Коронавирус, энергетический кризис и выборы: чего ждать украинцам в 2022 году

2022 год будет критическим для Украины, поэтому протесты могут стать привычным явлением / УНИАН

Ключевой угрозой для украинцев в 2022 году станет энергетический кризис. Текущий год мы пройдем более-менее ровно, потому что еще есть запасы газа и других энергоносителей. А вот следующий год, вероятно, будет критическим, ведь достаточных запасов газа не будет, транзита, вероятно, также не будет и не исключено, что будут проблемы с углем.

Все это будет обострять уже существующие финансово-политические проблемы, в частности, приведет к росту цен на товары и услуги. И это будет затрагивать благосостояние каждого гражданина. Поэтому, учитывая ситуацию в энергетике, украинцам стоит готовиться к росту тарифов ЖКХ. Тем более, что последний подписанный меморандум с МВФ предусматривает рост цен на энергоносители и газ для потребителей. И это, очевидно, отразится на платежеспособности граждан.

Также в будущем году стоит ожидать пандемические кризиса. Потому что коронавирус не преодолен, поэтому будут появляться новые формы, а с ними - новые локдауны и ограничения по вакцинации. А все эти ограничения негативно будут влиять на бизнес и финансовую и деловую активность.

В целом следующий год будет еще сложнее, чем предыдущий, поэтому не стоит отвергать политической турбулентности, правительственного кризиса и даже досрочных парламентских выборов.

Эта зима, вероятно, обострит разрыв между президентом и политическими элитами, усугубит экономические проблемы и все это будет давить на президента. В контексте кризиса между Ахметовым и Зеленским, в 2022 году могут появиться и поводы для протестов металлургов, шахтеров - рабочих энергетических компаний. Это может обуславливаться как экономическими мерами правительства против Ахметова, так и объективной политической конъюнктурой. В 2015 году шахтеры уже бастовали против действий правительства Яценюка и этот механизм существует до сих пор. Поэтому теперь, когда происходит принятие законопроекта 5600 относительно рентных ставок, звучат заявления правительства о назначении временных администраций на энергетических предприятиях и различные угрозы спикеров из офиса президента относительно санкций и закрытия телеканалов, напряжение вокруг Зеленского растет и к противостоянию могут подключиться и другие олигархи.

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Читайте такжеПочему досрочных выборов в 2022 году в Украине не будетВозможно, также скажутся и внешние факторы - в частности, принуждение к выполнению Минских соглашений, что также может отразиться на конъюнктуре власти. Кстати, этот фактор также важен, ведь он будет определять порядок конкуренции в Украине.

Соответственно, построение широкой коалиции олигархов против Зеленского в 2022 году может иметь влияние на власть. Потому что Зеленский уже перешел Рубикон и тема деолигархизации весной может дать результат, из-за чего поддержка избирателей президента может несколько увеличиться. Парламенту и так остался год, поэтому проводить выборы позже будет только хуже для Зеленского.

В то же время, смысла проводить досрочные президентские выборы нет, это не снимет напряжение с политических элит. Парламентские же наоборот, изменят конфигурацию и выпустят пар из населения и среди элит, а также позволят сформировать новое правительство, которое, скорее всего, будет более профессиональным и будет отвечать рискам и вызовам. Потому что тасование персоналий министров ничего не даст, если не будет существенно изменена философия подбора кадров. Соответственно, надо менять Шмигаля и собирать определенное правительство коалиционного единства.

То есть в целом о протестах стоит говорить именно в разрезе досрочных выборов. Если элиты решат дожимать Зеленского и поскольку на это есть общественный запрос (социология свидетельствует о недоверии парламенту и хотят его изменения), то протесты будут массовыми.

Обострение может произойти весной или на исходе зимы, в первую очередь, из-за сложной энергетической ситуации и проблем с тарифами. В таком случае проведение досрочных выборов может быть вполне вероятным летом или осенью.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда