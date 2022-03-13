Начало конца империи Путина: почему Россия не станет нападать на НАТО

Нападение России на страны НАТО после войны в Украине - неподъемный / Reuters

Яворовский полигон, по которому били российские оккупанты, имеет международный формат. Это - центр подготовки миротворческих миссий, поэтому сам его статус предусматривает пребывание полигона за пределами военных действий.

Бить по такому полигону - это нарушать границы международного права и войны. Поскольку он находится в пределах Украины, то это - сигнал угрозы для стран НАТО и ЕС. Поэтому теперь может быть активирована позиция давления на РФ и в случае посягательств на территории стран НАТО (в Польше, Румынии или странах Прибалтики), их конвои и международные гуманитарные коридоры под их эгидой, это будет считаться нападением на НАТО.

Поэтому сейчас усилия будут направлены на то, чтобы осудить Путина, предупредить его о недопущении таких действий, но в связи с тем, что полигон находится не на территории Украины, прямого военного ответа НАТО не будет.

В то же время это может быть началом разблокировки своего нейтралитета. Для Украины это хоть и не практический шаг, но это покажет Путину, что такое мощное сообщество как НАТО может включить все военные и оперативные ресурсы против России.

Это, прежде всего, играет на усиление украинской обороноспособности и духа, чтобы "умиротворить" Путина за счет международных инструментов. Но вместе с тем, прямой конфронтации и войны не будет. Но факт обстрела международного полигона могут использовать в более эффективных переговорах других игроков - например, Эрдогана, который уже провел переговоры с Путиным. В частности, из заявлений главы МИД Турции следует, что есть понимание со стороны Путина для встречи в Турции на высшем уровне и подготовить соответствующие соглашения о прекращении войны, выводе российских войск с территории Украины.

И пока не будет хотя бы случайных ударов по территории НАТО, особенно в соседних с Украиной государствах, НАТО не закроет небо, потому что не хочет создавать конфронтации на уровне ядерного оружия. Но это создает вполне реальный толчок к предоставлению Украине оружия, которое создаст условия для его закрытия.

В частности, речь идет о новейших средствах вооружения. Например, ПВО - мы можем их не получить, а приобрести в рамках военно-технического сотрудничества. И в случае покупки даже у России не будет возникать вопросов относительно каких-то поставок вооружения от НАТО, потому что мы в таком случае их фактически покупаем для своей защиты. В перспективе также возможна передача Украине самолетов, которые на сегодня под вопросом, а также формирование и обезвреживание за счет радиотехнических средств системы наведения РФ. Потому что просто предоставить свои самолеты, чтобы их здесь сбили НАТО не сможет, потому что оценивает реальную ситуацию, но приобретение соответствующих средств защиты вполне возможно. К тому же, Украина также имеет возможность привлечь в частном порядке иностранных специалистов для настройки оборудования и обучения на нем.

Читайте такжеРоссия упорно закапывает себя все глубже, или еще один печальный для РФ итог вторжения в УкраинуВедь Россия не ожидала таких мощных ударов по ее военным в Украине - они рассчитывали, что их здесь будут встречать "на ура". Но оказалось, что это полный блеф, и, соответственно, спецслужбы и сам Путин дезориентировались и трех дней, которые давались на захват украинских городов, не хватило. А поскольку украинская армия защищает крупные города, а мирные граждане поднимаются на протесты против российских захватчиков, то в этой ситуации у России даже в Украине чрезвычайно мало перспектив даже при условии задействования дополнительных ресурсов наемников.

Путин очень колеблется - он не хочет отступить, а наоборот, еще больше задействовать бомбовые удары для того, чтобы ослабить украинские позиции, дезориентировать людей, посеять панику, тем самым сделать свои переговорные позиции более эффективными. Но это не удается - именно поэтому Путин меняет диспозицию относительно причин нападения на Украину, условий и требований, чем показывает свою слабость. Поэтому для него включиться в войну со страной НАТО - Литвой, Польшей или любой другой - означает включиться в войну с глобальным блоком, который по некоторым параметрам в десятки раз мощнее, чем Россия с ее ядерным оружием.

Поэтому любое противостояние с НАТО может быть началом конца его империи.

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда