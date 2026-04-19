Не случившаяся блокада Ирана: Эйдман рассказал, что на самом деле хотел Трамп

История с позавчерашним заявлением Трампа о блокировке залива, которое должно было дать старт полной морской блокаде Ирана, закончилась ничем.

Трамп и блокада Ирана

Пока напряжение на Ближнем Востоке растет, а ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива остается одним из ключевых факторов глобальной безопасности и энергетических рынков, все большее внимание привлекают противоречивые заявления Дональда Трампа о морской блокаде. Политический аналитик Игорь Эйдман анализирует непоследовательность этих решений и задает вопрос о подлинных мотивах такой риторики. В своей колонке он рассматривает возможные политические и личные причины подобных шагов. Публикуем ключевые мнения автора.

Корысть или болезнь? Трамп заявил, что ради дружбы с Китаем вновь открывает Ормузский пролив. То есть он вначале пытался разблокировать пролив — не получилось. Потом он попытался его заблокировать — тоже не вышло. Тогда Трамп вновь заявил, что открывает его — результат предсказуем. Занят делом человек. В понедельник у него по плану разблокировать пролив, во вторник — заблокировать, в среду — опять разблокировать, в четверг — гольф. А потом опять по кругу. видео дня

Удивительно, но кто-то всерьёз надеялся, что вот теперь с помощью блокады Трамп дожмёт Иран. Наивные. Трамп в принципе не способен к каким-то последовательным, рассчитанным на долгосрочную перспективу действиям. У его решений может быть только криминальная (пытается сорвать куш) или медицинская (нарцисс в деменции просто чудит) подоплёка.

Объявляя о блокаде Ирана, он пытался опять раскачать биржу, чтобы заработать на инсайде, или просто дементно чудил, не зная, что делать в тупиковой ситуации. А скорее, и то и другое. У политики Трампа может быть в лучшем случае нулевой, а скорее отрицательный эффект. И война в Иране — не исключение.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

