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Кремль нынче особенно мощно испортил воздух в луже

Александр Невзоров
18 июля 2023, 08:37
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Если хоть один сухогруз будет потоплен или захвачен, то от идиота "отвернется" и Африка и Восток.
зерновая сделка
Россия вышла из зерновой сделки / Коллаж: Главред, фото Википедия

Ну свинья "везде грязи найдет". А свинья кремлевская в поисках "самой грязной грязи" готова вообще на все. Нынче она "обиделась и психанула". В отместку за демонтаж своего самостроя в Керченском проливе - свинка вышла из "зерновой сделки".

Выходя, "грохнуть" дверью у свинки не получилось. Пришлось тихонько притворять ее за собой, молясь, чтобы турки и китайцы не расслышали скрипа петель.

видео дня

Но Россия "вышла". Как сообщили патриотические СМИ :"чтобы избежать унижения". Напрасные ужимки. Настоящее "унижение" будет, когда "зерновое движение" продолжится и без участия России.

Скорее всего, это произойдет, о чем прямо сообщил Зеленский, и на что туманно намекнул Эрдоган. Обиженный "выход" - это самое бездарное, что вообще можно было придумать в такой ситуации. Что будет делать путин, когда "зерно" все равно пойдет? Вероятно, он будет мазать борта зерновозов "новичком".

Если хоть один сухогруз будет потоплен или захвачен, то от идиота "отвернется" и Африка и Восток. Он станет не только военным преступником, но и создателем голода в беднейших странах. Он станет не только "вором украинских детей", но и палачом африканских.

Это как раз то, что потрошителю не хватает для полноты его портрета.

Кремль сегодня "пе#данул в лужу" особенно мощно. С воплем, брызгами, присвистом. Не пожалел газов кишечных. А мог бы благостно погрузить в эту лужу зад - и тихо, задумчиво пускать пузыри, считая оставшиеся пролеты своего керченского самостроя.

Кто такой Александр Невзоров?

Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

Источник

Александр Невзоров зерновая сделка
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