Кто он - архитектор путинского фашистского режима?

На смерть Глеба Павловского, российского политтехнолога и уже 10 лет критика Путина.

Глеб Павловский / Фото росСМИ

Был диссидентом в 80-х. Как и многие диссиденты как-то сломался. Помог Путину прийти к власти. В 2000 году был главным технологом его избирательного штаба. Пытался помочь Януковичу прийти к власти. В 2004 году был одним из технологов уже его штаба.

До 2011 года был последовательным членом банды российского диктатора. 2012 перешел в оппозицию. 10 лет искренне или не очень искренне пытался исправить то, чему способствовал более 10 лет.

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Но проблема в том, что когда ты вырастил настоящий фашизм и помог мелкому, не очень умному, но амбициозному чудовищу стать абсолютным диктатором, исправить твое преступление (а это - преступление) могут только другие люди. В том числе - ценой собственной жизни. Уничтожив ту диктатуру, которую ты породил в том числе.

Я верю в то, что ватник, полуватник, "малоросс" или даже убежденный большевик могут изменить взгляды и стать нормальными людьми. Но если они не "простые люди", а инженеры, проектировавшие и строившие путинский фашистский режим - здесь ни одно раскаяние не искупит вины.

Слишком большое преступление сделал Павловский в сговоре со многими своими коллегами. Это не заслуживает прощения. Они не попутчики, они не "обманутый народ", они - те, кто вкладывал в руки Путина инструментарий для того, что его режим творит сейчас в Украине, что он творит в Сирии, в Ичкерии, по всему миру.

И они слишком образованы, чтобы не знать, к чему они вели. Что именно они строили. Что именно должно было получиться. И получилось, в конце концов.

Как-то так.

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