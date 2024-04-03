УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Кто организовал бойню в Крокусе?

Игорь Эйдман
3 апреля 2024, 08:10
Если бы теракт, действительно, организовали украинцы, им было бы крайне невыгодно, чтобы террористы прорвались через тщательно охраняемую приграничную зону.
Кто организовал бойню в Крокусе?
Теракт в Крокусе / Коллаж: Главред, скриншот с видео

Явка с повинной.

Из заявления Следственного комитета: "По указанию координатора террористы поехали в сторону российско-украинской границы, чтобы пересечь её и попасть в Киев для получения обещанного им вознаграждения".

Что это, если не явка российских властей с повинной, признание ответственности за бойню в Крокусе?

видео дня

Если бы теракт, действительно, организовали украинцы, им было бы крайне невыгодно, чтобы террористы пытались прорваться через тщательно охраняемую приграничную зону, на известном уже всему миру авто, со стопроцентными шансами на задержание российским силовиками у украинской границы. Зачем Украине так подставляться?

А вот российским спецслужбам было совершено логично гнать исполнителей обещанием бабла в сторону украинской границы, чтобы потом повесить теракт на Украину. Именно это и сделал некий "координатор". Таким образом, СК свидетельствует, что этот человек был российским провокатором.

Так что СК в расследовании теракта вышел на самого себя и коллег из ФСБ.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Игорь Эйдман Теракт в Москве
Реклама

Главное за день

Россия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал Романенко

Россия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал Романенко

09:00 Интервью
РФ ночью атаковала 4 области дронами и одну – ракетами: детали

РФ ночью атаковала 4 области дронами и одну – ракетами: детали

08:10 Украина
Предприняты "безотлагательные меры": у Байдена сказали, как будут помогать ВСУ

Предприняты "безотлагательные меры": у Байдена сказали, как будут помогать ВСУ

07:38 Мир
Все главные новости

Популярное

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца 13925

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца

Мой пламенный привет : Максим Галкин показался в студии пропагандистского Первого канала 9466

"Мой пламенный привет": Максим Галкин показался в студии пропагандистского "Первого канала"

Хочет отобрать квартиру: Анастасия Волочкова воюет с родной дочерью 5304

Хочет отобрать квартиру: Анастасия Волочкова воюет с родной дочерью

Кому категорически нельзя ходить на кладбище: священник удивил ответом 4004

Кому "категорически нельзя" ходить на кладбище: священник удивил ответом

Последние новости

09:00

Россия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал Романенко

08:57

"Последние выборы в истории": Трамп пригрозил концом США

08:40

Найти ошибку на картинке за 5 секунд сможет только гений: чрезвычайная оптическая иллюзия

08:32

Гороскоп на завтра 4 апреля 2024: Дев подведет желудок, Водолеи смогут все

08:10

РФ ночью атаковала 4 области дронами и одну – ракетами: детали

Путин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - ЯгунПутин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - Ягун
08:10

Кто организовал бойню в Крокусе?мнение

07:38

Предприняты "безотлагательные меры": у Байдена сказали, как будут помогать ВСУ

07:00

Атака дронов на РФ: в Курске вспыхнул масштабный пожар

06:10

Статистика войны: как изменилась средняя продолжительность жизни украинцевмнение

Реклама
05:55

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо найти за 8 секунд обезьяну

05:30

"Выход по сценарию Пригожина": эксперт ответил, досидит ли Путин в Кремле до 2030 года

05:00

Такого еще не было: ВСУ за месяц уничтожили почти 1000 артсистем

04:27

Может испортить блюдо: в чем разница между оливками и маслинами - знают не всеВидео

04:00

Джанабаева сняла обручальное кольцо и показалась в обнимку с неизвестным мужчиной

03:30

Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его

03:00

"Путин готов убивать": раскрыт сценарий атаки РФ и большой войны в Европе

02:30

"РФ истощена": генерал рассказал, почему Путин с нетерпением ждет выборов в СШАВидео

02:00

Шэрон Стоун показала фанатам взрослого приемного сына

01:31

Вылезет быстро и будет крупной: чем накрыть редиску после посадки

00:33

"УССР со столицей в Харькове": генерал СБУ оценил новый "план" РоссииВидео

Реклама
00:31

"Ситуация крайне тяжелая": В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭСВидео

02 апреля, вторник
23:52

Способна ли Россия наступать на Киев и Харьков: Ходжес дал оценку ситуации

23:51

Обрюзглого и старого Цекало подловили на фото с молодой женой

23:51

Только самый сообразительный догадается, где спрятана пила: загадка на 12 секунд

23:18

Штормить будет целых 8 дней: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

23:00

Спать меньше 7 часов опасно: ученые назвали неожиданные последствия

22:53

"Сделал это не со зла": Вакарчук извинился за свою политическую карьеру

22:47

Электронные повестки в кабинете военнообязанного: в Минобороны сделали заявление

21:50

НАТО хочет создать для Украины фонд на 100 миллиардов долларов - Bloomberg

21:16

"Все еще жив-здоров": Потапа "размазали" за шутку про смерть

21:11

С кем собралась воевать Беларусь: майор ВСУ раскрыл замысел заявления Лукашенко

21:10

"Это защита жизни": Зеленский жестко набросился на Запад из-за отсутствия помощи

21:09

Гороскоп на апрель 2024 для Водолеев: подарок, застолье и конфликтВидео

20:32

Ветки будут гнуться от плодов: топ-садовод рассказала, что добавить в компост

20:11

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца

20:03

Вступление Украины в НАТО: в США раскрыли планы на июльский саммит Альянса

19:42

Дожди с грозой и ветер 40 м/с: Украину атакует новый опасный шторм

19:26

Экс-банкир Николай Лагун хочет стать банкротом, НАБУ может предотвратить убытки для государства - СМИ

19:20

Кот подает тайные сигналы хозяевам: почему кошка резко перестала ходить в лотокВидео

19:10

Где пропали российские ракеты "Калибр"мнение

Реклама
18:28

Настоящий Армагеддон: Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буряФото

18:16

Мобилизация с 25 лет, выплаты семьям погибших и электронный кабинет: Зеленский подписал законы

18:10

Хочет отобрать квартиру: Анастасия Волочкова воюет с родной дочерью

18:09

"Дети были в укрытии": РФ нанесла ракетный удар по Днепру - есть пострадавшиеФото

17:56

В Украине студентам официально разрешили выезжать за границу: что для этого нужно

17:56

РФ способна провести несколько масштабных атак: в ГУР назвали количество ракет

17:33

Как почувствовать себя счастливым с утра: эксперты назвали 5 простых шагов

17:04

"Нигде и никогда не выйдет": новая любовница Путина ошарашила подарком диктатору

16:58

Враг пойдет на прорыв: эксперт раскрыл неожиданный сценарий нового наступления РФ

16:54

В войне наступил "критический момент": в США назвали нужное оружие для Украины

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять