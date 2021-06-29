УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

На 60% заразнее и "косит" молодежь: что известно о штамме коронавируса "Дельта"

Екатерина Амосова

Врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель Медицинского центра Амосовой

29 июня 2021, 20:16

По заявлению официальных лиц, в ЕС до конца августа "Дельта" станет доминирующей. Закономерно, этого следует ожидать и в Украине.

false
Наибольшее количество новых случаев "Дельты" – у молодежи 20-29 лет / фото Reuters

Надеялись на передышку от Ковида? Похоже, что не получится. Резкий рост заболеваемости видим в Индонезии, Латинской Америке, России, меньше – в Великобритании и некоторых районах Португалии и других стран Западной Европы. Это происходит за счет варианта/штамма "Дельта" ("индийского"). В Британии и России его доля составляет более 90%.

По заявлению официальных лиц, в ЕС до конца августа "Дельта" станет доминирующей. То есть, и в Украине. Ускоренное распространение нового варианта / штамма, на 40-60% более заразного, чем предыдущий "Альфа" ("Британский"), в странах с небольшим охватом вакцинацией является более или менее понятным.

Читайте такжеМиру угрожает новая смертоносная волна коронавируса из-за индийского "мутанта" Дельта-ВОЗНо почему это происходит в Британии, где вакцинированы > 80% взрослых, в т. ч. Полностью – 60%.

- его привезли из Индии минимум ~1 тыс. инфицированных. Хотя число репродукции, которое определяет заразность, якобы, небольшое, 3 - 4, это не означает, что один человек заражает только 3 или 4 других. На самом деле один человек, при благоприятных условиях, инфицирует условных 30, а другой-никого;

- в это время в Британии были ослаблены ограничительные меры и была холодная погода;

Реклама

- за счет ре-инфекций?

- в результате "штатной" недостаточной эффективности вакцин "за счет" неблагоприятных факторов вакцинированных лиц и "уклонения" нового варианта вируса?

Что известно:

- наибольшее количество новых случаев / 100 тыс – у молодежи 20-29 г., наименьшее – у людей 80+. Молодежь не успели вакцинировать, в то время как пожилых людей прививка в определенной степени защитила;

Читайте такжеПрививка не помогла: в Израиле половина инфицированных штаммом Дельта были вакцинированы- относительный рост числа госпитализаций пока меньше, чем новых случаев, но среди госпитализированных полностью вакцинированных ~10%;

- о количестве ре-инфекций информации не нашла.

А что в Израиле, где вакцинировано двумя дозами Pfizer 57% всего населения? На 564 новых случаев за период 22 мая - 20 июня таких – 29%. То есть, довольно много. Однако представитель Pfizer ответил, что их вакцина защищает от "Дельты" в 90%.

Какая цифра ближе к истине, увидим при увеличении количества инфицированных.

Чем грозит "Дельта"?

Сейчас имеем предварительные данные, которые могут измениться.

Пока нельзя утверждать о более тяжелое течение. Возможно, отчасти потому, что среди больных сейчас значительное количество молодых.

По данным Израиля вакцинированные болеют легче.

Но в дальнейшем количество смертей, вероятно, также увеличится за счет увеличения количества больных. Вопрос-насколько. В странах с высоким охватом вакцинацией интрига в реальной эффективности вакцин против "Дельты". В тех, где прослойка прививок низкая, а количество переболевших достаточно большое, могут "сыграть" как естественную защиту, так и ре-инфицирование.

Как уберечься?

- №1 - ускорить прививку;

- возобновлять ограничительные мероприятия и проводить эпидрасследование.

Например, в Израиле, при

А что у нас? Определенный геном вирусов из 4-х образцов, начнут обучение на эпидемиологов 28 человек, прекращено финансирование НСЗУ многих инфекционных отделений.

коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в телеВрачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в теле "Зомбоящик обрабатывает россиян д*рьмом": украинская ведущая дала советы пропагандистам России"Зомбоящик обрабатывает россиян д*рьмом": украинская ведущая дала советы пропагандистам России Какие неожиданные и полезные свойства есть у черешни - ответ диетологовКакие неожиданные и полезные свойства есть у черешни - ответ диетологов Православный календарь на июль 2021: Петров пост 2021 и день Петра и ПавлаПравославный календарь на июль 2021: Петров пост 2021 и день Петра и Павла Илона Гвоздева рассказала, с кем ездила на отдых, где устроила эротическую фотосессиюИлона Гвоздева рассказала, с кем ездила на отдых, где устроила эротическую фотосессию

