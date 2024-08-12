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Механизм под названием "Россия"

Александр Кочетков
12 августа 2024, 19:43
236
Россияне искренне и рьяно поддерживали вторжение в Украину. Сейчас война вполне закономерно вернулась к ним.
Механизм под названием 'Россия'
Коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

В физико-технической сфере процессы развиваются до определенного предела. Конструкция держит нагрузку, которая растет, но потом разрушается - переходит в другое конструкционное состояние. И давление пара в закрытом котле невозможно повышать бесконечно - обязательно разорвет.

С социальными процессами похоже: общественное напряжение тоже когда-то приводит к взрыву и слому текущей властной конструкции, украинские майданы тому свидетельство. При этом общество состоит из индивидуумов, многим из которых присущи разум, мораль, совесть. Поэтому общественное поведение все же более сложное и нелинейное, только законами физики его не регламентируешь.

Но русский народ опровергает этот тезис. Его несравненное долготерпение просто не имеет границ.

видео дня

Россияне искренне и упорно поддерживали вторжение в Украину. Сейчас война вполне закономерно вернулась к ним. И они шокированы - а нас за что?! При этом они массово обращаются с отчаянным криком "Спасите!" к... путину, который весь этот ужас и спродюсировал. И в каждом обращении россияне обязательно подчеркивают, что они поддерживают то СВО, которое и является непосредственно причиной того, что их сейчас надо спасать.

А на официальном уровне россия обращается с возмущением о якобы вторжении на ее территорию к тем же международным структурам вроде ООН, над которыми она откровенно смеялась и издевалась в стиле "Мы не признаем ваших законов, а что вы нам сделаете?".

Это не цинизм, это неадекватность, когда причинно-следственной связи не существует.

Я к тому, что россия - безнадежна. И зашуганный русский народ, с которым наивные европейцы до сих пор связывают призрачные надежды на мирное сосуществование - он агрессивный, тупой, подлый и - главное - уже не способен на сопротивление диктатуре. Даже на тот страшный и бессмысленный бунт, которым любят пугать сами себя на россии.

Посмотрите, что делают с русскими кадыровцы. Сейчас некоторые российские воины из-под Курска начали высказываться, что Ахмат - это действительно сила, и вся она в ногах, потому что бегут они с позиций быстрее других. Так кадыровцы их находят, ставят в известную позу и заставляют публично извиняться.

Это не журналистов беззащитных заставляют, а людей с оружием, которые о своем "боевом братстве" болтают, о "своих не оставляем"... Да, не оставляют, а отдают на растерзание новейшим абрекам. Конечно, на россии могут начаться кровавые разборки с кадыровцами, но исключительно с командой Кремля.

Уместный вопрос: а как же октябрьский мятеж, от которого таки хорошо встряхнуло весь мир, он же состоялся в России? Да, в России. Но ту революцию при содействии части европейских правительств тщательно и профессионально готовили выдающиеся личности. Сейчас наиболее умным и смелым среди российских оппозиционеров выглядит Александр Невзоров. Но ведь он - блестящий публицист, а не революционер-мятежник.

Можно ли сравнить Ходорковского, Каспарова, Яшина, например, с Львом Троцким, который фактически руководил вооруженным восстанием в Петрограде? Троцкизм до сих пор существует как мировое политическое течение, а его автор имеет немало последователей. Нет, по дееспособности и перспективности современных российских оппозиционеров можно сравнивать только с Дмитрием Медведевым.... И это - диагноз.

Ведущей общественной эмоцией на россии является ресентимент, обида на весь мир за то, что он живет значительно лучше, чем тот "богоизбранный народ". Но обида и ненависть выплескивается не на своих лицемерных руководителей, а на окружающий мир.

Нам нужно делать все возможное, чтобы мир и Европа, в первую очередь, наконец осознали: Россия - это давно не социальное, а техническое творение, что-то вроде взбешенного механизма, который способен поставлять газ, нефть и другие приятности из недр. Но главная продукция, на которую запрограммирован "механизм россия" - это кровавый фарш из своих и тех, кому не повезло оказаться рядом. Это ужас, разрушение и смерть в ее первоначальном виде - костлявая фигура с косой в средневековом наряде, но на крылатой ракете.

Сама россия не прозреет и не выздоровеет - "путин, спасай!", которое несется из Курской области, тому подтверждение. Инфицированные имперством российские оппозиционеры не помогут. На россию нужно постоянно усиливающееся давление, давление военное, экономическое, политическое, пока этот механический зародыш апокалипсиса не заклинит окончательно. А иначе - беда. И не только для Украины.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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