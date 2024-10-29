Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Можно хоть на Луну полететь, но результатов переговоров не будет

Владимир Огрызко
29 октября 2024, 19:30
83
Позиции Украины и новой администрации США должны совпасть, иначе миру будет грозить Третья мировая война.
Зеленский, Путин
Украина и Россия смотрят друг на друга через прицел пулемета, переговоры не приведут к результату / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН, скриншот YouTube

Украина и Россия вновь публично огласили свои позиции по потенциальным переговорам. Точки зрения обеих стран диаметрально противоположные, поэтому я не вижу возможности для проведения традиционных переговоров. Ждать результатов от таких переговоров почти невозможно. Анализируя заявления российских военных преступников, таких как Путин и Лавров, можно сказать, что у России нет готовности к обсуждению таких вопросов, как отвод своих войск на позиции по состоянию на начало полномасштабной войны и о границы 1991 года.

Тезисы, которые запускаются в прессу - прощупывание позиций обеими сторонами. Россияне периодически сливают свои позиции Bild, а мы отвечаем. Это может свидетельствовать о том, что есть определенные косвенные контакты через посредников, но приведут ли они к результату - большой вопрос.

Слова президента Зеленского о возможных переговорах Украины и РФ в Индии - не первое заявление, в котором говорится не о конкретике, а месте переговоров. Уже озвучивались варианты о проведении переговоров, например, в Китае, Бразилии и Турции, однако место не имеет никакого значения. Можно хоть на Луну полететь, но результатов не будет. О каких договоренностях может идти речь, если участники переговоров смотрят друг на друга через прицел пулемета?

видео дня

Есть вопросы и относительно роли Индии как страны, которая могла бы сыграть роль в установлении мира. Если Индия (как и Китай) на самом деле хочет повлиять на позицию Российской Федерации, то она должна показать это своими действиями, а не только красивыми словами о мире и соблюдении международного права. Если бы в Нью-Дели действительно подкрепили свои миролюбивые заявления практическими шагами, направленными на то, чтобы Россия не получала деньги на войну, и предложили проведение у себя мирных переговоров, это было бы прекрасно. Впрочем, пока что таких намерений мы не видим. Индия продолжает дотировать российскую экономику, покупает у России нефть и зарабатывает кровавые доллары на происходящем.

В целом Глобальный Юг заинтересован исключительно в собственных экономических интересах. Для каждой страны в мире свои интересы всегда на первом месте. Уже потом к этому добавляется общая формула о том, что все за мир и соблюдение международного права. Но разговоры "за мир" без реальных шагов - сказка про белого бычка.

Тем временем в США приближается к финишу президентская гонка. Чем она завершится, мы узнаем уже 5 ноября. Тогда станет понятно, чего ждать Украине. Победитель выборов так или иначе вынужден будет учитывать происходящее в Украине. Республиканцы должны будут четко ответить, является ли Россия агрессором. Демократы четкий ответ уже дали.

Впрочем, если победят республиканцы, а их кандидат станет президентом, это не станет трагедией. Тогда надо будет правильно выстроить отношения с республиканцами и четко им продемонстрировать, что переход к концепции "ты сильнее - ты правее" приведет к Третьей мировой войне. Американцы такого сценария не хотят, поэтому должны будут действовать соответствующим образом.

Я думаю, что взгляды Украины и возможной администрации Трампа должны совпасть. Иначе Соединенные Штаты откроют "ящик Пандоры", и тогда любая страна, которая захочет изменить границы и будет иметь для этого возможность, будет это делать. При таком сценарии не надо будет удивляться, если запылает не только в Европе, но и во всем мире. Вряд ли США устроит подобное развитие событий.

Сейчас появляется много информации о том, что войска КНДР уже в Курской области. Реакция Запада появится лишь после первого боевого столкновения с участием этих войск. Если на Запад привезут десяток пленных северокорейцев, которые на камеры расскажут, что происходит и почему они участвуют в боевых действиях, партнерам станет стыдно и придется что-то делать. Поэтому надо дождаться, когда наши Силы обороны привезут в Брюссель или Берлин группу таких военнопленных.

Думаю, что Южная Корея подтолкнет Запад к определенной реакции. Сеул, пожалуй, как никто в мире сможет объяснить, что такое Северная Корея, и к чему надо готовиться, если события будут развиваться. Но пока что твердой позиции Запада нет. Как и по многим другим вопросам.

Владимир Огрызко, руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины, специально для Главреда

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Огрызко война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Можно хоть на Луну полететь, но результатов переговоров не будет

Можно хоть на Луну полететь, но результатов переговоров не будет

19:30Мнения
Имитация жестокого ядерного удара: Путин пошел на дикий шаг - Reuters

Имитация жестокого ядерного удара: Путин пошел на дикий шаг - Reuters

19:20Украина
"Жизнь жестока": Дуда назвал условие, при котором Польша передаст Украине МиГ-29

"Жизнь жестока": Дуда назвал условие, при котором Польша передаст Украине МиГ-29

18:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Остап Ступка вышел в свет с 23-летней возлюбленной

Остап Ступка вышел в свет с 23-летней возлюбленной

"Уже не получается": предательница Ани Лорак пожаловалась на свою дочь

"Уже не получается": предательница Ани Лорак пожаловалась на свою дочь

Си Цзиньпин обратился со странным заявлением к России из-за войск КНДР - Яковенко

