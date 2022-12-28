Курс гривны в 2023 году: случится ли обвал

Постоянно клянчить деньги у западных стран нельзя – они не бездонные бочки.

По мнению Тараса Загороднего, ключевой фактор, от которого зависит курс в 2023 году – сроки окончания войны / Коллаж УНИАН, Главред

В Украине идет война, потому говорить о сбережениях украинцев или о курсе гривны нет смысла. Главная задача – сохранить страну, об остальном подумаем позже.

Впрочем, уже сейчас украинское правительство могло бы предпринять необходимые меры, прежде всего, начать выстраивать военную экономику, а не заниматься ерундой вроде выдачи грантов на развитие теплиц. Какие теплицы! Экономика должна быть переведена на военные рельсы и обеспечивать, в первую очередь, украинскую армию всем необходимым – от продуктов питания и одежды до оружия. Ведь это позволит запустить и новые производства, и реиндустриализацию.

А в страну, у которой будет мощное вооружение, которая способна себя защищать, будут вкладывать деньги. Как, например, в Израиль.

Израиль по площади – как наша Львовская область, при этом 20% территории составляет пустыня. Израиль окружен соседями, которые его ненавидят и хотели бы разорвать. Но, тем не менее, в 70-е годы Intel там построил завод по производству микрочипов, потому что было понятно, что Израиль способен себя защитить.

Нам нужно действовать так же. Уже сейчас нужно выстраивать военную экономику, проводить реиндустриализацию. Это позволит дать миллионам украинских безработных работу: пусть делают дроны или мины, шьют одежду, создают питание для армии. У нас должны быть замкнутые циклы производства – это поможет и обеспечить армию, и бороться с безработицей.

Плюс для нас открыт рынок ЕС и сняты все пошлины, то есть Украина может экспортировать что угодно.

Так что сейчас нужно думать о выживании страны и борьбе с безработицей, а не переживать по поводу курса.

Курс вряд ли сильно просядет в 2023 году. Ведь все-таки Украине помогают, в страну заходят деньги иностранцев. Несмотря на то, что экономика более-менее адаптировалась к условиям войны, наше правительство не делает всего необходимого и живет так, словно в стране ничего не происходит.

Постоянно клянчить деньги у западных стран нельзя – они ведь не бездонные бочки. Да и такое наше поведение дает возможность недоброжелателям Украины задавать вопросы. Например, трамписты говорят, что США дают Украине 60 миллиардов долларов, но для американцев это уже существенная сумма – а что украинцы сделали, где украинское оружие, перевели ли они экономику на военные рельсы и т.д.

Так что курс вряд ли существенно просядет, по крайней мере, в два раза он уже точно не обвалится. НБУ удерживает курс гривны по отношению к доллару, поскольку есть золотовалютные резервы.

Ключевой фактор, от которого зависит курс – сроки окончания войны. Если война закончится в середине лета 2023 года, то курс гривны может колебаться в коридоре 42-43 гривен за доллар. Если же война затянется и возникнут форс-мажоры, он может составить и 45 гривен за доллар. Но громадного обвала не предвидится.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда