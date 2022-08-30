Не учите меня, как родину любить

Мария Кучеренко о любвт к родине / Фото УНИАН

Злюсь ли я на тех проснувшихся, кто только сейчас обратил внимание на войну, и кто теперь учит как любить родину в совершенно непреносимой тональности?

Неа.

Проснулись, обратили - это уже хорошо. В конце-концов, некоторые составляющие моей работы в последние годы были и ради этого тоже.

Видео дня

Фанатизм неофитов штука неприятная, но не смертельная. Важно помнить, что это вообще не адресно все и дальше будет легче.

Лично учить меня как любить Родину приходило в голову только очень глупым людям, а таких исторически вокруг меня было мало.Меньше злитесь друг на друга сейчас, вот правда. Главное, что нам всем не все равно. А уж как не все равно - это личное дело каждого, пока не касается проговаривания каких-то действительно очень чувствительных вещей. Но вы вряд ли располагаете такой информацией, а если располагаете, то и без меня знаете как себя вести, не первый год замужем, так что все ок.

Лучше конвертировать свои переживания в правильное русло - хорошо делать свою работу, уделить внимание себе самим или своим детям\любым другим близким, убрать дома, задонатить волонтерам.