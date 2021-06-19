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Ковыряние в болоте: что ждет Украину в случае продолжения работы с МВФ

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

19 июня 2021, 06:30

Отказ Украины от сотрудничества с МВФ будет аналогичным отказу наркомана от сотрудничества с наркодилером.

Сотрудничество с МВФ не позволяет Украине стремительно развиваться
МВФ не интересуют "проблемы туземцев", к которым он относит и украинцев / УНИАН

Украина хочет отказаться от кредитов Международного валютного фонда, заявил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев. И на сегодняшний день состояние украинской экономики и имеющиеся золотовалютные резервы действительно позволяют нашему государству это сделать.

Это не значит, что Украина полностью откажется от сотрудничества с МВФ. Миссия Фонда будет работать у нас до тех пор, пока мы не вернем все свои долговые обязательства перед МВФ. Имеется в виду, что мы прекратим брать новые кредиты у Фонда.

Пока Украина не вернет все долги, МВФ ее не отпустит.

Во-первых у нас очень сложная система расчетов с Фондом. Ведь МВФ – это едва ли ни единственная донорская организация, которая берет не только проценты, но и проценты с процентов. А это на самом деле очень грабительская система.

Во-вторых, мы имеем Меморандум о сотрудничестве с МВФ и должны его выполнять. Пока этот меморандум будет действовать (а он будет действовать, пока мы не рассчитаемся по долговым обязательствам), до тех пор МВФ нас никуда не отпустит.

В свое время Наталья Яресько подписала соглашение с Международным валютным фондом, согласно которому мы должны платить свои долговые обязательства пропорционально тому, как у нас растет ВВП и макроэкономические показатели. Если у нас ВВП растет более чем на 4% в год, мы должны платить больше Фонду, чем, если бы этот рост оставался на более низком уровне. Фактически этим соглашением мы обрекли себя на медленное ковыряние в болоте, и нынешнее сотрудничество с МВФ действительно не позволяет нам стремительно развиваться.

Украине давно нужно пересмотреть условия сотрудничества с МВФ таким образом, чтобы были обеспечены ее собственные интересы.

Читайте такжеСотрудничество с МВФ - ярмо или спасательный круг для УкраиныОтказ Украины от сотрудничества с МВФ будет аналогичным отказу наркомана от сотрудничества с наркодилером. Украина уже давно превратилась в страну-наркомана, которая ради того, чтобы получить "очередную дозу", то есть транш, готова вынести из дома последнее и согласиться на любые требования, которые ей выдвинули.

Если сейчас мы откажемся от заимствований Фонда, мы сможем рассчитывать на то, что наша экономика начнет развиваться. Ведь сейчас все наши заработанные средства мы отдаем на уплату долгов и процентов. Не говоря уже о том, что мы сможем рассчитывать на то, что ниже станут тарифы на коммунальные услуги. Ведь мы не будем связаны обязательствами перед МВФ, диктующими нам условия: повышать тарифы, отменять льготы и тому подобное. И при этом МВФ абсолютно не интересуют "проблемы туземцев", к которым он относит и украинцев. То есть война и последствия эпидемии – это все сугубо наши проблемы. Фонду безразлично это: мы имеем долговые обязательства – мы должны их выплачивать.

Большая редкость, если удается провести реструктуризацию долгов, если какие-то из них "прощают" и идут нам на определенные другие уступки. Украина должна будет вернуть все долги, но она вполне может договориться о том, чтобы их равномерно реструктурировать на 20 лет, это было бы большим успехом.

Сторонники сотрудничества с МВФ приводят такой аргумент – мол, когда мы отказываемся от работы с МВФ, то сразу же автоматически для нас становятся дороже любые другие заимствования. Но это неправда: существуют различные заимствования, и речь они ведут только о заимствованиях у американских и европейских банков. А ведь есть и заимствования в арабском мире и Китае, которые совершенно другие по своему характеру и несут совсем другую нагрузку.

Читайте такжеЭкс-министр дал рецепт избавления Украины от контроля МВФВообще, к тем, кто сегодня так ратует за продолжение сотрудничества с МВФ, и за то, чтобы мы и дальше прислушивались к настойчивым советам Запада, есть серьезные вопросы. Возможно, в ту же базу "Миротворец" должны попадать не только те, кто работают на Россию. Должна быть база, куда бы заносились настоящие враги Украины, в частности, и те, которые пытаются превратить страну в колонию и полугосударство, которое управляется извне.

Также не является правдой то, что, отказавшись от сотрудничества с МВФ, Украина будет не в состоянии обслуживать свои долговые обязательства, а потому будет вынуждена объявить дефолт. Мы будем возвращать долги за счет развития экономики, но откажемся брать новые кредиты, наращивая таким образом долг. Ведь нам МВФ предлагает действовать так: взять у Фонда еще денег, чтобы рассчитаться с предыдущими долгами.

Итак, Украина точно сможет обойтись без денег МВФ и сможет вернуть долги. Ведь, что бы там ни говорили об уровне профессионализма нынешней власти, при правительстве Шмыгаля макроэкономические показатели стали выравниваться. Поэтому отказ от кредитов МВФ – это не так уж страшно.

Константин Бондаренко политолог, директор фонда "Украинская политика", специально для Главреда

экономика МВФ дефолт реструктуризация Кость Бондаренко внешний долг кредит МВФ
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