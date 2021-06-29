На 60% заразнее и "косит" молодежь: что известно о штамме коронавируса "Дельта"

Наибольшее количество новых случаев "Дельты" – у молодежи 20-29 лет / фото Reuters

Надеялись на передышку от Ковида? Похоже, что не получится. Резкий рост заболеваемости видим в Индонезии, Латинской Америке, России, меньше – в Великобритании и некоторых районах Португалии и других стран Западной Европы. Это происходит за счет варианта/штамма "Дельта" ("индийского"). В Британии и России его доля составляет более 90%.

По заявлению официальных лиц, в ЕС до конца августа "Дельта" станет доминирующей. То есть, и в Украине. Ускоренное распространение нового варианта / штамма, на 40-60% более заразного, чем предыдущий "Альфа" ("Британский"), в странах с небольшим охватом вакцинацией является более или менее понятным.

Читайте такжеМиру угрожает новая смертоносная волна коронавируса из-за индийского "мутанта" Дельта-ВОЗНо почему это происходит в Британии, где вакцинированы > 80% взрослых, в т. ч. Полностью – 60%.

- его привезли из Индии минимум ~1 тыс. инфицированных. Хотя число репродукции, которое определяет заразность, якобы, небольшое, 3 - 4, это не означает, что один человек заражает только 3 или 4 других. На самом деле один человек, при благоприятных условиях, инфицирует условных 30, а другой-никого;

- в это время в Британии были ослаблены ограничительные меры и была холодная погода;

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- за счет ре-инфекций?

- в результате "штатной" недостаточной эффективности вакцин "за счет" неблагоприятных факторов вакцинированных лиц и "уклонения" нового варианта вируса?

Что известно:

- наибольшее количество новых случаев / 100 тыс – у молодежи 20-29 г., наименьшее – у людей 80+. Молодежь не успели вакцинировать, в то время как пожилых людей прививка в определенной степени защитила;

Читайте такжеПрививка не помогла: в Израиле половина инфицированных штаммом Дельта были вакцинированы- относительный рост числа госпитализаций пока меньше, чем новых случаев, но среди госпитализированных полностью вакцинированных ~10%;

- о количестве ре-инфекций информации не нашла.

А что в Израиле, где вакцинировано двумя дозами Pfizer 57% всего населения? На 564 новых случаев за период 22 мая - 20 июня таких – 29%. То есть, довольно много. Однако представитель Pfizer ответил, что их вакцина защищает от "Дельты" в 90%.

Какая цифра ближе к истине, увидим при увеличении количества инфицированных.

Чем грозит "Дельта"?

Сейчас имеем предварительные данные, которые могут измениться.

Пока нельзя утверждать о более тяжелое течение. Возможно, отчасти потому, что среди больных сейчас значительное количество молодых.

По данным Израиля вакцинированные болеют легче.

Но в дальнейшем количество смертей, вероятно, также увеличится за счет увеличения количества больных. Вопрос-насколько. В странах с высоким охватом вакцинацией интрига в реальной эффективности вакцин против "Дельты". В тех, где прослойка прививок низкая, а количество переболевших достаточно большое, могут "сыграть" как естественную защиту, так и ре-инфицирование.

Как уберечься?

- №1 - ускорить прививку;

- возобновлять ограничительные мероприятия и проводить эпидрасследование.

Например, в Израиле, при

А что у нас? Определенный геном вирусов из 4-х образцов, начнут обучение на эпидемиологов 28 человек, прекращено финансирование НСЗУ многих инфекционных отделений.