Последние новости

20:49

Врач назвал смертельную опасность соли

20:41

Не попал в ТОП-5: украинцы "вычеркнули" русский язык из списка необходимых

20:28

Каскадерша из Властелина колец получила серьезную травму - подробности и ее состояние

20:27

На старых ПК рано ставить крест: Microsoft может снизить требования Windows 11

20:20

В Кременчуге людям продали "смертельное" мясо для шашлыка Фото Видео

Реклама
20:16

На 60% заразнее и "косит" молодежь: что известно о штамме коронавируса "Дельта" мнение

20:11

Появилось изображение Большого герба Украины

20:07

Россиянин, который облил преподавательницу фекалиями, пошел в полицию Видео

19:56

Дантес признался, к кому на самом деле ревнует Надю Дорофееву Видео

19:54

Катастрофическое состояние: в водах Днепра обнаружили 161 загрязнитель Видео

19:47

В Украине будут штрафовать фуры за отказ от габаритно-весового контроля

19:23

"Главный поставщик туристов": в отелях Египта заговорят на украинском

19:21

Видео солистки Go_A с вареником и в муке набрало миллион просмотров Видео

19:07

В июле подписчиков PS Plus ждёт одна из лучших бесплатных раздач Видео

18:55

Рада отменила штрафы за выезд из оккупированного Донбасса через Россию Видео

18:49

"Я тебя, су**, найду и переломаю все кости": в Запорожье мужчина жестоко избил женщину в магазине Видео

18:42

В США создали уникальную маску, которая может определить COVID Видео

18:38

Как Германия призналась, что она военный союзник России мнение

18:25

Вытаскивали из пожара: в Житомирской области у подростков в руках взорвался газовый баллон

18:00

Анна Седокова в кроссовках и без лифчика показала грудь крупным планом

Реклама
17:58

Названы 5 простых привычек, которые продлевают жизнь Видео

17:56

Стали известны подробности и дата выхода GTA 6 Видео

17:51

Малому и среднему бизнесу предложили платить за электроэнергию по фиксированному тарифу

17:43

Драматические события и переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль-2021

17:27

Ответил на хамство: в Днепре пассажир и водитель автобуса устроили мордобой Видео

17:12

Эксперт рассказал, о чем Байден и Путин не смогли договориться на встрече Видео

16:57

Гороскоп на завтра 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" Видео

16:52

Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника принцессе Диане

16:49

Samsung показала будущее Galaxy Watch – новую оболочку, созданную с Google Видео

16:45

На Украину надвигаются страшные грозы, шквальный ветер и смерч Видео

16:40

95% поражения легких и инсульт: на Ивано-Франковщине мужчина чудом выжил после COVID-19

16:35

"Меня порадовали!": в Санкт-Петербурге уличный музыкант с гордостью исполнил гимн Украины Видео

16:32

Официально: сериал Благие знамения продлили на второй сезон

15:55

Останется прежней: Кабмин решил не повышать цену на электроэнергию для украинцев Видео

15:54

Тюрьма за ложь в декларациях: Рада приняла закон с предложениями Зеленского Видео

15:50

Булавка от сглаза: как правильно приколоть и носить настоящий оберег Видео

15:45

На Николаевщине стартовал новый этап "Большой стройки" бетонной трассы Н-14

15:43

В украинском PS Store произошло очередное повышение цен на игры

15:41

Гороскоп на июль-2021 для Близнецов: в каких сферах остерегаться досадных неожиданностей

15:24

Невероятное вишневое варенье без косточек на зиму: пошаговый рецепт Видео

Реклама
15:22

От 5 до 50 копеек за литр: в Украине сети АЗС подняли цены на топливо

15:14

Меган Фокс совершила каминг-аут и произвела фурор

15:10

Рада поддержала закон, отдающий иностранцам решающие голоса при назначении судей Видео

15:04

"Это невыносимо": директор МакSим из больницы обратилась к фанатам и СМИ

14:50

В Telegram появился инструмент для поощрения владельцев каналов

14:43

Спас троих детей: на Прикарпатье ищут отца, вытолкнувшего дочерей из воды Видео

14:25

"Рада разваливается": депутат Скороход засветилась в парламенте со скандальным принтом на пиджаке

14:12

Китайцы сделали смартфон, который заряжается за 10 минут и умеет менять цвет Видео

14:07

"Моральное жлобство и ложь": Mamarika поссорилась с мужем перед родами

13:56

Ногами по голове: в Польше до полусмерти отметелили украинца за разговор на родном языке

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять