Коваленко раскрыл провал РФ с Су-34: потери превысили производство

На фоне войны Украина всё активнее поражает российскую тактическую авиацию, тогда как возможности РФ по восполнению парка самолётов остаются ограниченными. Военный обозреватель Александр Коваленко проанализировал потери и поставки Су-34 в 2026 году и обратил внимание на важную тенденцию: впервые с 2022 года темпы уничтожения этих машин могут превысить возможности России по их восполнению. Публикуем анализ автора.
Между тем, Украина в 2026 году уничтожила больше фронтовых бомбардировщиков Су-34, чем россия смогла произвести и передать ВКС.
В 2026 году известно о следующих верифицированных потерях Су-34 у противника:
- 31 марта -1 (где то)
- 25 апреля -1 (АЭ "Шагол", Челябинск)
- 20 августа -1 (Ахтубинск, Астраханская область)
- 4 октября -1 (АЭ "Ханская", Республика Адыгея)
- 15 октября -4/2 (Борисоглебск, Воронежская область)
В начале 2026, в январе, была так же информация, про потерю противником Су-34, но верифицированного подтверждения этому так получено и не было.
Таким образом, на сегодняшний день ВКС рф потеряли 8 фронтовых бомбардировщиков Су-34 уничтоженными и 2 повреждёнными.
В свою очередь, в этом году ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и непосредственно Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова (НАЗ) осуществили всего две передачи Су-34 по два борта, или, суммарно – 4 самолёта.
Что примечательно, ранее, средний показатель сдачи Су-34 ВКС рф составлял один борт в месяц.
Сейчас россия выполняет обязательства перед Алжиром по поставкам Су-34 и большая часть мощностей направлена на обслуживание именно этого направления, а потому, потери Су-34 у ВКС рф впервые с 2022 года превысили возможности их компенсации.
Думаю, совсем другой разговор будет, когда Украина получит первые истребители Saab JAS 39 Gripen, причём не просто сами по себе истребители, но и ракеты METEOR. Вот тогда статистика по уничтоженным Су-34 может пойти по совершенно иному направлению, главное только чтобы ресурс этих истребителей не стали тратить на перехват дронов и прочей лабуды.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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