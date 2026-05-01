Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Конец света - это только начало: Андрусив сделал неутешительный прогноз о США

1 мая 2026, 07:25
Дональд Трамп / Фото: Белый дом

Сегодня мировая геополитика проходит через точку невозврата, где привычные альянсы и экономические модели теряют свою эффективность. Вопрос будущего американского лидерства и вероятного изоляционизма США становится ключевым вызовом для коллективной безопасности, в том числе и для Украины. Политолог и общественный деятель Виктор Андрусив анализирует глубинные причины изменения стратегии Вашингтона, опираясь на исследования Питера Зейхана. Автор доказывает, что феномен трампизма — это не случайность, а закономерное следствие самодостаточности США и их усталости от роли "глобального донора". Подробнее о том, почему эпоха классической глобализации подошла к концу — в материале.

Я постоянно пишу, что Трамп — это лишь симптом, а на самом деле мы имеем дело с чем-то большим. Сейчас я все больше склоняюсь к мысли, что Трамп является своего рода "ледоколом" для новой идеологии США, а за ним уже придет новая система и новые политики. Книга Зейхана — это систематизированное доказательство этого. Какие-то отрывки об изоляционистских настроениях нам иногда встречаются. Но чтобы вот так системно и доказательно объяснить, почему американцы хотят отстраниться от мира — я встречаю впервые.

Итак, Зейхан говорит, что современная эпоха не была американской, а была эпохой американской жертвы. Настоящая эпоха расцвета и подъема США начнется в 20-30-е годы XXI века. После Второй мировой войны США взяли на себя бремя глобальной безопасности и, фактически, принесли себя в жертву. Следствием глобализации стал колоссальный рост повсюду, кроме США. Последние 50 лет среднегодовой рост ВВП США колебался в пределах 2–3 %, тогда как только Китай рос на 7–8 % в год. Чтобы поддерживать такие масштабы глобального роста, США были вынуждены стимулировать внутреннее потребление, что и привело к колоссальному внутреннему долгу, который сегодня составляет 34 трлн долл. Проблема в том, что этот долг фактически удвоился за 10 лет, а еще через 10 составит уже около 50 трлн долл. Проценты на обслуживание такого долга будут составлять уже 30% бюджета.

видео дня

Однако долг не является ключевой причиной, по которой США хотят уйти из глобального порядка. По мнению Зейхана, главная причина в том, что США — самая самодостаточная страна в мире, и на фоне общей тенденции они невероятно выиграют в будущем. Первый параметр — демография. Здесь все в порядке, в 2045 году у них будет минимум 2 работающих на одного пенсионера. У них нет недостатка в рабочей силе, и они имеют одни из самых высоких доходов в мире. Поэтому они продолжат оставаться крупнейшим потребительским рынком. Второе — энергетика. США занимают первое место в мире по добыче нефти и газа. Также у них очень большие перспективы использования зеленой энергетики. Это означает, что они могут быть страной с самой низкой ценой на энергию, что соответственно делает их невероятно привлекательными для производства. Третье: у них колоссальные запасы природных ресурсов, а если добавить Канаду и, сюрприз, Гренландию — то им ничего особо и не нужно будет возить, а значит, и нести риски за безопасность морских перевозок.

Наконец, четвертое, и это вообще очень неожиданно — США выиграют от изменения климата. Радикальная позиция по этому вопросу у трампистов всегда меня удивляла: то они вообще отрицали изменение климата, то требовали прекратить любые действия в этом направлении. Оказывается, и Зейхан это очень научно показывает, изменение климата действует по-разному на разные регионы. Так, если через несколько десятков лет есть риск, что Австралия сгорит в пожарах, то США, наоборот, начнут активно выращивать сою и другие культуры, которые там не могут масштабно расти сегодня.

Как вы теперь можете понять — эта идеология, о самодостаточности США и о том, что их обманули в глобализации, жива и набирает обороты среди американцев. Трамп всего лишь первый, кто решил на ней выступить публично. На этом фоне у меня вызывает искреннюю улыбку вера большого количества людей, особенно европейцев, в то, что главное — пережить Трампа. Нет. Поезд глобализации уже ушел. И смешные европейцы, которые не поддержали Трампа в его затее с Ираном, просто стали доказательной базой для этой идеологии. Теперь спокойно можно говорить: видите, когда нам это понадобилось — они не поддержали. НАТО — до свидания.

Я читал эту книгу как манифест американского нового национализма, пока в последней главе не получил полный шок — ее написал демократ. Да, Зейхан — демократ, который был вынужден описать реальность, явно противоречащую его идеологии. От этого книга вызывает еще больше доверия.

Источник

О личности: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив — политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015–2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016–2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виктор Андрусив
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять