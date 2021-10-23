Кто такие антивакцинаторы, и что с ними делать

Половина украинцев не хотят вакцинироваться / УНИАН

Этот текст написан не для споров, а для того, чтобы мы, с одной стороны попытались найти пути выхода из эпидемиологического кризиса, а с другой, чтобы мы перестали обзывать друг друга идиотами. Ведь правда, как всегда находится посередине

Немного цифр. 50% украинцев, согласно исследованию украинского института будущего, до сих пор категорически против вакцинации. И это чуть меньше, чем было в начале вакцинации. Проще говоря, число тех, кто (теоритически) согласился на вакцинацию такое же, как и в начале пандемии.

Если взять Европу и бывший СССР, то за последнюю неделю лидеры по количеству смертей от ковид на 1 млн населения:

Румыния 132

Болгария 103

Литва 78

Армения 75

Босния и Герцеговина 67

Черногория 67

Грузия 60

Молдова 58

Северная Македония 57

Латвия 54

Украина 53

Россия 48

Сербия 43

Источник: Worldometers

Эти цифры гораздо корректнее, чем те, которые тиражируют большинство наших СМИ, где дают общие цифры, а не в привязке к количеству населения. В этом списке хочу обратить внимание на одну особенность: 9 стран являются прежде всего православными или моноправославными по вероисповеданию. Но об этом ниже.

Реклама

Читайте такжеУченые рассказали о последствиях вакцинации против коронавируса для беременныхСейчас единственная и главная стратегия власти заключается в переброске ответственности на регионы и мэров. Заявления Ляшко об увольнении руководителей областей, потому что логистически не так поставлены пункты вакцинации - это пиар, который не имеет ничего общего с реальностью. Центр проиграл вакцинацию. И от того, что будет уволен руководитель облздрава, или нет - это никак не повлияет на 50% тех, кто категорически против вакцинации. Логистика пунктов вакцинации и логика принятия решения о вакцинации коррелируют, но очень слабо.

Сейчас власти просто хотят хайпом об увольнении руководителей отделов здоровья (возможно и справедливым) заменить тему, почему не идут вакцинироваться, на то, где и куда люди ходят. Это позволит выиграть время для чиновников, но не для людей.

Когда мы говорим об антивакцинаторах, мы преимущественно натыкаемся на слова "идиот, сдурел, сошел с ума". На самом деле, это глубинная ошибка. К антивакцинаторам надо относиться, прежде всего, как к апологетам новейших религиозных сект. И таких сект в нашей жизни, благодаря соцсетям и изменениям коммуникационных цепочек, с каждым годом будет все больше. Между прочим, воинственные вакцинаторы, также подвид таких же сект. Без понимания этого мы не сможем коммуницировать в обществе, и не сможем не ссориться с близкими. Люди не то, чтобы сходят с ума, они просто идут в квазирелигии, где существуют свои киазиобряды. Еще раз повторюсь, с каждым годом подобных историй будет все больше.

Читайте также"Или вакцинация, или изоляция": Кличко заявил, что Киев на пороге "красной" зоныВ любой подобной структуре (антивакцинаторы - это уже протоструктура со своей иерархией авторитетов), а у нас это 50% людей, есть свои буйные, умеренные, приблудшие и т.д. Коммуникация с ними - это сложный механизм, где агрессия является последним из возможных пунктов.

Позиция власти, которая довольно слабая, особенно в таких случаях, преимущественно базируется либо на идиотическом молчании (все же может рассосется) или на не менее идиотическом: а давайте блокировать посты в соцсетях (предложение министра Ткаченко).

Два видимых корня проблемы. Отдельно хочу остановиться на двух важных аспектах, которые лежат на поверхности. Все страны-лидеры смертности от коронавируса в Европе - преимущественно православные страны. Абсолютное большинство православных церквей Европы, и особенно русская церковь и ее ответвления, если не открытые, то молчаливые противники вакцинанции. В наших широтах они, по указанию РФ, даже пробуют возглавить этот процесс, не понимая до конца сути того, что происходит. И какие последствия это будет иметь для РПЦ, между прочим.

Второй момент: в основном во всех этих странах очень высоко развито самолечение, относительно невысокое доверие к врачам и относительно высокое доверие к нетрадиционным методам лечения.

Конечно, нужны более глубокие исследования (привет государству, которое этого не сделало), но эти выводы лежат на поверхности. И, к сожалению, религия является негативным фактором в вопросах одурманивания народа.

Выводы.

1. Срочно нужно сделать большое социологическое исследование мотивов антивакцинаторов и затем его регулярно повторять и углублять.

2. Надо сделать максимальные стимулы для тех 35%, которые теоретически готовы вакцинироваться, чтобы за три месяца иметь 40% вакцинированных.

3. Из числа противников вакцинанции выделить, согласно исследованию, группу в 15-20%, которые шатаются, и провести кампанию, направленную только на них. Задача до 1 апреля их вакцинировать.

4. Снизить градус напряжения по отношению к тем 30% , которые будут категорически против (из этих 30% можно будет потом найти половину, которая при определенных обстоятельствах готова будет идти на вакцинацию.

Сложно ли это сделать? Нет. Дорого ли это? Также нет. Просто нужно перестать играть в пинг-понг.