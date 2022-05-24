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Надвигается тяжелый месяц битвы за Донбасс: в МВД назвали сроки, сколько может длиться война

24 мая 2022, 18:09

Впереди одна из самых сложных фаз этой войны, отметил советник главы ведомства.

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В МВД назвали сроки, сколько может длиться война/ Reuters, Макс Левин

Война в Украине переходит в затяжную фазу, впереди нас ждет очень тяжелый месяц битвы за Донбасс.

Боевые действия в нашем государстве могут затянуться на месяцы. Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона во вторник, 24 мая.

"На самом деле мы должны понимать, что, несмотря на все наши достижения первых трех месяцев, сейчас впереди, возможно, одна из самых сложных фаз этой войны. Впереди действительно очень тяжелый месяц этой битвы за Донбасс", – подчеркнул Денисенко,

По его словам, война сейчас переходит в затяжную фазу. Русские захватчики уже делают какие-то выводы из своих прошлых неудач на фронте и пытаются воевать "умнее".

Планы оккупантов на Донбассе

Российские захватчики сейчас пытаются больше сил бросить на то, чтобы окружить войска Украины в Луганской области и попытаться продвигаться в Донецкой области. Однако украинские военные пока останавливают такие попытки.

Читайте такжеСБУ обнародовали фото и данные 8 оккупантов, которые жестоко убили семью старосты из МотыжинаОн отметил, что стоит быть готовыми к тому, что боевые действия могут продолжаться на протяжении месяцев.

"То есть, это не будет неделю-две, к сожалению, речь должна идти о месяцах", – отметил Денисенко.

В то же время активная фаза не продлится долго.

Армия РФ хочет отвлечь внимание от Донбасса

Россияне пытаются отвлечь внимание от Донбасса. Чтобы "сковать" действия украинских войск и заставить ВСУ рассредоточить свои силы на больших территориях, захватчики демонстрируют активность, например, в Беларуси. Уже известно, что в РБ к границам с Украиной перебросили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Ранее сообщалось, что боец Нацгвардии Украины взял в плен начштаба танкового батальона РФ и едва не погиб, спасая подчиненных. Штаб-сержант приказал своим бойцам спрятаться от обстрелов оккупантов, а сам остался на позиции, где получил ранение.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что боевые действия завершатся возвращением Украине всех ее оккупированных территорий. До конца 2022 года Вооруженные силы Украины должны, как минимум, зайти на территорию Крыма.

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