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На встрече Путина и Байдена будет не до Украины

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

23 октября 2021, 06:58

Путин и Байден продолжат обсуждать те же вопросы глобального характера и региональные споры, которые уже обсуждали в июне 2020 года. Но Украина - не приоритет.

Байден, Путин
В Кремле анонсировали новую встречу Путина и Байдена / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на днях рассказал, что до конца текущего года не исключается возможность встречи Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Так называемый стратегический диалог, который Байден начал с Путиным, никто не отменял, поэтому, по крайней мере, с июня между представителями США и РФ проходили ряд встреч - в частности, недавний приезд Виктории Нуланд в Москву был одной из них.

России эта встреча необходима, чтобы сохранить свои позиции на международной арене как великой державы, с которой считаются. В идеале - убедить США в том, чтобы они признали РФ важной частью международного сообщества с закрепленной за ней сферой влияния, в которую должны входить страны из ближайшей периферии, включая Украину, Беларусь, Армению, Казахстан и т.д.

По логике политического руководства РФ, за этим признанием должны следовать отмена или послабление западных санкций против России, в обмен на что РФ предлагает свои услуги по стабилизации ситуации в ряде регионов - на Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке. Кроме того, она также предлагает свою роль некоего Джокера против Китая или, как минимум, обещает держать нейтралитет.

Соответственно, вероятность двусторонней встречи двух президентов действительно существует, однако она невысока, поскольку до сих пор не было каких-либо серьезных сигналов из Вашингтона.

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Но рано или поздно второй саммит все же произойдет. Скорее всего, его повестка будет такой же, как и в июне - те вопросы, которые обсуждались тогда, до сих пор не урегулированы. Потому наверняка Путин и Байден продолжат обсуждать вопросы глобального характера, свои региональные споры (включая ситуацию в Украине) и в целом обсудят то, как им сосуществовать в дальнейшем. В том числе, с учетом возросшей активности Китая, им нужно понять, как меняется мир, что делать с Китаем и обсудить вопросы Арктики. То есть существует много международно-политических проблем, в которых пересекаются интересы России и Соединенных Штатов.

Читайте такжеПутин забросил ноги на стол и издевается над ЗападомПри этом Украина в этом перечне - вопрос десятый. Потому обсуждения сугубо вопроса войны на Донбассе не будет, для них это слишком мелкий вопрос. Тем более, что нет ничего такого, о чем не может договориться Нуланд. Кроме того, по Донбассу уже все давно известно - США в Нормандский формат не хотят. Максимум, что они могут сделать - это восстановить двустороннюю линию связи Нуланд-Козак.

Однако, как и в прошлый раз, на новой встрече прорывы вряд ли возможны - слишком мало времени прошло для того, чтобы обе страны вышли на предметное взаимопонимание.

Безусловно, обе страны упорядочили свои отношения, однако дальше этого вопрос вряд ли зайдет. И России, и США интересно продолжать общение - поддерживать его на стабильном уровне и не сжигать мосты. И пока что они с этим успешно справляются.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда

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новости России новости США война на Донбассе Илия Куса Встреча Путина и Байдена
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