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Надо опасаться голодных бунтов безработных

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

6 августа 2021, 07:45

Задача наших властей, чтобы украинцы не опустились по жизненным стандартам и доходам хотя бы не ниже уровня целого ряда африканских стран.

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Уровень жизни украинцев падает очень быстро/ Главред

Этой осенью шмыгаля ждет громкая отставка. Жаль, что дальше слов ничего не пошло. Ну, а иначе и быть не могло, т.к. до сих пор нет комплексной экономической программы правительства, наоборот, сплошные споры и взаимные обвинения. И теперь справедливо все стрелки за грубые просчеты и провалы переведут на Дениса Шмыгаля.

Но давайте разберемся без излишних эмоций, только беспристрастные цифры и конкретные факты по итогам работы правительства Шмыгаля. Итак, по результатам социологического опроса, вчера обнародованного УНИАН, в Украине почти 15% населения (!) не хватает денег даже на еду.

Также опрос показал, что:

- 43,1% респондентов и их семьям хватает денег только на еду;

- 32,8% – на еду и одежду и могут немного откладывать, но не могут купить такие вещи, как телевизор или холодильник;

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- 7,7% респондентов причисляют себя к тем, кто имеет высокий достаток.

И главное, если не удастся резко поднять производительность труда на наших предприятиях, то работодателям останется только сокращать заработную плату своим сотрудникам, а то и вообще сокращать рабочие места. Как ни хочется в этом признаваться, однако, уровень жизни украинцев падает настолько быстро, что всерьез надо опасаться голодных бунтов безработных.

Читайте такжеПуть к хаосу и бунтам: чего ждать от нового руководителя МВДА до Евросоюза нам ох как еще далеко, где низкие издержки, высокое качество и мировые бренды – это основные слагаемые успехов в их экономической жизни. Поэтому сегодня задача наших властей, чтобы украинцы не опустились по жизненным стандартам и доходам значительно ниже не то что европейского, но хотя бы уровня целого ряда африканских стран.

P.S. К слову, Шмыгалю в ОП уже подготовили замену - это Алексей Любченко, Первый вице-премьер-министр − Министр экономики Украины.

протесты социальные бунты Александр Гончаров Денис Шмыгаль
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