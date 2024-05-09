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Мятеж Пригожина 2.0. Как режим Путина идет к войне в Кремле

Андрей Ганжа
9 мая 2024, 18:01обновлено 9 мая, 19:01
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Владимир Путин не может отправить в отставку Шойгу с поста министра обороны, иначе он получит опасного врага и серьзное сопротивление со стороны ведомства.
Путин, Кремль
Группировки в Кремле неизбежно ждет проблема преемника Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Путин помпезно зашел на свой пятый президентский срок. На инаугурации он все время говорил о войне. И не просто так. Война – ключевой инструмент удержания власти в современной России. Не будет войны – не будет и власти. И Путина у руля тогда тоже не будет. Так устроена эта система: без образа внешнего врага ее не существует.

Но система, которую у Путина выстраивали больше двух десятилетий, дала трещину. И далеко не одну. Газ, нефть, адаптивность экономики, репрессивный аппарат и контроль силовых структур над всем государством, новые политические союзы – на первый взгляд, Россия еще держится и будет стоять так еще долго. На Западе часто изображают Путина могущественным автократом и упускают один очень важный момент – борьбу внутри Кремля. Невидимые подковерные распри, интриги и коварства определяют всю политику России. Подобные режимы рушатся в один момент, когда борьба достигает кульминации.

Системы очень коварны, на первых порах роль лидера огромная: он полностью выстраивает структуру под себя и раздает ресурсы. Получатели забирают активы, присваивают и распоряжаются ими по своему усмотрению. Вчерашний даритель сегодня становится полностью зависимым от клиентов. Он контролирует распределение ресурсов, но никогда не застрахован от того, что кто-то потребует большего. Порой может потребовать даже все.

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И кто в системе лидер, а кто ведомый – большой вопрос.

Новый президентский срок Путин встречает с огромными политическими проблемами. Украину оккупировать не удалось, политические элиты в шаге от пенсии, а башни Кремля нарушили незыблемые правила игры. Попытка мятежа Пригожина – яркое подтверждение того, что Путин перестает быть арбитром в игре. Арест Иванова, заместителя Шойгу, показывает готовность одной группы силовиков продолжить игру с очень высокими ставками.

Алексей Дюмин – новый министр обороны РФ вместо Сергея Шойгу, а Сергей Суровикин – начальник Генерального штаба на замену Валерию Герасимову. Сценарий, который попал в публичное пространство, показывает, что идет борьба за потоки. Конкуренция растет и каждый готов грызться за свой кусок. Аппетит может вырасти до масштабов 200 километров до Москвы или намного дальше. Главное – вовремя использовать свою возможность.

Шойгу выдержал все нападки и попытку мятежа Пригожина. В Кремле сделали вид, что ничего не произошло. Появилось множество вопросов о том, почему Шойгу все-таки не уволили. Армия к войне оказалась не готова, стратегических прорывов в Украине нет, а противоборствующие силовики настолько против его группировки, что в один момент поставили на кон существование режима Путина.

Но Путин не увольняет Шойгу по нескольким причинам. Во-первых, ему нужен громоотвод. Президент – верховный главнокомандующий и по факту отвечает за армию, которая полностью провалилась. Отставка Шойгу станет признанием Путиным своей вины, весь удар он примет на себя. Во-вторых, Шойгу нужно кем-то сменить. На нового главу Минобороны пар уже не спустишь, ведь он только принял дела. И это дополнительный удар по Путину как верховному главнокомандующему. В-третьих, Шойгу считается близким к Путину. Лояльность превращается в политическое влияние, а должность дает серьезную силу: попробуете меня снять – потащу за собой всех вас.

К тому же Шойгу один из архитекторов и ответственных за главный проект Кремля – "война", его роль немаловажна.

И здесь для Путина практически безвыходное положение: если будет уволен Шойгу, авторитет Путина в глазах других групп станет еще меньше, а сам он получит мощного врага. Потенциально даже претендента на трон. Пока Шойгу лишь предупредили, именно так следует понимать арест его заместителя Иванова.

Борьба за власть накаляется, и спецслужбы продвигают выше по карьерной лестнице Алексея Дюмина, которого и называют претендентом на пост Шойгу. Активно тиражируется версия, что именно Дюмин с олигархами Ковальчуками стоял за Пригожиным. Дюмина называют "охранником Путина", но это не совсем верно. Получая возможности, любая фигура может обрасти очень серьезными связями, ресурсами и стать самостоятельным игроком.

Каковы шансы Дюмина стать новым министром обороны? Ответ на вопрос будет зависеть от того, видят ли его спецслужбы и сам Путин преемником. Министерство обороны во время провальной войны – пост камикадзе. Если Дюмина назначат, преемником ему не быть. Он станет новым Шойгу, а должность обнулит все политические рейтинги и амбиции. Против кандидатуры Дюмина как преемника может выступить и сам Путин, поскольку попытка мятежа Пригожина показала Путину, как он лично в два счета может потерять контроль над ситуацией.

Позиция самого Путина, как распределителя потоков в государстве, значительно пошатнулась. Попытка мятежа Пригожина показала, что он уже не может накладывать вето, если игроки серьезно сцепились. Война с Украиной стала инструментом консолидации власти и башен Кремля только до определенного момента. Группа вокруг спецслужб и те игроки, которые связывают себя с Минобороны, в будущем столкнутся не только за ресурсы, но и за возможность выдвижения преемника.

Здесь возможны два сценария развития событий.

Назначение Дюмина на пост Минобороны будет означать, что условный проект "Мятеж Пригожина 2.0" одержал победу. Появление Суровикина на посту главы Генштаба – символический удар по всей вертикали Шойгу в министерстве, которую он выстраивал 12 лет. Группа будет дожимать своих противников, ликвидируя влияние Министерства обороны. Объявят масштабную мобилизацию. Произойдет большой передел собственности в высших эшелонах. Ответственными за события будут политические власти в лице Владимира Путина, который потеряет президентский пост. Для спецслужб это не станет проблемой, они смогут выдвинуть преемника без оглядки на Минобороны и групп вокруг ведомства.

Но тогда группа Шойгу нанесет контрудар. Речь пойдет не только о битве компроматов, но и возможном столкновении обеих группировок на фронте в Украине. Группа всячески будет пытаться сохранить свое влияние.

Впрочем, Шойгу может и остаться на своем посту. Будет по-прежнему играть роль громоотвода для Путина, его уволят только в том случае, если россияне потерпят несколько очень серьезных поражений в Украине. Вместо Иванова заместителем назначат ставленника спецслужб, чтобы был баланс. Министерство обороны попробует продвинуть в качестве преемника военного. В целом, консенсус позволит Путину сохранить правящий режим. Перспективы режима будут зависеть от войны против Украины.

Однако группировки в Кремле неизбежно столкнутся с проблемой преемника. Каждая из них захочет, чтобы это был ее человек. Путин рано или поздно уйдет, и начнется внутрикремлевская война всех против всех. Будет противостояние за деньги, власть и ресурсы. Вопрос лишь в масштабах.

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Кремль Минобороны РФ Владимир Путин Алексей Дюмин Сергей Шойгу война России и Украины
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