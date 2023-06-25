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Не скучайте по дымку Москвы - его разожжем мы

Евгений Карась
25 июня 2023, 06:19
86
Видение развал России это уже не фантазия, а граничащая с ЗАВТРА ситуация. Это прямо повлияет на агентурные успехи РДК и Легиона "Свобода России".
Москва, Евгений Пригожин
Видение развала России - это уже не фантазия / коллаж: Главред, фото: скриншот

По состоянию на сейчас: уничтожено много бортов авиации, в том числе драгоценные 3 единицы авиации разведки и радиоэлектронной борьбы.

- Взорваны и перерыты мосты и дороги по глубокому тылу РФ. Нефтебаза. Представляю состояние сознания губернаторов, чиновников, гражданских и ментов.

- Абсолютный шок у российских элит. Борта из МСК на СПб шуровали без остановки.

видео дня

- Десятки погибших. Только из инцидентов, которые зафиксированы - это десяток вагнеровцев и десяток представителей "военной полиции" и пограничников ФСБ.

Кто такой Евгений Карась

Евгений Карась - украинский общественный деятель и активист, националист, лидер общественной организации С14. Участвовал в войне на востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

- Кризис для "кадыровцев". С одной стороны они поняли, что последний резерв Путина. С другой - поняли, что РФ в любой момент посыпется и надо думать каждый за себя. На данный момент одержали победу "пригожинцы", которые подвинули без боя "кадыровцев".

- Лукашенко - спаситель Путина. Весь мир увидел, что для захода в Москву надо пару тысяч быстрых штурмовиков. Все поняли, что режим Кремля держится на волоске. Инвесторов в победу Украины станет больше.

- Ключевое. 500-е. Так называют "отказников". Это уже большая проблема для ВС РФ. Это и сам Пригожин отмечал. А как после сегодня им слать на убой ванек? Каждый ванька понял - завтра власть сменится и можно петлять "да я герой но по приказанию Шойгу/Суровикина/Бориса Моисеева в бой не пошел". Это очень хорошее углубление проблемы боевого духа накануне украинских атак.

- Переброшенные войска, разрушенные планы, углубленное недоверие. Кровь пилотов, страх генералов. Все это в горячую пору летнего наступления ВСУ. Божественно. Просто божественно.

- Россияне, которые видели уже в мыслях руины Кремля, когда увидят марш ВСУ на Крым, даже уже и пикать не будут "деремся до конца". Мы еще увидим как имперцы и ФСБ скажут "ха, глупые хохлы, думали мы будем сражаться до конца за Крым и развалимся? А мы ушли, ха!"

- Видение развал России это уже не фантазия, а граничащая с ЗАВТРА ситуация. Это прямо повлияет на агентурные успехи РДК и Легиона "Свобода России".

Это был очень славный день. Последствия мы почувствуем уже очень скоро. Не скучайте по дымку Москвы. Его разожжем мы.

Источник

Евгений Карась Евгений Пригожин
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