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Людей на протесты выталкивает не кризис, а глухота власти

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

8 января 2022, 18:21

Социальное напряжение растет, однако пока оно еще не вышло на критический уровень. Но все может измениться, если власть не будет слышать людей.

флаг,Украина
В 2022 году в Украине могут начаться массовые протесты / УНИАН

Основное политическое достижение власти в 2022 году в том, что Зеленский, несмотря ни на что, остается политиком №1 и сумел сохранить лидерские позиции, несмотря на то, что за этот год они несколько ослабли.

Из того, что удалось сделать лично Зеленскому - принять закон о деолигархизации. Несмотря на сопротивление и критику, тем не менее, закон был принят, хотя ни один из украинских президентов, которые также заявляли о необходимости деолигархизации, к институциональному решению проблемы так и не подступились.

Кроме того, в список достижений можно дописать и Крымскую платформу, потому что Зеленский с ее помощью попытался вернуть Крым в политическую повестку.

Да и ремонт дорог, несмотря на то, как это сейчас критикуется, тоже стоит добавить к успехам власти в этом году. Тут уместно вспомнить, что в отличие от того же Владимира Гройсмана, который в свое время тоже анонсировал капитальный ремонт страны, у Зеленского это не стало просто декларацией и есть реальные результаты. С учетом того, что делают быстро (хотя посмотрим, насколько качественно), в следующем году этот процесс, тоже наверняка продолжится.

Также в достижения власти стоит отнести то, что ей все-таки удалось сохранить условную экономическую стабильность. Потому как то, что грозит Украине в начале нового года, могло случиться уже в нынешнем году.

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Из минусов - у власти начало разрушаться электоральное ядро. Ушел Разумков, что для президента - серьезная потеря. Конфликт в монобольшинстве не исчерпан и несмотря на то, что президент пока сохраняет над ним контроль, но есть большой риск того, что в команде "слуг" все же найдут звенья и мы увидим неприятный исход.

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Отдельного внимания заслуживает ситуация с пандемией. Тут, скорее, несмотря на то, что проблема с поставкой вакцин была решена, ситуация остается плачевной. Во многом, это, конечно, заслуга предыдущих экспериментов с медреформой, когда страна оказалась системного не готова к борьбе с этой напастью и особенно эту больную точку показало второе полугодие 2021 года. Потому теперь остается лишь надеяться на то, что не появится более смертоносный штамм, потому что с Дельтой медицинская система Украины уже не справлялась и принцип "деньги идут за пациентом" в период пандемии не срабатывает.

Не исчезла и проблема энергокризиса. Кстати, это - тот самый фактор, благодаря которому может произойти "идеальный шторм". Потому что в случае морозов зимой нас ждет очень непростые вторая половина января и февраль, когда придется останавливать предприятия.

Потому первая половина 2022 года несет очень большие риски, прежде всего - для экономики, социальной сферы. Придется пересматривать госбюджет - в этом году НБУ еще удавалось удерживать ситуацию под контролем, но что будет в 2022 - загадка из черного ящика.

Если энергорынки не стабилизируются, то первый вызов, который будет ждать украинцев в 2022 году - это рост цены на газ. Пока тарифы удается удержать, но если рост произойдет, на коммунальном рынке начнется вал неплатежей.

А дальше, если в соответствии с меморандумом МВФ цены отпустят, это повлечет за собой и взрывной рост цен на товары первой необходимости.

Кроме того, кризис в энергетике может обернуться остановкой предприятий и утратой рентабельности их продукции. Следовательно, люди останутся без денег, потому что собственники предприятий за просто так платить зарплаты не будут. А если у предприятий начнутся убытки, то могут начаться сокращения и массовые увольнения.

В целом социальное напряжение растет, однако пока оно еще не вышло на критический уровень. Хотя тревожный звоночек - цифры рейтингов, в которых около 70% респондентов считают, что Украина движется неверным курсом. И власть пока стремится закрыться от плохих новостей и этого не видит. Но, как правило, не сам кризис, а именно глухота власти выталкивает людей на протесты. Потому их вероятность в 2022 году, с учетом всех рисков, которые мы наблюдаем, крайне высока.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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Андрей Золотарев новости Украины
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