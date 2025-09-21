МИГи в Эстонии: как это будет влиять на нашу войну?

1. Окончание войны в логике Путина предполагает следующие моменты:
- Полная оккупация Донбасса;
- Завершение, хотя бы в основных параметрах формирования Чебурнета, как главного, с точки зрения внутренних служб Кремля, предохранителя от дальнейших революций.
- Частичное снятие санкций и начало политического диалога с Западом.
2. Главной преградой, с точки зрения Кремля, по захвату Донбасса, является Европа. Ведь именно ЕС пока является главным препятствием для снятия санкций с РФ. Но здесь мы должны понимать, для Европы, которая декларирует примат ценностей над всем остальным, важны ответы на два вопроса:
- Как будет обеспечена долговременная безопасность Европы?
- Параметры дальнейших экономических затрат, связанных с новыми геополитическими реалиями (ЕС не хочет быть вечной дойной коровой).
3. Я уже писал: как только ЕС поймет ответы на эти вопросы, их точка зрения в отношении Украины может начать меняться. И Россия считает, что атаки на Польшу или Эстонию будут ускорять этот процесс (действительно ли это так - пока ответ неочевиден).
4. Главная ошибка россиян заключается в том, что пока США не готовы давать ответы на эти вопросы, потому что в логике Трампа, он ничего не должен делать, а все должны заплатить за его ничего не делание.
5. Именно поэтому мы сейчас имеем патовую ситуацию. Европа боится, США не хочет, а Россия не может ничего кроме провокаций. Китай традиционно ждет.
6. Ситуация может измениться только в тот момент, когда одна из сторон изменит свою позицию. Это произойдет. Но не сейчас и пока спрогнозировать, кто из четырех игроков первый нарушит этот баланс очень сложно (я считаю, что наименее реалистичным является начало военной операции Россией, а наиболее реалистичной является игра Китая).
7. При этом, пока не стоит переживать относительно остановки помощи ЕС для Украины. Почему? Читайте п.3.
О персоне: Вадим Денисенко
Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.
Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).
С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.
