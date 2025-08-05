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Критерии того, что война подходит к концу: когда путин с окружением успокоятся?

Александр Кочетков
5 августа 2025, 08:10
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На самом деле есть критерий, который сможет убедить даже кремлевского фюрерка, что его авантюра провалились.
Зеленский, Путин
Зеленский и Путин / Главред

Враг начал подготовку к наступлению на север, в частности, на Херсон. Удары ракетами и КАБами по инфраструктуре - это отчаянная попытка недоимперии захватить хотя бы один наш областной центр во время полномасштабного вторжения. И таким образом оправдать бессмысленный ультиматум, который из Кремля транслируют постоянно - что ВСУ должны покинуть те области, которые недоимперия вписала себе в конституцию.

Оснований считать, что у агрессора что-то получится, нет. Но возникает вопрос: а когда путин с окружением уже нажрутся крови и смерти и успокоятся?

Регулярно встречаю мнение: чтобы кремлевский фюрерок начал настоящие переговоры о мире, он должен понять, что не может победить Украину.

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Но как это - "понять, что не может победить"? Путин - типичный диктатор, он никогда не понимает того, что его не устраивает.

Стабильность линии фронта, что было критерием в Первую Мировую, сейчас не подходит. Такая, как в этой войне, линия фронта никогда не остановится полностью. Да и враг будет засылать на нашу территорию беспилотники, которые будут "устанавливать" и фотографировать российский аквафреш на каких-то сараях, полуразрушенных еще с СССР. И путин продолжит с восторгом верить, что его армия орков продолжает наступление и побеждает.

На самом деле есть критерий, который сможет убедить даже кремлевского фюрерка, что его авантюра провалились. Это создание на линии фронта реальной "мертвой зоны", чтобы ни один штурмовик, ни один образец бронетехники или иного транспортного средства не мог ее пересечь без гарантии уничтожения. Чтобы даже вражеские беспилотники ее не перелетали.

То есть, в России платят контрактникам бешеные деньги, а никто не идет, потому что Украина - это гарантированная смерть. Мобилизацию проводят, а все разбегаются, потому что смерть неизбежна. Направляют на передок осужденных - все погибают, вместе с конвоирами.

Вот тогда - да, агрессия россии действительно остановится. Но для этого нам нужно создавать "армию дронов", но не такую, которой дерзко гордится наша власть в публичных выступлениях, а настоящую. Сейчас ни один украинский дрон, что ближнего радиуса, что дальнобойный, не имеет никакого Искусственного Интеллекта. А упоминания о нем - очередная профанация от дилетантов. В лучшем случае, речь идет о примитивной программе распознавания целей, да и то в основном в супердорогих импортных дронах.

А нам нужны дроны, которые полностью автономны, принимают решение об уничтожении врага и выполняют его самостоятельно. Тогда каждый наш воин вблизи линии фронта станет оператором дронов: запустил и забыл - дрон сам все сделает.

Да, враг продолжит терроризировать Украину воздушными ударами, в первую очередь, шахедами, производство которых он постоянно наращивает. Он будет пытаться сделать нашу землю непригодной для жизни. Для противодействия этому давно нужно было создавать современную ПВО, в который широко разрекламированные дроны-перехватчики действуют лишь как вспомогательное средство, да и то лишь в случае, когда они начнут работать без операторов.

А основу ПВО должны создавать пушечно-ракетные комплексы, то есть, сочетание очень удачной системы вроде "Скайнекс, которая дополнена комплексом недорогих зенитных ракет, которые наводятся по радиолучу. И такие улучшенные "Скайнексы" должны объединяться в единую национальную систему распознавания и уничтожения воздушных целей.

А еще, конечно, нужно развивать наши дальнобойные дроны, но на основании системного научного подхода, где главным является эффективность выполнения задачи, а не массовость запущенных в никуда весьма дорогих беспилотных бомбардировщиков.

Есть ли у кого-то в нашей военно-промышленной сфере такая или подобная задача по созданию "мертвой зоны" на фронте, противовоздушного пушечно-ракетного купола над Украиной и беспилотной дальней бомбардировочной авиации? У нас отсутствует даже научно-технический центр с грамотными специалистами, который анализирует все случаи применения беспилотников и противодействия им (как наших, так и вражеских), и выдает обязательные (!) требования для наших производителей.

А это - именно то, с чего должна начинаться системная работа. Иначе мы постоянно будем реагировать на то, что уже прилетело нам на головы, никаких опережающих врага действий не произойдет.

Зато множество глуповатых невежественных жадных начальников даже районного уровня (о чем свидетельствуют очередные аресты) за огромные деньги занимаются поставкой ВСУ "беспилотников с ИИ". А на самом деле это сборка дронов в полукустарных мастерских из импортных комплектующих, ну разве что рамы сами на 3D-принтерах печатают.

Нельзя побеждать значительно более мощного врага, воюя без четкой цели и с закрытыми глазами, без опережающих продуманных действий. Тем более, нельзя побеждать, если для власти война стала лучшим способом заработка бешеных денег.

Сейчас мы движемся по пути к поражению - потере сначала части территорий, а потом и всей Украины. Я не преувеличиваю. Потому что так же характеризуют сложившуюся ситуацию мыслящие люди внутри страны и за ее пределами.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

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