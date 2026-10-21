Коваленко раскрыл провал РФ с Су-34: потери превысили производство

На сегодняшний день ВКС рф потеряли 8 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

https://opinions.glavred.info/kovalenko-raskryl-proval-rf-s-su-34-poteri-prevysili-proizvodstvo-10805903.html Ссылка скопирована

Су-34 / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

На фоне войны Украина всё активнее поражает российскую тактическую авиацию, тогда как возможности РФ по восполнению парка самолётов остаются ограниченными. Военный обозреватель Александр Коваленко проанализировал потери и поставки Су-34 в 2026 году и обратил внимание на важную тенденцию: впервые с 2022 года темпы уничтожения этих машин могут превысить возможности России по их восполнению. Публикуем анализ автора.

Между тем, Украина в 2026 году уничтожила больше фронтовых бомбардировщиков Су-34, чем россия смогла произвести и передать ВКС.

В 2026 году известно о следующих верифицированных потерях Су-34 у противника:

видео дня

31 марта -1 (где то)

25 апреля -1 (АЭ "Шагол", Челябинск)

20 августа -1 (Ахтубинск, Астраханская область)

4 октября -1 (АЭ "Ханская", Республика Адыгея)

15 октября -4/2 (Борисоглебск, Воронежская область)

В начале 2026, в январе, была так же информация, про потерю противником Су-34, но верифицированного подтверждения этому так получено и не было.

Таким образом, на сегодняшний день ВКС рф потеряли 8 фронтовых бомбардировщиков Су-34 уничтоженными и 2 повреждёнными.

В свою очередь, в этом году ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и непосредственно Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова (НАЗ) осуществили всего две передачи Су-34 по два борта, или, суммарно – 4 самолёта.

Что примечательно, ранее, средний показатель сдачи Су-34 ВКС рф составлял один борт в месяц.

Сейчас россия выполняет обязательства перед Алжиром по поставкам Су-34 и большая часть мощностей направлена на обслуживание именно этого направления, а потому, потери Су-34 у ВКС рф впервые с 2022 года превысили возможности их компенсации.

Думаю, совсем другой разговор будет, когда Украина получит первые истребители Saab JAS 39 Gripen, причём не просто сами по себе истребители, но и ракеты METEOR. Вот тогда статистика по уничтоженным Су-34 может пойти по совершенно иному направлению, главное только чтобы ресурс этих истребителей не стали тратить на перехват дронов и прочей лабуды.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред