Пора возвращаться к государственному миру. Единственная действенная гарантия существования Украины - это сильное государство свободных граждан.
После Второй мировой войны человечество поверило, что международные организации могут стать панацеей от новых разрушительных войн. Так родилась ООН. Так на руинах послевоенной Европы встали Совет Европы, а за ней - ЕОУС, и ЕЭС (ныне больше известные как Евросоюз). Так появилось НАТО. Так была создана ОБСЕ.
Среди глобальных NGO вспыхивали и блекли звезды Greenpeace, Médecins Sans Frontières, Oxfam, Human Rights Watch,Amnesty International, World Wide Fund for Nature и т.
И эти международные структуры действительно балансировали некоторое время эгоизм национальных правительств, били тревогу, когда политики предпочитали договариваться за кулисами и восстанавливали справедливость (достаточно вспомнить ЕСПЧ).
Казалось, что НАТО даже способна останавливать национальные правительства, когда те заходят слишком далеко в своем произволе. В конце концов именно вмешательство НАТО остановило этнические чистки на Балканах. О соразмерности применения силы странами Альянса на Балканах - отдельная дискуссия.
Но ХХІ век показал, что мечты о глобальном правительство остались мечтами, а роль международных организаций была сильно переоценена. ООН не смогла остановить кровавую войну в Сирии. НАТО унизительно ретировалось из Афганистана. ЕС не может поставить на место Орбана. ОБСЕ на своих бронированных круизерах лишь наблюдала (часто небезсторонне) за тем, как пылал украинский Донбасс. Совет Европы из-за денег возвращал страну агрессора в ПАСЕ. А МККК возил гуманитарку в ЛДНР и не имел (по выражению их представителя в Украине) ни цента на медицинскую помощь (по бюджету в $60 млн. на год), МАГАТЭ не могла предотвратить нуклеризацию Ирана и не может ничего сделать с чрезвычайно опасными "играми" русских на ЗАЭС...
Поэтому не удивляйтесь отчету Amnesty International. Это лишь проявление запущенного синдрома, который превратил некогда пассионарные и мотивированные организации в крупные бюрократические организмы, главная цель которых – доказывать собственную нужность и содержать многочисленные аппараты хорошо оплачиваемых работников. Это не значит, что международные организации ненужны - это значит, что мы слишком переоценили их роль.
Пора возвращаться к государственному миру. Единственная действенная гарантия существования Украины – это сильное государство свободных граждан. Это развитие "европейского Израиля" на восточном фронтире Европы. В котором искусные и образованные воины будут становиться премьерами и президентами. В котором войско будет примером инновационности и интеллектуальности. А государство надежно будет защищать граждан, вместо рэкетировать их через "гетманомику".
Мне всегда претил лозунг "государство превыше всего". Ибо в таком государстве всегда растворяется абсолютная ценность человека. Но я буду делать все для того, чтобы украинская иерархия всегда была такой: человек-государство-международные организации.
Ибо наивная вера, что нас спасут, защитят и излечат от наших болезней наши "международные партнеры", НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ лишь мешает нам наконец повзрослеть и взять собственную судьбу в собственные руки.