Си Цзиньпин обратился со странным заявлением к России из-за войск КНДР - Яковенко

Как очистить застарелый нагар на сковороде: чудодейственное средство за копейки

Как очистить застарелый нагар на сковороде: чудодейственное средство за копейки

Бывшие солдаты из КНДР хотят помочь ВСУ: СМИ раскрыли неожиданные детали

Бывшие солдаты из КНДР хотят помочь ВСУ: СМИ раскрыли неожиданные детали

Последние новости

19:30

Можно хоть на Луну полететь, но результатов переговоров не будет

19:20

Имитация жестокого ядерного удара: Путин пошел на дикий шаг - Reuters

18:52

"Жизнь жестока": Дуда назвал условие, при котором Польша передаст Украине МиГ-29

18:51

В Украину возвращаются морозы и дожди: когда ожидается сильное похолодание

18:49

Будут свежие месяцами: 2 самых лучших способа, как хранить яйца долгоВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:41

Россияне уже в трех километрах от важного города: жуткие детали от МВА

18:33

"Теоретически это возможно": известно куда могут уйти деньги руководителей МСЭК

17:55

"Выгребают" даже больных гепатитом: РФ формирует новые штурмовые подразделения

17:41

О прорыве речь не идет: Коваленко проанализировал новые потери РФ на Курщине

Реклама
17:20

Татьяна Пискарева разнесла предательницу Тодоренко

17:17

"У меня столько этих было": Остап Ступка прокомментировал роман с 22-летней

17:13

"Начнется веселая жизнь": астролог раскрыл, что ждет Украину, РФ и США в ноябреВидео

17:12

Путин на фоне позора с "Сарматом" пафосно объявил о новых пусках "ядерных" ракетВидео

17:11

В жизнь ворвется "черная полоса": приметы, которые нельзя нарушать 30 октября

17:09

Как определить характер человека по почерку: на что смотреть и как расшифровать

17:05

Зарабатывали миллионы на "инвалидностях": ГБР добралось до МСЭКа в ОдессеФото

16:51

ТОП-3 самые крепкие пары: астрологи назвали настоящих соулмейтов-знаков зодиака

16:41

Войска из КНДР уже попали "под раздачу" ВСУ: СМИ раскрыли направление удараВидео

16:39

Как сказать на украинском "перочинний ніж": мало кто знает правильный ответВидео

16:25

Рада проголосовала за увольнение генпрокурора Костина - нардеп

Реклама
16:08

Грозит 10 лет: в России арестовали популярного актера за поддержку Украины

16:03

Несколько признаков расскажут все: как узнать характер человека по его подписи

16:00

Магия инициалов: что говорят о человеке первые буквы его имени

15:58

От этих лент перехватывает дыхание: ТОП-лучших новых украинских сериалов

15:49

3 кг на 5 соток: лучшее удобрение для картофеля, которое нужно внести осенью

15:42

Тайная часть плана победы: стало известно, что Зеленский попросил у союзников

15:40

"Это глубокое опустошение": Джонни Депп признался, простил ли Эмбер Херд

15:16

РФ начала бить по Украине новым типом ракет: в ВСУ предупредили об опасности

15:14

"Мы тебя заказали": на внука путиниста Ильи Резника началась охота

14:59

Процедуру прохождения МСЭК упростили: Верховная Рада приняла закон

14:49

Крайняя мера: Румыния может начать сбивать беспилотники - Reuters

14:41

Мобилизация в Украине: в СНБО назвали, сколько еще планируют призвать в армиюВидео

14:35

Когда украинцы получат "тысячу Зеленского": в Кабмине дали четкий ответ

14:27

Ударит похолодание, будет штормовой ветер: стала известна дата опасной погоды

13:55

Некоторые украинцы могут получить деньги на покупку топливной древесины: детали

13:50

Ванная комната будет безупречно чистой: специалисты раскрыли гениальные методы

13:42

Жизель Бюндхен в третий раз станет мамой - СМИ

13:39

ВСУ отбросили штурмовиков РФ и "перемололи" десятки россиян вместе с техникойВидео

13:38

В уголовном деле Шабунина об уклонении от службы и подделке документов появились новые подробности - СМИ

13:30

ВСУ контратакуют в Курской области возле важных населенных пунктов - ISW

Реклама
13:30

Грузия выбрала мир, а не "вторую Украину": Орбан цинично поздравил правящую партию

13:13

Вкусные и без начинки: рецепт фантастических домашних круассановВидео

13:05

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию: на какой срок

12:58

Выбитые окна и сгоревшие авто: в Киеве разбирают завалы после падения БПЛАФотоВидео

12:34

Когда в Киеве начинается отопительный сезон: Кличко назвал дату

12:30

Когда войска КНДР могут начать воевать против Украины: ответ Пентагона

12:04

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Тиграм - проблемы, Змеям - потери

12:03

Из мебели, ковров и постели: как избавиться от блох народными средствами

11:53

ВСУ могут оставить Курскую область: эксперт оценил опасность для Украины

11:40

Дорожает второй день подряд: сколько теперь стоит доллар

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять