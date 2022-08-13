Медведев взял на себя роль мертвого Жириновского

Путин шантажирует мир, требуя переговоров / Энергоатом, УНИАН

До обстрелов Запорожской АЭС как невербальной составляющей нового месседжа Кремля для союзников добавился уже и вербальный компонент. Медведев прямо озвучил угрозу атаковать АЭС на территории Европы.

"Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны".

Путин все настойчивее намекает союзникам на свое желание немедленно начать переговоры. Прямо он сказать, конечно, не может. Однако других вариантов фактически нет.

Нападение на Украину зашло в тупик: или все движется к поражению, или нужно объявлять тотальную мобилизацию - и это жестко ударит по поддержке Путина. Россияне хотят, чтобы Россия победоносно воевала и мародерила, - но категорически не согласны идти воевать сами.

Итак, пока можно пропетлять между этими двумя нежелательными альтернативами, Путин пытается это сделать.

А Медведев таки действительно взял на себя роль мертвого Жириновского: беззастенчиво и беспардонно озвучивать угрозы и шантаж Кремля.

Вот с таких заявлений второго лица России (пусть и беспросветного алкаша) европейцы должны наглядно понять, почему их правительства поддерживают Украину, шлют сюда оружие, оказывают финансовую и другую помощь. Потому что это защита собственных граждан стран ЕС. Мы должны максимально способствовать тому, чтобы эти угрозы были донесены до каждого европейца. И чтобы ими были сделаны правильные выводы.