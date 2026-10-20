Копытько рассказал, что ждет Европу после волны протестов

В этом контексте Украина – буквально самая проевропейская страна.

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Протесты во Франции / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/NATO

На фоне протестов и беспорядков в ряде европейских стран всё чаще звучат заявления о масштабном кризисе Европы и угрозе её стабильности. Военный аналитик Алексей Копытько предлагает внимательнее смотреть на реальные масштабы происходящего, отделяя факты от эмоциональной картины, которую формируют медиа и соцсети. В своей колонке он анализирует протестные настроения, миграционные процессы и возможные последствия для Европы. Публикуем мнение автора на языке оригинала.

Задымления в Санкт-Петербурге и Европе навеяли.

1. Чтобы осознать, насколько ошибочными могут быть наши представления о происходящем во Франции, Италии, Бельгии, Испании и т.д., достаточно сделать два простых упражнения. Они помогут избежать категоричности.

видео дня

Во-первых, вспомнить Майдан 2013/2014.

Майдан и 2-4 квартала по периметру бурлили протестом. А условно в километре от эпицентра не происходило ничего. Из-за медиа было впечатление, что горит весь Киев. Но человек, проживающий в спальном районе и не особо следивший за новостями, мог и не особо догадываться, что происходит нечто значимое.

Медийная оптика и – особенно – оптика социальных сетей максимально искажают происходящее. Чтобы верно оценить, необходимо продираться через туман яркой подачи и читать очень скучных людей, которые дают факты и показывают реальный масштаб.

(отсюда и совет – если вам физически плохо от новостей, просто не читайте их, отключитесь).

Самое простое: легко доступны фото-видео многотысячных МИРНЫХ акций, которые прошли по всей Франции либо вообще без инцидентов, либо с микроскопическим бурлением. Но одно видео с несчастной хозяйкой разгромленного магазина их перечёркивает. Эмоция бьёт рацио.

Важно понять, а сколько магазинов разгромлено? А сколько было разгромлено в рамках традиционных бесчинств на Рождество? Как это сопряжено с настроениями участников мирных акций, которых реально много? Это радикализирует мирный протест или отталкивает?

Те, кто сейчас справедливо сокрушается по поводу сожжённой мэрии в Лиможе, вы до этого поджога вообще знали о существовании данного города? Можете найти его на карте? Завтра будете о нём помнить? О разрушенном до основания Волчанске часто вспоминаете? А он всяко ближе Лиможа.

Если вы замечаете на фото только арабофранцузов или афрофранцузов – посмотрите внимательнее. Охотно бесчинствуют вполне себе белые. И факт в том, что львиная доля "цветной" публики – это никакие не "мигранты". Это вполне себе французы во 2-3 поколении. Вы сборную Франции по футболу давно видели? Вот это такие же французы. И никуда их "выселить" нельзя, это их дом.

Во-вторых, для интереса сравните один и тот же сюжет (условно, Париж или Милан) в лентах СМИ европейских стран, глобальных медиа, а также условной Аль-Джазиры и/или турецких информационных агентств.

Вы обнаружите ракурсы, которых у нас вообще нет. И сразу же станет наглядно, что протест активно "прислоняют" к разным задачам, помечая его ярлычками.

Например, чем больше вандалов бегает с флагами Палестины – тем лучше выглядит Израиль. Но это не даёт никаких оснований утверждать, что Израиль всё это разжигает.

Буйство одного и того же гиперактивного недоросля можно подать в противоположной интерпретации. А чем/кем мотивирован сам недоросль и с чем у него ассоциируется флаг Палестины – это вообще третье.

Факты и оценки специалистов, которые мне кажутся убедительными, показывают: слухи о том, что Европа уже прямо сейчас летит в пекло, несколько преувеличены. Есть запас прочности и есть ходы.

Всё упирается в способность и готовность эти ходы разыграть. Ибо много желающих Европе навредить, лишить манёвра. В этом контексте Украина – буквально самая проевропейская страна. Мы кровно заинтересованы, чтобы контроль над ситуацией не был утрачен. Ибо отвлекает.

Куда глядят европейские специалисты, работающие "на земле" - это на характер смычки двух доктрин: социальной справедливости (левых) и ислама. Ибо защита прав – это одно, а защита прав в шариатском суде – это другое, не всем подойдёт. В этой сфере и будут выводы – о каком масштабе трансформацией идёт речь и какие последствия будут через 1-2 политических цикла.

Всё это страшно интересно. Но нам бы дожить.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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