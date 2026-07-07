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Кремль готов на перемирие в обмен на выборы президента Украины - Климовский

Сергей Климовский
7 июля 2026, 06:40
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Публицист объясняет, почему требование Москвы провести выборы стало ключевым условием любой мирной сделки.
Трамп, Зеленский
Климовский: перемирие в Украине невозможно без президентских выборов / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Пока Киев и Москва обмениваются сигналами о готовности к перемирию, на первый план выходит новый камень преткновения - легитимность украинской власти. В Кремле через депутата Госдумы Светлану Журову дали понять: долгое прекращение огня без президентских выборов в Украине не имеет смысла. Публицист Сергей Климовский анализирует телефонные переговоры Трампа, Зеленского и "путина" 4–5 июля и объясняет, почему вопрос выборов может стать решающим для судьбы всей мирной формулы. Публикуем его колонку.

В субботу, 4 июля, Зеленский и "путин" звонили Трампу, чтобы поздравить с 250-летием США. По словам Ушакова, "путин" говорил с ним час и 25 минут. Зеленский говорил в три раза меньше - полчаса - и договорился продолжить разговор во вторник, 7 июля, на саммите НАТО в Турции. Если поверить Ушакову, Трамп потратил на них суммарно два часа из своего восьмичасового празднично-рабочего дня. Может требовать у профсоюза госслужащих США молоко за вредность и доплату за сверхурочные.

Зеленский после разговора объявил о "реальной перспективе завершить эту войну". На сайте президента РФ поместили поздравление Трампу, начинающееся словами: "Желаю тебе, Дональд, и твоим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам - счастья и процветания". Сообщений о том, что после прочтения его Гиркин повесился в камере, а Лавров выпал из окна, пока не поступало.

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Мерц позвонил Трампу 3 июля, так как знал - завтра у того насыщенный день. Звонил, чтобы обсудить подготовку к саммиту НАТО и сообщить, что Германия обязуется увеличить оборонные расходы вдвое за четыре года. То есть до искомых 5% от ВВП, поскольку в 2025 г. они составляли 2,3% ВВП.

Никто из лидеров стран Европы не звонил Трампу 4 июля. Все направили письменные поздравления, включая немецкого президента Штайнмайера, задавшего вопрос: тем ли путём идут США и ФРГ? Похоже, Трамп ответил ему, когда вечером выступал на митинге и сказал, что не допустит победы коммунистическо-демократической партии на выборах. В Вашингтоне была жара выше 30 градусов, и праздник открывал Джей Ди Вэнс. Трамп с супругой появились лишь вечером, когда жара немного спала.

Лидеры стран Азии, Африки и Америки в этот день Трампу тоже, судя по всему, не звонили, и Зеленский с "путиным" были единственными, кто нарушил нормы приличия и теребил его. Можно предположить, что это Рубио звонил от имени Трампа в Киев и Москву и требовал назвать дату встречи Зеленского с "путиным". В обоих случаях очевидно - кто-то очень спешит, если Зеленский, Трамп и "путин" созваниваются в такой день.

Похоже, это Трамп. Он хочет услышать, когда в ближайшие дни появится правильное решение, так как 7–8 июля ему надо обозначить для НАТО сроки перехода к плану "Б", если правильное решение не появится.

Правильное решение Трамп и Макрон огласили ещё весной 2025 г. - прекращение огня на три месяца и начало всесторонних переговоров. Тогда это поддержали и другие лидеры Европы, но РФ под разными предлогами не соглашалась. Сейчас ситуация не та, чтобы кремлёвцы могли безболезненно для себя продолжать уклоняться.

Об этом в Москве знают многое. В результате ТАСС после 17 часов вечера 4 июля вдруг опубликовало ответ Пескова неким журналистам на вопрос, будут ли "путин" и Трамп созваниваться сегодня. У Пескова в этот субботний день брифинга для прессы не было, но он кратко ответил кому-то в ТАСС: "Сообщим". Какая-то "башня" Кремля явно требовала от остальных публичного обязательства, что "путин" сегодня позвонит Трампу и подтвердит готовность к встрече с Зеленским в Минске, о которой заявил 28 июня.

Но сообщил об их разговоре не Песков, а Ушаков. Сообщил в четыре часа утра 5 июля, в воскресенье, - в СМИ появились два его заявления. Первое: "путин" и Трамп поговорили конструктивно об Украине и Иране. Второе: "путин" пообещал Трампу, что обязательно захватит весь Донбасс. Видео с докладом Ушакова о беседе "путина" с Трампом нет, есть только эти два коротких текста от его имени.

В шесть часов проснулся Песков и стал троллить. Заявил, что "путин" готов встретиться с Зеленским в оккупированной Константиновке. На Банковой не хватило ума ответить, что Донбасс - это бассейн реки Дон. Можете захватывать, мы не настаиваем на Украине от Сяна до Дона. В восемь утра появилось более практичное заявление Светланы Журовой с предложением провести президентские выборы в Украине в связи с перемирием.

