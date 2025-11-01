Назван последний месяц для РФ, когда Путин может пытаться выскочить из войны

Путин как раз пытается застолбить хоть какую-то победу, чтобы иметь больше вариантов.

Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скриншот

Проверочная дата – апрель.

Поскольку заканчивается очередной военный цикл, это всегда развилка – продолжать или двигаться дальше. Об этом много написано, тут всё предсказуемо.

Ноябрь – это последний месяц для РФ, когда она может пытаться выскочить из войны на более-менее своих условиях, когда Путина ещё будут как-то слушать.

В апреле 2026 г., к моменту следующей развилки, США и Китай договорятся (а они договорятся, у них выбора нет), Путина уже никто слушать не будет.

И большой вопрос, в каком состояния к этому моменту подойдёт Россия в социально-экономическом плане. Трамп же не зря говорил о 6 месяцах.

Сейчас мы склонны преувеличивать урон для РФ, собирать только плохие новости, это объяснимо.

Однако зима в РФ – не самый комфортный сезон. Точно не комфортнее, чем в Украине. Там действительно большие риски.

Уже сейчас на уровне регионов РФ виден разнобой. Какие-то уже скупили наёмников согласно плана, снижают выплаты, устраняются от негатива войны и фиксируют прибыль (Татарстан), какие-то снижают выплаты из-за плохой ситуации с дефицитом бюджета, кто-то наоборот – повышает, т.к. губернатор не выполнил KPI по пушечному мясу. А ведь ещё последний квартал года.

Сумма открытых и косвенных данных указывает, что порядка 90% граждан РФ не поддерживает идею всеобщей мобилизации – максимум войну в формате наёмников. Растёт "усталость от войны". Т.е., Путин может реализовать угрозу следуюшего цикла только в условиях сверхнапряжения.

Однако те же россияне пока не готовы принимать какие-то реальные условия и "согласны" на де-факто капитуляцию Украины. Значит, общими усилиями придётся их немного встряхнуть и вернуть к реальности.

Сейчас, по идее, мы должны наблюдать попеременное "встряхивание" украинского и российского общества.

Нам худшую альтернативу уже очертили: безумно тяжёлая зима (с миллионами беженцев в Европу, где разгорается антиукраинская истерия), срыв европейской поддержки, коллапс фронта и дезинтеграция страны. Этого не будет, но люди нервничают.

С россиянами - в процессе. Путин как раз пытается застолбить хоть какую-то победу, чтобы иметь больше вариантов.

Наши проблемы – общеизвестны, многократно описаны, их обсасывание монетизирует целая толпа добрых людей. Я могу легко набросать рейтинг 100 самых ужасных новостей Украины за день.

При всём этом (ядерная война на пороге!!!) новостью дня становится спорный диктант.

Это показатель здоровья и стойкости общества, которое мы сами и многие вокруг недооценивают.

Момент развилки – это та ситуация, когда важно, кто первый моргнёт. Что может ухудшиться – на поверхности.

"Улучшиться" может только позиция лидеров Европы. А европейцы реагируют в т.ч. на наш настрой. Вот с ними и над этим надо работать.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

