Кровавая торговля РФ остановлена: Москва в панике

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции начали закупать больше нефти не из России после введения новых санкций против Москвы, сообщает Reuters. Стоит отметить, что Турция — один из крупнейших покупателей российской нефти наряду с Китаем и Индией.

Один из крупнейших турецких НПЗ, принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно приобрёл четыре партии нефти из Ирака, Казахстана и других не российских источников с поставкой в декабре, пишет агентство.

Тем временем Украина, судя по всему, активно предпринимает военные меры для физического блокирования торговли российской нефтью. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что беспилотники СБУ нанесли удар по нефтетерминалу в российском Туапсе — были поражены танкер и нефтеналивная инфраструктура порта.

Как я уже говорил, лишить Россию возможности зарабатывать на нефти — единственно верный путь. Остаётся надеяться, что Москва и её контрагенты не смогут найти механизмы обхода санкций, а украинцы получат новые возможности для окончательного прекращения этой кровавой торговли.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