Журова - первая заместительница председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, лидера "жириновцев". В Кремле решили, что более уместно, если с таким заявлением выступит кто-то не из МИД, так как там сплошные "бомбисты", и стали искать "нейтрала" в Госдуме. Но так как Слуцкий 4 июля в очередной раз призвал разбомбить всю инфраструктуру Украины, реагируя на подтверждение Зеленским ударов по нефтепорту Петербурга и Кронштадту, то в международном отделе Госдумы нашли только Журову, незамеченную в кровожадности.

В результате Журова на рассвете пришла в газету и призналась, что всю ночь думала: если РФ подпишет какой-то мирный договор с Украиной, то в Европе потом могут сказать, что он не обязателен к исполнению, так как президентские полномочия Зеленского истекли весной 2024 г. Поэтому надо, чтобы до подписания в Украине прошли выборы президента.

Кремлёвцы, при их неприязни к переговорам в "мегафонном режиме", сочли нужным донести через Журову для Трампа и других союзников Украины - длинное перемирие без выборов для них не имеет смысла. Кремлёвцы согласны принять то правильное решение, которое от них требует Трамп, но пусть он добьётся от Зеленского согласия на выборы. Де-факто ситуация вернулась в февраль 2025 г. к сцене в Овальном кабинете. Если бы Зеленский тогда согласился на выборы, то Гуляйполе и большая часть Константиновки не были бы сейчас оккупированы.

Район Краматорска и Славянска не является для кремлёвцев таким сакральным, как они говорят. Если бы это было так, они давно бы его захватили, а не тратили силы и время на Степногорск, чтобы придвинуться к Запорожью, на штурмы Гуляйполя и Вовчанска, и не создавали бы полтора года новые участки активных боевых действий в Харьковской и Сумской областях. Того количества ракет, дронов, снарядов и КАБ, которое они истратили за полтора года на Херсон, Харьков, Сумы и менее крупные города, вполне хватило бы для взятия Краматорска и Славянска.

Но кремлёвцам не выгодно захватывать Краматорск и Славянск, так как у них исчезнет формальный предлог для продолжения войны. Поэтому, несмотря на всю их риторику о том, что без ухода ЗСУ из этих городов заключить перемирие и начать переговоры нельзя, они в реальности готовы снять это условие. Более того, им так даже удобнее, поскольку они сохранят повод в удобный момент выйти из переговоров и возобновить боевые действия.

Под давлением Трампа с планом "Б" они это, с бурчанием, но сделают, но чего точно не сделают - это не согласятся на долгое перемирие без выборов. У кремлёвцев главная цель - любым юридическим способом узаконить свои захваты в Украине. Но два юридических обстоятельства сходу мешают этому.

Первое - истечение полномочий у Зеленского, и тут аргументация Журовой абсолютно логична. Второе - изменение территории Украины, тем более в сторону уменьшения, невозможно без изменения конституции, что требует более 300 голосов в Верховной Раде, но её полномочия тоже юридически небезупречны. Подобная проблема год как возникла между Азербайджаном и Арменией, и непонятно, как и когда будет снята.

Поэтому для кремлёвцев сейчас было бы идеально, если бы в Украине в ближайшее время прошли совмещённые президентские и парламентские выборы. На Банковой не против. Поэтому в опросах стала появляться "партия Фёдорова". Двое "хороших русских", Евгений Киселёв и Станислав Белковский, работавший на выборах 2019 г. на Зеленского, объявили 2 июля Штиллермана "украинским Маском". Причём более крутым, чем сам Маск. Как говорится, был бы человек, а партию ему найдём. Парламент не может состоять только из партий военных.

США и Европа вряд ли согласятся на такое совмещение выборов. Почти по той же причине, по которой в Сирии в 2025 г. провели технические, а не нормальные выборы в парламент - Асад убил и исказил политическую жизнь в стране, и за полгода её нельзя было восстановить. Но провести президентские выборы можно и нужно.

Еврокомиссары и Байден осенью 2023 г. вежливо предлагали выбрать в 2024 г. дату, но Зеленский отказывал им и кремлёвцам, так как знал, что проиграет Залужному. Байден из-за этого на полгода "заморозил" финансовую помощь Украине, а московиты устроили два покушения на Залужного. В итоге Байден капитулировал, Залужного сослали в более безопасный Лондон, а московиты столкнулись с тем, что хвост виляет собакой, и отрезать его нельзя. При этом было сложно понять: кто настоящий "хвост" - Ермак или Зеленский, сколько вообще этих "хвостов" и где зарыты те собаки, которые ими виляют.

Трамп, после отказа Зеленского идти на выборы, методично занялся купированием всех "хвостов". На данный момент Трамп довёл ситуацию до того, что ему в праздничный день позвонили из Москвы и сказали, что готовы принять правильное решение, если он даст гарантию, что за время перемирия в Украине пройдут президентские выборы. Зеленский вроде тоже не против и должен окончательно определиться на саммите НАТО в Турции.

Формула очевидна и включает три пункта - прекращение огня на фронте и ракетных ударов вглубь, проведение за это время выборов президента в Украине и обмен пленными "всех на всех". Оптимальный формат её оглашения и подписания - на встрече президентов Украины и РФ.

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О персоне: Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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