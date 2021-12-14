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Место "интимной силы" Путина

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

14 декабря 2021, 06:30

Простое приближение к Керченскому проливу невооружённого, одиночного украинского корабля вызывает у подчинённых Путина припадки "падучей".

Путин
У Путина в Керченском проливе какое-то "место интимной силы" / Reuters

Я так понимаю... у Путина в Керченском проливе какое-то "место интимной силы". Причём, настолько оно мощное, что даже простое приближение к нему невооружённого, одиночного украинского корабля вызывает у его подчинённых чекистов припадки "падучей", приступы хаотического и бессвязного словоизвержения и заодно - мощные выбросы адреналина в кровь...

Сам пролив перекрывается всеми возможными лайбами, всех цветов и расцветок, в небе барражируют самолёты и вертолёты, под водой плывут "боевые ихтиандры", а по обоим берегам пролива начинается метушня, прыжки и подскоки...

Всё это сопровождается небывало истеричными визгами и воплями об "очередной провокации киевской хунты" и чуть ли не начале мировой войны.

Тут даже комментировать нечего.

Чисто пацаватая история, усугублённая психически-нездоровым состоянием не просто одного обитателя бункера, но и практически всех его подчинённых до самого низа, вплоть до рядового морчекиста, мёрзнущего в какой-нибудь пошарпаной посудине под опорами керченского моста... из-за приближения невооружённого (и оттого ужасно коварного и провокационного) украинского корабля.

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Если они так будут подрываться "на нервах" по каждому приближению украинских кораблей... то могут вполне серьёзно двинуться на этой почве, в конечном итоге... головушками.

Психи, Азовское море с юридической точки зрения - воды общего пользования Украины и РФ... Если вы будете по каждому случаю приближения украинских кораблей к чему-то там "вашему" устраивать танцы с саблями, то очень скоро и сабли кончатся, и в дурку вас могут свезти.

Читайте такжеКремль не хочет завоевывать УкраинуЯ всё понимаю... вас хлебом не корми, дай какую-нибудь "украинскую провокацию" разоблачить и "осуществить отпор зарвавшимся бандеровцам". Но зачем так "нервно" и откровенно ТУПО упарываться по этому вопросу?

Вас же вообще слушать перестанут.

Если уж так хочется "дать отпор", попробуйте такие действия на каком-нибудь американском эсминце, они теперь регулярно в Чёрном море вертятся.Уверен, эти ощущения, вызванные "прямым взаимодействием" с американским боевым кораблём... вы не забудете никогда...

Потому, так сильно "топорщиться" по случаю обнаружения вблизи контролируемых вами берегов, старой советской плавмастерской ПМ-9 проекта "Амур"... а ныне в миру - НЕВООРУЖЁННЫЙ корабль управления ВМСУ "Донбасс" бортовой U-500... не стоило.

Вы явно "переигрываете"...

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Керченский пролив Владимир Путин Константин Машовец
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