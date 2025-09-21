Укр
МИГи в Эстонии: как это будет влиять на нашу войну?

Вадим Денисенко
21 сентября 2025, 22:13
С точки зрения Путина, давление на Европу - это главный путь к выходу Украины из Донбасса. А потому, провокации будут регулярными.
МИГи в Эстонии: как это будет влиять на нашу войну?
Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скриншот

1. Окончание войны в логике Путина предполагает следующие моменты:

- Полная оккупация Донбасса;

- Завершение, хотя бы в основных параметрах формирования Чебурнета, как главного, с точки зрения внутренних служб Кремля, предохранителя от дальнейших революций.

- Частичное снятие санкций и начало политического диалога с Западом.

2. Главной преградой, с точки зрения Кремля, по захвату Донбасса, является Европа. Ведь именно ЕС пока является главным препятствием для снятия санкций с РФ. Но здесь мы должны понимать, для Европы, которая декларирует примат ценностей над всем остальным, важны ответы на два вопроса:

- Как будет обеспечена долговременная безопасность Европы?

- Параметры дальнейших экономических затрат, связанных с новыми геополитическими реалиями (ЕС не хочет быть вечной дойной коровой).

3. Я уже писал: как только ЕС поймет ответы на эти вопросы, их точка зрения в отношении Украины может начать меняться. И Россия считает, что атаки на Польшу или Эстонию будут ускорять этот процесс (действительно ли это так - пока ответ неочевиден).

4. Главная ошибка россиян заключается в том, что пока США не готовы давать ответы на эти вопросы, потому что в логике Трампа, он ничего не должен делать, а все должны заплатить за его ничего не делание.

5. Именно поэтому мы сейчас имеем патовую ситуацию. Европа боится, США не хочет, а Россия не может ничего кроме провокаций. Китай традиционно ждет.

6. Ситуация может измениться только в тот момент, когда одна из сторон изменит свою позицию. Это произойдет. Но не сейчас и пока спрогнозировать, кто из четырех игроков первый нарушит этот баланс очень сложно (я считаю, что наименее реалистичным является начало военной операции Россией, а наиболее реалистичной является игра Китая).

7. При этом, пока не стоит переживать относительно остановки помощи ЕС для Украины. Почему? Читайте п.3.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Вадим Денисенко
Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

