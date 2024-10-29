Можно хоть на Луну полететь, но результатов переговоров не будет

Позиции Украины и новой администрации США должны совпасть, иначе миру будет грозить Третья мировая война.

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Украина и Россия смотрят друг на друга через прицел пулемета, переговоры не приведут к результату / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН, скриншот YouTube

Украина и Россия вновь публично огласили свои позиции по потенциальным переговорам. Точки зрения обеих стран диаметрально противоположные, поэтому я не вижу возможности для проведения традиционных переговоров. Ждать результатов от таких переговоров почти невозможно. Анализируя заявления российских военных преступников, таких как Путин и Лавров, можно сказать, что у России нет готовности к обсуждению таких вопросов, как отвод своих войск на позиции по состоянию на начало полномасштабной войны и о границы 1991 года.

Тезисы, которые запускаются в прессу - прощупывание позиций обеими сторонами. Россияне периодически сливают свои позиции Bild, а мы отвечаем. Это может свидетельствовать о том, что есть определенные косвенные контакты через посредников, но приведут ли они к результату - большой вопрос.

Слова президента Зеленского о возможных переговорах Украины и РФ в Индии - не первое заявление, в котором говорится не о конкретике, а месте переговоров. Уже озвучивались варианты о проведении переговоров, например, в Китае, Бразилии и Турции, однако место не имеет никакого значения. Можно хоть на Луну полететь, но результатов не будет. О каких договоренностях может идти речь, если участники переговоров смотрят друг на друга через прицел пулемета?

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Есть вопросы и относительно роли Индии как страны, которая могла бы сыграть роль в установлении мира. Если Индия (как и Китай) на самом деле хочет повлиять на позицию Российской Федерации, то она должна показать это своими действиями, а не только красивыми словами о мире и соблюдении международного права. Если бы в Нью-Дели действительно подкрепили свои миролюбивые заявления практическими шагами, направленными на то, чтобы Россия не получала деньги на войну, и предложили проведение у себя мирных переговоров, это было бы прекрасно. Впрочем, пока что таких намерений мы не видим. Индия продолжает дотировать российскую экономику, покупает у России нефть и зарабатывает кровавые доллары на происходящем.

В целом Глобальный Юг заинтересован исключительно в собственных экономических интересах. Для каждой страны в мире свои интересы всегда на первом месте. Уже потом к этому добавляется общая формула о том, что все за мир и соблюдение международного права. Но разговоры "за мир" без реальных шагов - сказка про белого бычка.

Тем временем в США приближается к финишу президентская гонка. Чем она завершится, мы узнаем уже 5 ноября. Тогда станет понятно, чего ждать Украине. Победитель выборов так или иначе вынужден будет учитывать происходящее в Украине. Республиканцы должны будут четко ответить, является ли Россия агрессором. Демократы четкий ответ уже дали.

Впрочем, если победят республиканцы, а их кандидат станет президентом, это не станет трагедией. Тогда надо будет правильно выстроить отношения с республиканцами и четко им продемонстрировать, что переход к концепции "ты сильнее - ты правее" приведет к Третьей мировой войне. Американцы такого сценария не хотят, поэтому должны будут действовать соответствующим образом.

Я думаю, что взгляды Украины и возможной администрации Трампа должны совпасть. Иначе Соединенные Штаты откроют "ящик Пандоры", и тогда любая страна, которая захочет изменить границы и будет иметь для этого возможность, будет это делать. При таком сценарии не надо будет удивляться, если запылает не только в Европе, но и во всем мире. Вряд ли США устроит подобное развитие событий.

Сейчас появляется много информации о том, что войска КНДР уже в Курской области. Реакция Запада появится лишь после первого боевого столкновения с участием этих войск. Если на Запад привезут десяток пленных северокорейцев, которые на камеры расскажут, что происходит и почему они участвуют в боевых действиях, партнерам станет стыдно и придется что-то делать. Поэтому надо дождаться, когда наши Силы обороны привезут в Брюссель или Берлин группу таких военнопленных.

Думаю, что Южная Корея подтолкнет Запад к определенной реакции. Сеул, пожалуй, как никто в мире сможет объяснить, что такое Северная Корея, и к чему надо готовиться, если события будут развиваться. Но пока что твердой позиции Запада нет. Как и по многим другим вопросам.

Владимир Огрызко, руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины, специально для Главреда

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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