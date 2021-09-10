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Лукашенко разменял свое государство на безопасность своей задницы

Сергей Иванов

журналист

10 сентября 2021, 16:40

Он сознательно способствует потере Беларусью суверенитета, и то, что уже сегодня Москва отправила туда свои истребители, является прямым свидетельством этого факта.

Лукашенко Путин
Владимир Путин и Александр Лукашенко / kanaldom.tv

Поглощение Беларуси Россией, которое вчера окончательно освятили Путин с Лукашенко, является лучшим ответом на вопрос "за что стоял Майдан".

Если бы не Майдан, на фотографиях со вчерашней встречи было бы не два президента, а три - Путин, Лукашенко и Янукович, который бы в третий раз переназначил себя через карманную Раду. Именно Майдан сломал план Путина проглотить Украину вместе с Беларусью и назвал этот процесс "воссоединением братских народов" - это главный вывод из этой встречи.

Читайте такжеРоссия поглощает Беларусь: Лукашенко заявил о "прорыве" в отношении Союзного государства с МосквойВторой вывод: вчера Лукашенко разменял свое государство на безопасность своей задницы. Он сознательно способствует потере Беларусью суверенитета, и то, что уже сегодня Москва отправила туда свои истребители, является прямым свидетельством этого факта.

Газ по $128 для Беларуси в очередной раз подтверждает, что для России это не топливо на продажу, а оружие и орудия для шантажа, ведь на европейском рынке цена достигает $700. А еще это хорошее напоминание о том, что ни в коем случае Украине нельзя возвращаться к старым общим газовым схемам, поскольку конечная цена российских скидок - это потеря независимости.

При этом, нужно понимать, что Лукашенко делает это абсолютно незаконно, ведь белорусское общество не предоставило ему соответствующих полномочий. Ни один народ не предоставит полномочий на уничтожение своего государства и белорусы - не исключение.

Для Украины вопрос сохранения Беларусью суверенитета является чрезвычайно важным, ведь окончательная потеря ею субъектности приведет к тотальной осаде Россией наших границ. При этом, надеяться на Лукашенко, который откровенно пресмыкается перед Путиным и сливает свою страну, уже нельзя.

viber
Беларусь Александр Лукашенко Владимир Путин
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