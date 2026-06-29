Кремль готовит концентрированный воздушный удар по Украине: Коваленко назвал причину

РФ накопила более 2 000 дронов комбинированного типа.

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Путин и война / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Несмотря на уменьшение интенсивности отдельных российских воздушных атак, угроза новых масштабных ударов по Украине остается высокой. В своей колонке военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко анализирует последний комбинированный обстрел и обращает внимание на признаки накопления Россией значительного запаса ударных дронов. Автор объясняет, почему нынешнее затишье может предшествовать новой волне массированных атак. Публикуем его оценки на языке оригинала.

В ночь на 28 июня РОВ запустили по Украине 2 ракеты 3М22 "Циркон", 6 баллистических ракет 9М723/5В55/48Н6Е, а так же 142 дрона-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия".

По результату работы ВС ВСУ было сбито:

видео дня

3М22 "Циркон" – 1 ракету;

9М723/5В55/48Н6Е – 6 ракет;

Дроны – 125.

Сразу же возник ряд версий о том, что это очередной массированный удар РОВ на День Конституции Украины. На самом деле это далеко не так – этот удар и близко не массированный, но вызывающий насторожённость.

Я неоднократно отмечал в своих аналитических заметках, что РОВ сейчас крайне сдержанно и рационально формируют боекомплект, ориентируясь исключительно на свои производственные возможности.

Например, если мы говорим о производстве Shahed-136, то на сегодня это 130-140 единиц готовой продукции в сутки. Суммарно с учётом производства БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия" это 280-300.

По состоянию на 11 июня у РОВ накопленного БК по дронам было 800 дронов. А теперь, давайте просто посчитаем, какой накопленный у них потенциал может быть на 28 июня.

А это, дорогие друзья, более 2 000 дронов комбинированного типа. И это настораживает больше всего. То, что РОВ снизили налёты порою до уровня менее 100 дронов в сутки это позитивная тенденция в ситуативном моменте, но не коротко-срочной перспективе 2-3 недели, где они превращаются в накопительный, массовый эффект. Потому, что это накопление, направленное на подготовку концентрированного удара.

В целом на сегодняшний день РОВ суммарно применили 192 ракеты, из которых сбито было 97 или 50% целей, а их номенклатура выглядела так:

9М723/KN-23/5В55 – 104 ракеты, из которых были сбиты 39 целей;

Х-101* – 57/56 ед;

3М22 "Циркон"- 16/6 ед;

Х-59/69 – 7/0 ед;

3М14 "Калибр" - 5/3;

Х47М2 "Кинжал" – 2/0.

Всё это указывает на то, что нам следует готовиться к следующему массированному удару по Украине, который будет иметь совершенно не уникальную номенклатуру средств поражения, но количественно накопленную за уже как вторую неделю их старательной и скрупулёзной работой над формированием БК.

Не исключено, что в дроновой компоненте это будет налёт не менее интенсивный, нежели рекордный с 13 на 14 мая, но по ракетной, тужиться оккупантам приходится очень сильно. Как бы при этом проктолог не понадобился для решения их проблем, возникших внезапно и простой синей изолентой не решаемых.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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