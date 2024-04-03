Кто организовал бойню в Крокусе?

Если бы теракт, действительно, организовали украинцы, им было бы крайне невыгодно, чтобы террористы прорвались через тщательно охраняемую приграничную зону.

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Теракт в Крокусе / Коллаж: Главред, скриншот с видео

Явка с повинной.

Из заявления Следственного комитета: "По указанию координатора террористы поехали в сторону российско-украинской границы, чтобы пересечь её и попасть в Киев для получения обещанного им вознаграждения".

Что это, если не явка российских властей с повинной, признание ответственности за бойню в Крокусе?

видео дня

Если бы теракт, действительно, организовали украинцы, им было бы крайне невыгодно, чтобы террористы пытались прорваться через тщательно охраняемую приграничную зону, на известном уже всему миру авто, со стопроцентными шансами на задержание российским силовиками у украинской границы. Зачем Украине так подставляться?

А вот российским спецслужбам было совершено логично гнать исполнителей обещанием бабла в сторону украинской границы, чтобы потом повесить теракт на Украину. Именно это и сделал некий "координатор". Таким образом, СК свидетельствует, что этот человек был российским провокатором.

Так что СК в расследовании теракта вышел на самого себя и коллег из ФСБ.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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