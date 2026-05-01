Конец света - это только начало: Андрусив сделал неутешительный прогноз о США

Конец эпохи "американской жертвы": почему США выбирают изоляционизм.

Дональд Трамп

Сегодня мировая геополитика проходит через точку невозврата, где привычные альянсы и экономические модели теряют свою эффективность. Вопрос будущего американского лидерства и вероятного изоляционизма США становится ключевым вызовом для коллективной безопасности, в том числе и для Украины. Политолог и общественный деятель Виктор Андрусив анализирует глубинные причины изменения стратегии Вашингтона, опираясь на исследования Питера Зейхана. Автор доказывает, что феномен трампизма — это не случайность, а закономерное следствие самодостаточности США и их усталости от роли "глобального донора". Подробнее о том, почему эпоха классической глобализации подошла к концу — в материале.

Я постоянно пишу, что Трамп — это лишь симптом, а на самом деле мы имеем дело с чем-то большим. Сейчас я все больше склоняюсь к мысли, что Трамп является своего рода "ледоколом" для новой идеологии США, а за ним уже придет новая система и новые политики. Книга Зейхана — это систематизированное доказательство этого. Какие-то отрывки об изоляционистских настроениях нам иногда встречаются. Но чтобы вот так системно и доказательно объяснить, почему американцы хотят отстраниться от мира — я встречаю впервые.

Итак, Зейхан говорит, что современная эпоха не была американской, а была эпохой американской жертвы. Настоящая эпоха расцвета и подъема США начнется в 20-30-е годы XXI века. После Второй мировой войны США взяли на себя бремя глобальной безопасности и, фактически, принесли себя в жертву. Следствием глобализации стал колоссальный рост повсюду, кроме США. Последние 50 лет среднегодовой рост ВВП США колебался в пределах 2–3 %, тогда как только Китай рос на 7–8 % в год. Чтобы поддерживать такие масштабы глобального роста, США были вынуждены стимулировать внутреннее потребление, что и привело к колоссальному внутреннему долгу, который сегодня составляет 34 трлн долл. Проблема в том, что этот долг фактически удвоился за 10 лет, а еще через 10 составит уже около 50 трлн долл. Проценты на обслуживание такого долга будут составлять уже 30% бюджета.

Однако долг не является ключевой причиной, по которой США хотят уйти из глобального порядка. По мнению Зейхана, главная причина в том, что США — самая самодостаточная страна в мире, и на фоне общей тенденции они невероятно выиграют в будущем. Первый параметр — демография. Здесь все в порядке, в 2045 году у них будет минимум 2 работающих на одного пенсионера. У них нет недостатка в рабочей силе, и они имеют одни из самых высоких доходов в мире. Поэтому они продолжат оставаться крупнейшим потребительским рынком. Второе — энергетика. США занимают первое место в мире по добыче нефти и газа. Также у них очень большие перспективы использования зеленой энергетики. Это означает, что они могут быть страной с самой низкой ценой на энергию, что соответственно делает их невероятно привлекательными для производства. Третье: у них колоссальные запасы природных ресурсов, а если добавить Канаду и, сюрприз, Гренландию — то им ничего особо и не нужно будет возить, а значит, и нести риски за безопасность морских перевозок.

Наконец, четвертое, и это вообще очень неожиданно — США выиграют от изменения климата. Радикальная позиция по этому вопросу у трампистов всегда меня удивляла: то они вообще отрицали изменение климата, то требовали прекратить любые действия в этом направлении. Оказывается, и Зейхан это очень научно показывает, изменение климата действует по-разному на разные регионы. Так, если через несколько десятков лет есть риск, что Австралия сгорит в пожарах, то США, наоборот, начнут активно выращивать сою и другие культуры, которые там не могут масштабно расти сегодня.

Как вы теперь можете понять — эта идеология, о самодостаточности США и о том, что их обманули в глобализации, жива и набирает обороты среди американцев. Трамп всего лишь первый, кто решил на ней выступить публично. На этом фоне у меня вызывает искреннюю улыбку вера большого количества людей, особенно европейцев, в то, что главное — пережить Трампа. Нет. Поезд глобализации уже ушел. И смешные европейцы, которые не поддержали Трампа в его затее с Ираном, просто стали доказательной базой для этой идеологии. Теперь спокойно можно говорить: видите, когда нам это понадобилось — они не поддержали. НАТО — до свидания.

Я читал эту книгу как манифест американского нового национализма, пока в последней главе не получил полный шок — ее написал демократ. Да, Зейхан — демократ, который был вынужден описать реальность, явно противоречащую его идеологии. От этого книга вызывает еще больше доверия.

О личности: Виктор Андрусив Виктор Андрусив — политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015–2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016–2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

