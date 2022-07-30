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Мелитополь или Новая Каховка: где решится судьба деоккупации украинского юга

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

30 июля 2022, 06:45

Утверждение, что ключ для освобождения украинского юга находится в освобождении именно Мелитополя, что это позволит качественно изменить ход – очень спорный.

Мелитополь, российские военные
Мелитополь сегодня - это крупная военная база россиян / РИА-Мелитополь, Reuters

Довелось услышать версию, будто ключ для освобождения юга лежит в Мелитополе, где сейчас бесчинствуют российские оккупанты.

Объясню, почему это не так.

Важно понимать, что основные цели так называемой российской "спецоперации" в Украине (по сути войны) – это так называемый сухопутный коридор из Крыма на территорию оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. А второе - это подача воды на территорию оккупированного Крыма.

Соответственно, отвоевание ВСУ, расположенного на юге Запорожской области Мелитополя, не поможет сорвать эти стратегические, военные, экономические планы агрессора. Максимум это позволит перерезать сухопутный коридор.

Читайте такжеВозле Мелитополя военные РФ переехали на Камазе авто с семьей, погиб ребенокПоэтому утверждение, что ключ для освобождения украинского юга находится в освобождении именно Мелитополя, что это позволит качественно изменить ход – очень спорный.

При этом следует признать, что Мелитополь после захвата – это большая военная база россиян. По информации с места событий, во временно оккупированном Мелитополе и селах вокруг него расположены в 5 военных баз противника и складов с боеприпасами.

Мелитополь преобразован в центр логистики, место сосредоточения тяжелой бронетехники, личного состава, авианесущих групп.

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по военной базе в Мелитополе, которая была уничтожена три недели назад. Напомню, 3 июля ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех российских военных баз в Мелитополе. В результате точных попаданий Мелитопольский аэродром уничтожен, а также - ликвидировано более 200 оккупантов.

24 июля был нанесен удар, в результате которого повреждено железнодорожное полотно, что было стратегически важным для оккупантов. Это значительно осложнило оккупантам логистику.

Но, как по мне, наиболее стратегически важным является временно оккупированная Новая Каховка на Херсонщине. Контроль над этим городом позволил бы нам сорвать задачу так называемой "спецоперации".

Если мы сможем отвоевать Новую Каховку, это позволит ВСУ развивать наступление не только на правом берегу Херсонской области, но и выходить на админграницу с Автономной Республикой Крым. Параллельно нейтрализуя возможность нависания так называемой Криворожской группировки врага, которая наступает на промышленные центры Днепропетровской области с территории Херсонской области.

По моему мнению, именно Новая Каховка наиболее привлекательна, если так можно сказать, в моменте проведения контрнаступления ВСУ. Тем более, что сейчас созданы все предпосылки для этого. Нарушена логистика противника, совершены удары по мостам в Херсонской области.

Читайте такжеГрохот и клубы дыма: под Мелитополем взорвали железную дорогуСудя по информации от военных, после "хлопка" по Антоновскому мосту может помочь только подорожник.

Соответственно есть динамика продвижения у нас на данном направлении. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка. ВСУ продолжают продвигаться в регионе и теснить врага. Кроме того, в Херсонской ОВА сообщили, что ВСУ могут освободить Херсонщину до осени.

Следует понимать, что Новая Каховка – это не только Каховская ГЭС (гидроэлектростанция), не только Старокрымский канал, что дает воду в Крым. Это город, где пересекаются важнейшие трассы, ведущие к Одесской, Запорожской, Днепропетровской области.

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