхивали и блекли звезды Greenpeace, Médecins Sans Frontières, Oxfam, Human Rights Watch,Amnesty International, World Wide Fund for Nature и т.

И эти международные структуры действительно балансировали некоторое время эгоизм национальных правительств, били тревогу, когда политики предпочитали договариваться за кулисами и восстанавливали справедливость (достаточно вспомнить ЕСПЧ).

Казалось, что НАТО даже способна останавливать национальные правительства, когда те заходят слишком далеко в своем произволе. В конце концов именно вмешательство НАТО остановило этнические чистки на Балканах. О соразмерности применения силы странами Альянса на Балканах - отдельная дискуссия.

Но ХХІ век показал, что мечты о глобальном правительство остались мечтами, а роль международных организаций была сильно переоценена. ООН не смогла остановить кровавую войну в Сирии. НАТО унизительно ретировалось из Афганистана. ЕС не может поставить на место Орбана. ОБСЕ на своих бронированных круизерах лишь наблюдала (часто небезсторонне) за тем, как пылал украинский Донбасс. Совет Европы из-за денег возвращал страну агрессора в ПАСЕ. А МККК возил гуманитарку в ЛДНР и не имел (по выражению их представителя в Украине) ни цента на медицинскую помощь (по бюджету в $60 млн. на год), МАГАТЭ не могла предотвратить нуклеризацию Ирана и не может ничего сделать с чрезвычайно опасными "играми" русских на ЗАЭС...

Поэтому не удивляйтесь отчету Amnesty International. Это лишь проявление запущенного синдрома, который превратил некогда пассионарные и мотивированные организации в крупные бюрократические организмы, главная цель которых – доказывать собственную нужность и содержать многочисленные аппараты хорошо оплачиваемых работников. Это не значит, что международные организации ненужны - это значит, что мы слишком переоценили их роль.

Пора возвращаться к государственному миру. Единственная действенная гарантия существования Украины – это сильное государство свободных граждан. Это развитие "европейского Израиля" на восточном фронтире Европы. В котором искусные и образованные воины будут становиться премьерами и президентами. В котором войско будет примером инновационности и интеллектуальности. А государство надежно будет защищать граждан, вместо рэкетировать их через "гетманомику".

Мне всегда претил лозунг "государство превыше всего". Ибо в таком государстве всегда растворяется абсолютная ценность человека. Но я буду делать все для того, чтобы украинская иерархия всегда была такой: человек-государство-международные организации.

Ибо наивная вера, что нас спасут, защитят и излечат от наших болезней наши "международные партнеры", НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ лишь мешает нам наконец повзрослеть и взять собственную судьбу в собственные руки.