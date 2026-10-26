Мелания Трамп не спасет Украину: Портников о трагедии оккупированных Алешек

Публицист напоминает, что Алешки уже погибали в 1728 году, а теперь россияне затопили город с росписями Полины Райко и оставили людей голодать

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Портников о трагедии Алешек / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Goo3, wikimedia.org/Dmytro Petishkin

Публицист Виталий Портников пишет о трагедии оккупированных Алешек, последние жители которых голодают в городе-ловушке, а гуманитарный коридор появился лишь после вмешательства Мелании Трамп. Автор вспоминает историю города от Алешковской Сечи до домика художницы Полины Райко, уничтоженного после того, как российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, и проводит параллель с Голодомором. Публикуем его размышления.

Трагедия Алешек, последние жители которых голодают и не имеют шансов выбраться из города по заминированным дорогам, привлекла внимание даже американской первой леди. Путин, чтобы не ссориться с Трампом накануне таких важных для президента США выборов в Конгресс, был вынужден согласиться на временное перемирие и гуманитарный коридор из погибшего города, хотя как его жителям удастся выбраться из этой разбомбленной ловушки, сегодня не знает никто.

Судьба Алешек - это как судьба Украины. Это то, что они хотели бы сделать со всеми нами, если бы смогли. Это демонстрация их лицемерного безразличия - когда жители территории, которые "проголосовали" за присоединение к Российской Федерации и были объявлены ее гражданами, оставлены умирать на произвол судьбы именно потому, что их жизнь никогда не была ценностью для "освободителей".

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Алешки умирают не впервые. В 1728 году здесь погибла от казацких междоусобиц Алешковская Сечь, созданная сторонниками опального гетмана Ивана Мазепы на территории Крымского ханства после поражения в войне с Москвой и после поражения Москвы в войне с Портой. Сечь эта была детищем будущего дубоссарского гетмана Константина Гордиенко, который пошел с Мазепой не из личной преданности (Мазепу он как раз недолюбливал) - а из искренней уверенности, что под Москвой казаки пропадут. Гордиенко был из последних кошевых атаманов, кто пытался не просто убежать от Москвы, но и освободить от этого зла Украину, однако был вынужден осесть на Алешковской Сечи. Ее разрушение - не Москвой, не ханом, не султаном, а своими же казаками - стало завершением политической карьеры гетмана, но все же не концом самого поселения, которое до последних своих дней оставалось преемником Алешковской Сечи - украинским и украиноязычным. Этому не помешали даже советизация и превращение Алешек в Цюрупинск в честь родившегося здесь ленинского наркома, одного из организаторов зловещих продотрядов и героя большевистского мифа о несчастном главе наркомата продовольствия, страдающем в собственном кабинете от голода, - прекрасное доказательство эффективности революционной власти!

Но самой важной для Алешек фигурой оказался вовсе не соратник первого советского вождя, а скромная жительница, прожившая здесь всю свою непростую жизнь эпохи Цюрупинска, - художница Полина Райко, которая превратила свою небольшую хатку в сказочный мир. Этот невероятный домик, лишь копию которого я видел в киевском Мистецком арсенале, до сих пор у меня перед глазами. Но 6 июня 2023 года россияне подорвали плотину Каховской ГЭС. Домик со всеми его росписями погиб. И Алешки снова погибли. Дальше это была уже агония - город под водой, бегство жителей, трагедия тех, кто остался, мины, дроны, голод… А россияне? А что россиянам до еще одного украинского поселения, до несчастья его жителей, до голодания старых немощных людей? Они затопили старинный город, уничтожили его душу, сохранившуюся в уникальных росписях Райко, и равнодушно наблюдали за тем, как последние жители Алешек страдают от голода. Потому что Алешки, как и вся оккупированная Херсонщина, для этой саранчи - просто плацдарм. Как и Украина - просто плацдарм. Как в 30-е годы прошлого века организовывали Голодомор и наблюдали за голодом в Украине, которая была для них "хлебным плацдармом" и резервуаром денег для дальнейшей экспансии на Запад, так и теперь - голод, равнодушие, планы новых войн. За сто лет, даже без коммунизма, они не развились, а деградировали. Хотя, казалось бы, после такой неистовой диктатуры куда уж там деградировать? А можно!

Мелания Трамп в нужный момент еще способна помочь жителям маленького украинского городка спастись от голодной смерти, хотя мы пока не знаем, каким будет настоящий результат ее инициативы. Но саму Украину ни Мелания, ни ее муж спасти не в состоянии.

Не дать саранче овладеть Украиной могут только сами украинцы. Потому что на примере печальной судьбы Алешек мы уже знаем, что будет дальше.

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О персоне: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведёт популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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