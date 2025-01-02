Никто не знает, что случится в 2025 году, какими будут курс доллара и цены на нефть, когда закончится война, и чем она закончится. Бесполезно делать прогнозы.

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Колаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

С удивлением заметил, что многие мои знакомые подводят итоги года и делают какие-то прогнозы, а точнее сказать пророчества на следующий год.

Абсолютно бессмысленное занятие. Итоги у всех разные: от могилы, нищеты до новеньких бентли и нового года в Ницце. У каждого свои победы и свои поражения; общего знаменателя не найдешь. А делать прогнозы вообще дело неблагодарное, если только вы не связаны тайными узами с самим господом богом, как Гордон с Трампом.

Никто не знает, что случится в 2025 году, какими будут курс доллара и цены на нефть, когда закончится война, и чем она закончится. Бесполезно делать прогнозы.

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Ясно только одно - тем, кто останется в живых, перемены необходимы.

Всех, кажется, уже достали лицемерие, непрофессионализм, глупость и серость нашей жизни. Жизнь может меняться к худшему, может даже внезапно заканчиваться, как это нередко случается на войне, но это, черт возьми, это должно быть обоснованным и оправданным!

Серость всех достала больше смерти. Поэтому нас ждут большие перемены, и вот что совершенно точно. К гадалке не ходи.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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