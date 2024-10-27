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Конец "бусификации" и "Вовина тысяча": выборы на горизонте?

Геннадий Друзенко
27 октября 2024, 06:57
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Из уст Президента прозвучало два месседжа, которые почему-то комментируют вне контекста и, как по мне, не в порядке приоритетности.
Конец 'бусификации' и 'Вовина тысяча': выборы на горизонте?
Владимир Зеленский / Фото: Офис президента

Это новость о "вовиной тысяче" (как ее уже метко окрестили по аналогии с "юлиной") и "просьба" к военным прекратить бусификацию. Оба месседжа по моему глубокому убеждению свидетельствуют, что Офис Президента Украины берет курс на выборы уже в первой половине следующего года. Именно в этом контексте эти новости следует рассматривать и комментировать.

И начинать явно надо с "просьбы" Главы государства прекратить бусификацию. Потому что именно это явление стало символом того, что Украина может быть "совковее" России. По сути "бусификация" стала формой системного рэкета и питомником коррупции. Чем своевольнее и грубее "бусифицировали" посполитых, тем заоблачными становились суммы "откупа" от мобилизации и тем шире становилась номенклатура теневых услуг в этой сфере. "Инвалидизация" через МСЭК, снятие с учета "по состоянию здоровья" через ВВК, откладывание дела "под сукно" в ТЦК, нелегальный переход границы при содействии ГНС или легальный выезд в один конец через "Шлях" или письмо/телеграмму министерств и ведомств. Плюс выход "бусифицированного" на волю по дороге в военкомат за $300-$1000 без всяких гарантий, что на следующий день его снова не "обилетят".

"Бусификация" стала лайтовым римейком сталинских "воронков", призванным затерроризировать и запугать общество, сломать общественную солидарность, которая возможна только между свободными гражданами, и продемонстрировала, насколько у украинцев в мозгах глубоко запечатлен совок в его худших (сталинских) проявлениях: "цель оправдывает любые средства", "умри ты сегодня, а я завтра", объяснение все "перегибами на местах" и тому подобное.

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Я даже осмелюсь утверждать, что "бусификация" подорвала нашу обороноспособность больше всех недопоставок вооружений от наших союзников и партнеров. Потому что, во-первых, очень многих демотивировала воевать за государство, которое относится к тебе как к ресурсу, а не как к свободному гражданину и партнеру, во-вторых, создала отвратительную коррупционную клоаку с оборотами в миллиарды долларов, и, в-третьих, выжала за границу десятки тысяч трудоспособных мужчин призывного возраста в условиях критического дефицита рабочей силы в Украине.

Поэтому, если силовики прислушаются к "просьбе" Президента и прекратят произвольную "бусификацию", это будет одно из лучших решений гаранта за все время большой войны. Хотя это также в очередной раз подчеркнет, насколько мы стали похожими на Россию: чтобы прекратить откровенный произвол ТЦК, нужно не изменить закон, не принять подзаконные акты, не реформировать ТЦК и СП, а... просьбу (sic!) Президента. На самом деле такой тип правления и называется "электоральная монархия".

Относительно "Вовиной тысячи" много писать не буду. Я не экономист. Но если ее получат также "прокуроры-инвалиды", МСЭКовцы-миллионеры и судьи, ежемесячное вознаграждение которых составляет 100+ тыс. грн. и т.д. и т.п., а Силы обороны будут продолжать умолять волонтеров приобрести все: от турникетов до дронов и РЭБов, тогда выборы нужны и нужны как можно быстрее. Потому что в ОП потеряли остатки здравого смысла и вероятно ведут Украину к катастрофе и поражению...

Итак, ждем заморозку войны и выборы уже в обозримом будущем? Потому что по-другому мне трудно трактовать президентские инициативы ...

Кто такой Геннадий Друзенко?

Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра Конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМШ).

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