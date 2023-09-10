Не очень большая шестерка: почему РФ в ОДКБ рискует полностью потерять влияние

Разрушение российского военного потенциала в войне в Украине делает это объединение безопасности просто бессильным.

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ОДКБ рискует потерять влияние после поражения России в Украине - Владимир Горбач/ Коллаж УНИАН, фейсбук ОДКБ

Армения объявила о начале совместных военных учений с США на своей территории. К тому же, Армения не назначает своего представителя в ОДКБ – то есть полномочия предыдущего истекли, он отозван, а нового представителя не назначают, что означает, что Армения не участвует в рабочих органах. И, скорее всего, за этим последует объявление об официальном выходе Армении из этой организации. Соответственно, там останутся Россия, Беларусь и страны Центральной Азии.

Даже выход одной лишь Армении из ОДКБ – это серьезный удар по российскому престижу. А это серьезно ударит по российскому присутствию в Закавказье или на Южном Кавказе. Россияне будут вынуждены вывести свои войска с военной базе в Гюмри и подразделения из аэропорта под Ереваном, после чего влияние России на Южный Кавказ на этом прекратится.

Все остальные страны, кроме Беларуси – Центральная Азия. Они находятся в буферной зоне между Российской Федерацией и Китаем, и балансируют российские влияния и китайские. Китайское влияние в последнее время становится сильнее – прежде всего экономически, но так же и оборонно-безопасно. Поэтому демаршей со стороны государств Центральной Азии, в частности, Казахстана, не будет, но реакция на выход Армении будет максимально спокойной, как будто и ничего не произошло. Повлиять на решение Армении Россия не может, потому что это суверенное решение государства. Разве что путем проведения государственного переворота в Республике Армения и проведения к власти своих марионеток.

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В ОДКБ входят все бывшие центральноазиатские республики СССР, за исключением Туркменистана как нейтрального государства. То есть четыре государства, а также Россия и Беларусь – такая себе "не очень большая шестерка". И, конечно, разрушение российского военного потенциала делает это объединение безопасности просто бессильным. Главная составляющая мощности ОДКБ - это вооруженные силы РФ. Но теряя военный потенциал в боях с Украиной, они остаются ядерной державой. Потому эти государства, которые останутся в ОДКБ, будут мыслить так, что, мол, лучше оставаться под российским ядерным зонтиком. Но они будут искать страховку и под китайским зонтиком. Поэтому судьба организации во многом зависит от результатов нашей войны. В случае поражения Российской Федерации эрозия этой организации будет углубляться.

Пока Россия хочет разместить дополнительные подразделения Вооруженных сил РФ на территории Беларуси. Поэтому белорусы сейчас пытаются оформить их в определенный законно-правовой формат остановкой действия Соглашения об обычных вооруженных силах с Чехией и Польшей. Но здесь дело не столько в желании белорусов, а в абсолютной зависимости Лукашенко от пожеланий Кремля, поэтому в военном плане белорусский диктатор будет выполнять все, что ему скажут.

Так или иначе, дополнительные силы РФ в Беларуси – это потенциальная угроза и проекция силы на Запад: Польшу, страны Балтии и мнимую угрозу со стороны НАТО. Размещение ядерного оружия в Беларуси накануне имеет одну причину - демонстрацию силы блоку НАТО, чтобы тот становился более сговорчивым перед российскими прихотями.

Однако проводить такие масштабные операции вроде оккупации Сувалкского коридора российская армия, которая практически обессилена войной в Украине, Россия физически не может, но провокации при этом возможны. Да и само НАТО не готово воевать ни с Россией, ни с ОДКБ. Они придерживаются стратегии, целью которой является избежание прямого столкновения с Россией. То есть стратегически им хочется измотать силы России на украинских фронтах и демотивировать российское военно-политическое руководство на продолжение боевых действий. Эта фраза "Будем помогать Украине, сколько нужно" означает "пока вы не устанете", то есть пока российское руководство не потеряет мотивацию продолжать боевые действия, понимая, что они не принесут им желаемого результата.

Но вступать в прямое боевое столкновение с россиянами они не хотят, опасаясь ядерной войны, Третьей мировой и всех других угроз и вызовов для их обществ. Однако в случае прямой провокации, на которую невозможно будет не ответить, они будут просто вынуждены это делать, несмотря на то, что не хотят отвечать. Например, это может быть какой-то удар по территории НАТО со стороны России с заметным количеством жертв, чувствительным для демократических обществ. Именно тогда правительства стран будут вынуждены давать РФ именно военный ответ.

Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда

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