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Лукашенко покупает у Путина "троянского коня"

Сергей Бульба
4 июня 2023, 20:47 обновлено 4 июня, 20:48
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Лукашенко повторяет ту же ошибку, которую он допустил в 1999 году.
Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин посадил Лукашенко на ядерный крючок / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот из видео

По всему выглядит, что между Лукашенко и Путиным есть какая-то договоренность, концепция, и здесь нет никаких спонтанных действий. Есть версия о том, что Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие.

Лукашенко реально боится того, что Польша либо Украина, либо они вместе, придут защищать территорию страны от агрессора. Он понимает, что у него нет шансов. Его советскими мозгами он до сих пор не понимает, как Россия с ее потенциалом может проиграть. То есть в его понимании Россия может просто "мясом" завалить, потому у него не стоял вопрос, кого поддерживать. При всем том, какой огромный бизнес он вел с Украиной, сколько доходов у него шло оттуда, он все равно этим пренебрёг и поставил на российскую сторону.

Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) — белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам", участник "Минской весны"

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Если откатиться на год назад, то как раз тогда шла подготовка самолетов Су. Их загнали в Россию, что-то там доработали, добавили им ракеты с так называемой спец БЧ (боевой частью. - Главред). Самолеты уже давно вернулись в Беларусь, а параллельно шел разговор об "Искандерах", способных нести ракету со "спец БЧ", к чему давно был подготовлен персонал. Путин специально тянул до 25 марта, знаковой даты для белорусов из-за объявления в этот день в 1918 году Белорусской народной республики. Поэтому Путин именно в эту дату объяснил белорусам, что государственности у них нет, и Россия размещает в Беларуси свое ядерное оружие.

С моей точки зрения, этим Лукашенко повторяет ту же ошибку, которую он допустил в 1999 году. Подписывая Союзный договор, тогда он надеялся, что Ельцину пора будет уходить, а Лукашенко, молодой и перспективный, сможет занять его место. Но Ельцин как хитрый номенклатурщик, ему намекнул, что, мол, быть тебе моим преемником (хоть и не уточнил, что сказал то же самое еще 20 людям). Тем не менее, у нашего Шкловского парня снесло голову, и он решил, что он единственный и самый достойный. Потому он подписал Союзный договор, даже не глядя в его текст. Он надеялся, что цена на газ для Минска будет такой же, как для Смоленска. А оказалось, что в подписанном варианте в сноске было указано, что углеводородов это не касается.

И сейчас Лукашенко покупает такого же "троянского коня". Буквально несколько дней назад, когда Шойгу и Хренин подписывали договор о ядерном оружии, оказалось, что Россия не доверяет белорусам обеспечение должной сохранности этого оружия. Они сказали, что вместе с ядерным оружием в Беларусь переезжает и контингент, который будет им заниматься. Для белорусов это стало неожиданностью, но им снова намекнули про Мачулищи.

Почему я называю это "троянским конем"? Потому что вроде и завозится ядерное оружие, но при любом транзите власти, который потом возможен при кончине Лукашенко или еще каких-то событиях, тем более — революционных (от этого, в общем-то, никуда не деться, потому что нет другого варианта) Россия всегда сможет ввести свои войска, обосновывая это международному сообществу тем, что они должны обеспечить сохранность ядерного оружия, чтобы оно не попало в третьи руки.

Сергей Бульба, специально для Главреда

Александр Лукашенко
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