Не случившаяся блокада Ирана: Эйдман рассказал, что на самом деле хотел Трамп

Игорь Эйдман
19 апреля 2026, 08:10
История с позавчерашним заявлением Трампа о блокировке залива, которое должно было дать старт полной морской блокаде Ирана, закончилась ничем.
Трамп, блокада
Трамп и блокада Ирана / Коллаж: Главред

Пока напряжение на Ближнем Востоке растет, а ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива остается одним из ключевых факторов глобальной безопасности и энергетических рынков, все большее внимание привлекают противоречивые заявления Дональда Трампа о морской блокаде. Политический аналитик Игорь Эйдман анализирует непоследовательность этих решений и задает вопрос о подлинных мотивах такой риторики. В своей колонке он рассматривает возможные политические и личные причины подобных шагов. Публикуем ключевые мнения автора.

Корысть или болезнь?

Трамп заявил, что ради дружбы с Китаем вновь открывает Ормузский пролив. То есть он вначале пытался разблокировать пролив — не получилось. Потом он попытался его заблокировать — тоже не вышло. Тогда Трамп вновь заявил, что открывает его — результат предсказуем. Занят делом человек. В понедельник у него по плану разблокировать пролив, во вторник — заблокировать, в среду — опять разблокировать, в четверг — гольф. А потом опять по кругу.

История с позавчерашним заявлением Трампа о блокировке залива, которое должно было дать старт полной морской блокаде Ирана, закончилась ничем.

Удивительно, но кто-то всерьёз надеялся, что вот теперь с помощью блокады Трамп дожмёт Иран. Наивные. Трамп в принципе не способен к каким-то последовательным, рассчитанным на долгосрочную перспективу действиям. У его решений может быть только криминальная (пытается сорвать куш) или медицинская (нарцисс в деменции просто чудит) подоплёка.

Объявляя о блокаде Ирана, он пытался опять раскачать биржу, чтобы заработать на инсайде, или просто дементно чудил, не зная, что делать в тупиковой ситуации. А скорее, и то и другое. У политики Трампа может быть в лучшем случае нулевой, а скорее отрицательный эффект. И война в Иране — не исключение.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Иран Дональд Трамп Игорь Эйдман
Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

09:58Война
Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненые

Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненые

08:53Украина
Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

07:56Мир
Популярное

Ещё
Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

Китайский гороскоп на сегодня, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

Китайский гороскоп на сегодня, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

Чья жизнь круто изменится до мая: гороскоп Таро на две недели для всех знаков

Чья жизнь круто изменится до мая: гороскоп Таро на две недели для всех знаков

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Последние новости

10:04

"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

09:58

Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

09:51

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

08:53

Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненыеФото

08:10

Не случившаяся блокада Ирана: Эйдман рассказал, что на самом деле хотел Трампмнение

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
07:56

Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

06:31

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдыхВидео

05:10

Четыре знака зодиака сберегут деньги и привлекут удачу: кто среди счастливчиков

04:30

"Мой взрослый красавчик": Боржемская показала взрослого сына

Реклама
03:35

Сколько раз в день нужно кормить кота: чаще, чем многим кажетсяВидео

03:16

Как долго кот может быть сам дома на самом деле: ветеринары удивили ответом

01:10

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

18 апреля, суббота
23:45

Террориста взяли штурмом: в КОРД раскрыли детали ликвидации "киевского стрелка"

22:47

Видела из окна: украинские звезды ошарашены терактом в Киеве

22:45

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

21:55

Цветочный бум на подоконнике: как заставить растения цвести быстрее

21:53

В Украине подскочили цены на проезд в поездах: какие билеты подорожали

21:38

Ребёнок остался сиротой: стрелок расстрелял всю семью в Киеве

20:58

Урожай под угрозой: почему смородина и крыжовник становятся мельче и как спасти кусты

20:39

Что известно о личности "киевского стрелка": соседи раскрыли неожиданные деталиВидео

Реклама
20:31

"Есть несколько версий": Зеленский раскрыл подробности стрельбы в Киеве

19:41

Число погибших растет: появились новые подробности о стрельбе в Киеве

19:34

Есть ли опасность наступления РФ на Киев: Дикий оценил угрозу из Беларуси

19:10

Прогноз для авиации: Долинце рассказал, сможет ли топливный кризис остановить европейскую авиациюмнение

19:03

Шёл по улице и расстреливал людей: что известно о киевском стрелке

18:56

Сладкая и огромная: лучшие сорта клубники для рекордного урожая

18:32

О моли можно забыть: натуральное средство быстро отвадит насекомыхВидео

18:19

Умерла самая титулованная звезда французского кинематографа

18:08

Гороскоп Таро на завтра 19 апреля: Козерогам - менять подход, Весам - понимание

18:03

Магнит для денег или бед: почему чёрная кошка в доме — это особый знак

17:45

Шоу Джастина Бибера назвали худшим на фестивале: что он сделалВидео

17:21

В Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах, есть пострадавшие: что известно

17:12

РФ готовит силовой сценарий: Снегирев назвал самое слабое место НАТО

16:51

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

16:41

Тайна слова "картофель": как ошибочное название стало привычным для всего мира

16:33

Чёрная плесень исчезнет буквально на глазах: нужен всего один простой ингредиентВидео

15:58

В Винницкой области столкнулись два поезда — что известно о судьбе почти 600 пассажиров

15:53

Угроза урожаю или полезная зелень: как справиться с портулаком на собственном участке

15:49

Россия похитила символ украинского государства — что известноВидео

15:41

Сильные заморозки и дожди: на Тернопольскую область надвигается похолодание

Реклама
15:36

Покупали все: почему гематоген в СССР был таким популярным - неожиданная причина

15:19

Почему огурцы становятся белыми и можно ли их есть: садовод раскрыла правдуВидео

14:33

Лавров сделал громкое заявление по возобновлению переговоров с Украиной - детали

14:24

Под ударом три корабля РФ и не только: СБУ провели дерзкую операцию в Крыму, детали

14:20

Силы обороны поразили сразу четыре важных объекта РФ: детали мощной операции

14:13

Китайский гороскоп на сегодня, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

13:59

Как "реанимировать" розы за четыре часа: трюк, который знают только флористы

13:56

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

13:55

Счет на недели: врач прокомментировал состояние больной раком блогерши из РФ

13:47

Гороскоп на сегодня, 19 апреля: Девам - обида, Козерогам - недоразумение

